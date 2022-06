Židov koji je fotografirao Torinsko platno: Mislio sam biti gotov za pet minuta, ali ono što sam vidio me šokiralo

Autor: Vjera

'Shvaćate da je tkanina posuda koja sadrži Kristovu krv. Mislim, evo je, ne samo da je krv, već je i krv krve grupe AB, koja je tip krvne grupe koja je dosljedna palestinskim Židovima'.

Otkako se prvi put pojavio na povijesnom radaru prije nekoliko stotina godina, Torinsko platno zarobilo je znanstvenike, javnost i Božji narod diljem svijeta. Neki vide platno kao grobni pokrov Isusa Krista, a drugi kao srednjovjekovnu krivotvorinu.

Priča o komadu tkanine je prastara priča koja spaja stoljetnu raspravu o religioznom artefaktu koji je preživio požare i niz opasnosti na putovanju kroz povijest.

Približite se, i blijeda slika izmučenog i raspetog čovjeka dolazi u fokus. Gledajte dulje i spokojno lice tog čovjeka postaje jasno.





“Čini se tako mirno u usporedbi s nasiljem koje vidite po cijelom tijelu”, rekao je Brian Hyland, kustos izložbe u Muzeju Biblije.

U intervjuu za CBN News, Hyland je rekao da je “bilo pitanja o istinitosti ove slike još od njenog prvog dokumentiranog pojavljivanja u kasnom 14. stoljeću.”

Godine 1988. ispitivanjem ugljikom datirali su da je Plašt nastao još iz srednjeg vijeka. Mediji su to bombastično objavili i mnogi ljudi čim čuju za platno samo odmahnu rukom, ali ne znaju da je taj test više puta doveden u pitanje od strane raznih stručnjaka.

“Radi se o tome da je uzorak platna koji su znanstvenici tada uzeli jedan jedini na cijeloj tkanini, (zakrpa) i da je ovom studijom manipulirano”, rekao je Barrie Schwortz, židovski fotograf sa sjedištem u Coloradu koji je pozvan da fotografira Plašt još tamo 70-ih

Sada, novi znanstveni postupak datira tkaninu od Platna do prije otprilike 2000 godina. Ta talijanska studija samo je posljednja u dugom nizu znanstvenih testiranja, uključujući studije peludi izvađene iz Pokrova pomoću znanstvenog dispenzera trake.

“Uzorci peludi koji su prikupljeni s Pokrova su iz biljaka koje su porijeklom ne samo s Bliskog istoka, već posebno iz područja oko Judeje, Palestine i Sirije i rastu samo tamo i samo u tom vremenskom razdoblju”, rekao je Hyland.









“Ima i peludi iz okolice Carigrada. Ima puno peludi iz Europe”, rekao je.

Uzorci peludi upućuju na putovanje tisućama kilometara od Jeruzalema, kroz današnju Tursku, Francusku, a sada Italiju, gdje se artefakt čuva od 16. stoljeća.

Neki kažu da je tkanina koja se nalazi u torinskoj katedrali posuda za ljudsku krv, pa stoga možda nije ništa manje nego Sveti gral.









Britanski redatelj David Rolfe rekao je o teoriji Svetog grala: “Shvaćate da je tkanina posuda koja sadrži Kristovu krv. Mislim, evo je, ne samo da je krv, već je i krv krve grupe AB, koja je tip krvne grupe koja je dosljedna palestinskim Židovima”. (O krvnoj grupi Isusa Krista pronađenoj na raznim dijelovima svijeta, ovdje)

Drugi pak ovaj “komad od platna” nazivaju krivotvorinom nikog drugog do Leonarda da Vincija. Clive Prince, koji je zajedno s Lynn Picknett napisao Torinski pokrov: Kako je Leonardo da Vinci prevario povijest, rekao je “To je 500 godina stara fotografija Leonarda da Vincija.”

Kao i gotovo svaka teorija koja okružuje misterij, i ona je sporna.

“Pokrov je javno prikazan 100 godina prije rođenja da Vincija. Bio je dobar umjetnik, ali nije bilo tako dobar”, rekao sarkastično Schwortz.

Prije nego što je Schwortz prvi put fotografirao Torinsko platno prije više od četiri desetljeća, rekao je da je u taj posao krenuo “pristran i protiv njega”, dodajući: “Čak sam nekome rekao da ćemo, znate, doći do Torina, da ćemo biti tamo pet minuta, naći ćemo boju, doći ćemo kući, bit ćemo gotovi. Ali ono što je vidio ga je šokiralo i do dana današnjeg u taj misterij gleda.

‘Ali na ovoj tkanini nema boje, nema poteza kistom, a postoji još jedna misterija: ono je 3D i zapeo sam s njim 40 godina.’

Naime, znanstvenici su pomoću analizatora slike prije nekoliko desetljeća otkrili da se svjetla i tame slike s Pokrova pretvaraju u trodimenzionalne oblike.

U svom četvrtom filmu na tu temu, ” Who Can He Be “, Rolfe, redatelj, objavio je prethodne snimke na kojima su prikazani testovi analize slike. Stručnjak za film je rekao: “Normalna fotografija bilježi samo varijacije svjetla i ne bilježi informacije o udaljenosti na kojoj je kamera bila od subjekta.” Zatim se fotografija Pokrova stavlja pod VP8 analizator slike. “Ova slika je jasno prepoznatljiva”, kaže on. “Ovo se može objasniti samo ako su razine intenziteta same slike Platna kodirane informacijama o udaljenosti od tkanine do tijela.”

Sada, Rolfeov tim koristi najnoviju tehnologiju za digitalno izdvajanje podataka kodiranih u tkanini, otkrivajući trodimenzionalni model čovjeka. “Možemo ispred sebe vidjeti ono što vjerujem da je tijelo raspetoga Isusa”, rekao je.

Rolfe tvrdi da je “jedini način na koji je slika mogla doći na tu tkaninu čudesan. Čudo koje je izbijalo iz tijela s nevjerojatnom količinom energije, ali unutar beskonačno kratkog vremena.”

Bez obzira na dokaze, Torinsko platno može uvijek ostati misterij. Ali za mnoge ih ovo "zrcalo evanđelja", kako ga je nazvao papa Ivan Pavao II.