Žena pozvana da bude redovnica postala je opsjednuta: U suzama se pojavila u biskupiji tražiti pomoć

Autor: Vjera

'Ne želimo biti u ovoj ženi, ona se previše moli'

Činilo se jutro kao i svako drugo u uredima Pittsburške katoličke biskupije, kada je žena u bujici suza došla vidjeti Adama Blaija. Došla je vidjeti Blaija kao stručnjaka za opsjednutost demonima. Žena je bila u svojim 40-ima i nije govorila za sebe, već su demoni koji su je okupirali govorili o njihovoj prisutnosti. Koristeći je kao svoju govornu kutiju rekli su Blaiju: “Ova žena je opsjednuta. U njoj smo zbog (ime), koji ju je prokleo. Ne želimo biti u ovoj ženi, ona se previše moli. Moraš joj pomoći.”

Ovo je već bio čudan slučaj jer su demoni htjeli surađivati ​​u vlastitom protjerivanju, a koji se obično očajnički drže tijela koje su napali, kako bi se mogli sakriti u ljudskom mesu i kostima i izbjeći bolove pakla.

Kad su joj demoni dopustili da govori u svoje ime, Cindy je rekla: “Žao mi je što to nisam bila ja. Trebam pomoć. Ne znam što mi se događa. Ne znam zašto sam danas došla ovamo ili kako sam tu došla.”





Blai je izostavio ime čovjeka koji ju je prokleo. Bio je to muškarac s kojim je Cindy spavala – prije nego što je saznala da prakticira sotonizam. Do tog je saznanja došla na teži način. Nakon što su bili intimni, imala je zastrašujuće noćne more, gubila je vrijeme i bila sklona buditi se na čudnim mjestima.