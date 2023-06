Žena iz Španjolske, zlostavljana kao dijete, kaže da je vidjela Isusa u Međugorju: Zadivljujuće je gdje točno!

Autor: Vjera

Nakon što je u djetinjstvu pretrpjela seksualno zlostavljanje i razvod obitelji, Aroom su zavladali bijes, ravnodušnost i odsutnost.

Utonula u veze i ovisnost o kokainu, neželjena trudnoća dovela ju je do pobačaja za kojim je žalila cijeli život. Potpuno na dnu, šokantno iskustvo s Kristom navest će ju, a da to nije ni znala, da traži oproštenje, piše religionenlibertad.com.

Kad je imala 6 godina, Aroa Carrasco doživjela je prvi od mnogih neuspjeha s kojima se suočila u životu.





“Moji su nas roditelji morali ostaviti na brigu kod rođaka, gdje je živjela osoba ovisna o alkoholu. Počinio je seksualno zlostavljanje nadamnom. Išao je sve dalje i dalje, ali ja nisam ništa nikome rekla”.

Kad je to konačno ispričala, obitelj je krenula u akciju, ali njoj to nije bilo dovoljno. “Godinama sam zadržala veliko razočaranje i bijes prema svojim roditeljima jer mu se nisu osvetili”.

U dobi od 14 godina roditelji su joj se rastali. “Još uvijek se sjećam slike svog oca kako napušta kuću”, priča ona: “Bila je to najteža stvar koju sam ikada doživjela.”

Kad je ubrzo nakon toga vidjela svoju majku s novim partnerom, osjećala se napušteno i naučila je živjeti bez ljubavi prema bilo kome i bilo čemu. Čak ni prema sebi.

Bilo je to s 15 godina kada je Aroa prišla najbliže vratima pakla:”Upoznala sam dječaka, puno starijeg od mene, koji je imao problema s alkoholom i drogom.”

“Veza se temeljila na napušavanju, zabavama i međusobnom zlostavljanju. Izašla sam iz veze, ali sam nastavila s tim životom – objašnjava. Ubrzo je izgubila poštovanje prema svemu. Sjeća se da je nakon što je počela koristiti kokain, “prva stvar koju sam napravila svako jutro bila moja doza, iako je moja obitelj bila kod kuće.”









Naučila je iz prve ruke ono što nitko ne govori o pobačaju

Sve joj je bilo ravnodušno, pa tako i to što je spavala s muškarcima o kojima nije znala ništa: “Pola njih nisam znala ni po imenu. Za mene su to bili komadi mesa, a i sam se tako osjećala”.

Aroa je sve više ulazila u destruktivnu spiralu seksa, droge i tulumarenja kada je s 18 godina saznala da je trudna: ”Htjela sam imati dijete, ali njegov otac nije htio znati ništa o djetetu ni o meni.”









Očajna, Aroa je zamolila roditelje za pomoć, a pomogli su joj tako da su donijeli odluku o pobačaju.

“Bila sam kukavica, trebala sam tražiti više opcija. Ali sina sam abortirala” – priča ona.

Trebale su joj godine da prijeđe preko te odluke. “Društvo vam prodaje da odlučujete o svom tijelu, a u stvarnosti odlučujete o drugom ljudskom biću”, jada se: “Nitko vam ne govori o praznini koja nakon toga ostaje, krivnji ili noćnim morama s djecom”.

Od tada Aroa svom sinu svaki dan šalje “poljupce u nebo”, povjerava ga na misi i čeka dan susreta s Gospodinom da ga zagrli.

Miris ruža ju je ostavio paraliziranom

Nakon godina pokušavajući prevladati situaciju, upoznala je Isaaca. “Bili smo prijatelji i njemu je bilo stalo do mene ne tražeći ništa zauzvrat. Ponašao se prema meni s ljubavlju, nježnošću i privrženošću ”, kao što se nitko nikada nije ponašao prema njoj.

“Počeli smo izlaziti, a nakon 15 dana predložio mi je da odem živjeti s njim”, kaže ona. Nakon tri mjeseca zajedničkog života, novi život pokucao mi je na vrata “Unatoč tome što smo bili mladi, dočekali smo ga s velikom radošću.” Danas Natalia ima 10 godina.

Dvije godine kasnije, preminula je Isaacova majka, i nekoliko dana nakon što su pokopali njezinu svekrvu, Aroa doživjela iskustvo koje joj je promijenilo život.

“Otvorila sam vrata kupaonice i svi su prozori bili zatvoreni kada sam primijetila vrlo jak nalet zraka s intenzivnim mirisom ruža”, prisjeća se ona: “Bila sam toliko paralizirana da nisam mogla ni hodati”.

Sljedećeg je jutra svojoj teti, jedinoj katolkinji u obitelji, ispričala što se dogodilo: “Nije se puno raspitivala, ali kad me vidjela duhovno otvorenu, predložila mi je da odem u kino pogledati film o Međugorju”.

A kad je napustila kino rekla je: “Želim ići tamo”.

A u međuvremenu, “ne znajući kako i zašto, počela sam ići sama na misu i postavljati si egzistencijalna pitanja, sve dok jednog dana nisam osjetila da iako sam četiri godine u građanskom braku, nisam zapravo u braku ”.

Aroa je počela opažati svjetlo u svom životu u ožujku 2014.

“Isac i ja rekli smo da pred Gospodinom. Bio je to jedan od najljepših dana u mom životu”, prisjeća se.

A onda je zajedno s tetom otišla u Međugorje.

Sjeća se velike šetnice jednog od prvih dana putovanja, kada je počelo klanjanje i svećenik je izložio Presveti Sakrament:

“Bila sam smetena kad sam odjednom nastavila gledati i pomislila: ‘Kako lijepu sliku Isusa imaju otisnutu na hostiji.’ Ali kad je rekla teti, teta joj je rekla da ne vidi ništa.

“Misleći da je to moja mašta, ponovno sam pogledala. I tu je bio. Najljepši muškarac kojeg sam u životu vidjela zbog ljubavi koju je pružao. Sjećam se kako me je pogledao, kao da je rekao: ‘Volim te, opraštam ti, čekao sam te’”.

I nakon ponovnog uplakanog pogleda, slika je još uvijek bila tu. Cijelo vrijeme klanjanja ja sam vidjela Isusa u Presvetom Sakramentu.

Nakon tog događaja, prvi put nakon 15 godina, Aroa je sve priznala svećeniku u ispovijedi.

No, to je bio tek početak čišćenja. Iz Međugorja se vratila preobražena, no dobila je recidiv akutne anemije toliko jak da ju je gotovo potpuno onesposobio.>>>više na vjera.hr