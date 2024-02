Zbog Isusa se odrekao svoje vjere: ‘Šokirao sam se kad sam otvorio Novi zavjet i to vidio’

Autor: Z.K.

Kad sam otvorio Novi zavjet u knjižnici, pazeći da me nitko od prijatelja ne vidi, vidio sam izraz: “Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.” Troje ljudi koji se ovdje spominju su Židovi. Bio sam šokiran i nastavio sam čitati. Čitao sam o Židovu koji je rođen u židovskom selu, u židovskoj zemlji, i jednog dana je ušao u sinagogu i rekao da je on Mesija. Što sam više čitao o Isusu, to sam bio više fasciniran njime, kaže obraćeni Židov čije svjedočanstvo prenosimo u nastavku, piše Vjera.hr.

“Odrastao sam znajući da mi Židovi imamo svoju Bibliju, a drugi svoj Novi zavjet. Znao sam da su to dvije potpuno odvojene knjige. Budući da su ljudi koje sam poznavao koji su vjerovali u Isusa bili Talijani, mislio sam da je i Isus Talijan. Pa kad sam shvatio da je Židov, to je za mene bio apsolutni šok.

A onda kad sam čuo da su Novi zavjet napisali Židovi, nisam mogao vjerovati. Vjerovao sam u ono što su mi baka i djed rekli, da Novi zavjet govori o tome kako treba progoniti Židove i da se trebaš držati podalje od te knjige.



Zanimalo ga što je to

Međutim, zanimalo me što je to i kad sam otvorio Novi zavjet, bio sam uvjeren da ću tamo pronaći nešto za što mi je rečeno da je knjiga koju su napisali ljudi koji su ubijali Židove. To sam očekivao, ali kad sam otvorio knjigu vidio sam priču koju su Židovi napisali o Židovima.

Što sam više čitao o Isusu, to me on više fascinirao. Sve što sam ovdje pročitao bilo je ljepše od ostalih dijelova Biblije. Kada sam znao i shvatio da je Isus Mesija, to je bilo najžidovskije što sam mogao učiniti. Ovo nije osoba koja je ispitivač, disident naše nacije, već je to netko tko je obećan u našoj Bibliji.

‘Ovo je kršćanska Biblija, ovo je Isus’

Izaijino poglavlje 35 je zapanjujuće. Ako čitate ovo poglavlje izvan konteksta Biblije, mogli biste reći da je ovo kršćanska Biblija, ovo je Isus. I ovo je u hebrejskoj Bibliji. Kad sam vjerovao u Isusa, nisam se usudio o tome reći ocu, jer su bile 1970-e, kada smo stalno slušali o sektama i ljudima koji iskrcavaju na takva mjesta. Tako sam čekao nekoliko mjeseci, a kad sam mu rekao za to, bio je vrlo skeptičan, ali je također počeo čitati o Isusu.









Godinu i pol kasnije rekao sam ocu da će u našem gradu biti predavanje pisca koji je napisao knjigu o Isusu koju je moj otac pročitao i pristao je ići tamo sa mnom. A jedan od najljepših trenutaka u mom životu bio je kada je osoba koja je vodila sastanak rekla svima koji su bili tamo, a bili su Židovi koji vjeruju da je Isus Mesija, da dignu ruku.









Pa sam podigao ruku. Moj tata je također podigao ruku i rekao sam mu: “Tata, on je tražio da Židovi koji vjeruju u Isusa podignu ruku, ne samo Židovi.” Na što je on odgovorio: “Razumijem što je taj čovjek rekao” i podigao ruku. Moja odluka da priznam Isusa kao Mesiju nije bila neka šala ili prolazna moda. Uhvatio sam duboku židovsku istinu koja je moć. Vidim promjene u sebi koje ne dolaze samo od mene.”