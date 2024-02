Zagrepčanka Petra prošla trnovit put, a onda se dogodilo čudo: ‘Isus i Bog je bio moj bankomat’

Autor: M.B.

U podcastu Budi osnažena gostovala je Petra Mikulić, koja je ispričala je kako je Bog učinio čudo u njezinom životu i nakon razvoda ponovno spojio nju i njezinog supruga. Moglo se čuti kako se nosila s tom situacijom, što je sve proživljavala, kad je postala svjesna problema, kako je Bog koristio njezine prijatelje da dopre do nje te kako je preživjela gubitak djeteta nakon poroda, piše portal Vjera.hr.

“Moj suprug i ja oženili smo se 2008. godine i nakon četiri godine braka došlo je do nekih problema i rastali smo se. Tu sam ja ostavila svoga supruga i otišla i mi smo se tada službeno rastali. Znala sam sve o braku a u biti nisam znala ništa, kada sam ušla u brak ja sam cijelo vrijeme išla u crkvu, pjevala sam u crkvenom zboru, misa je bila obavezna. Isus i Bog je bio moj bankomat”, počela je.

“Za svadbu sam Boga molila najviše da mi bude lijepo vrijeme, jer sam mislila da ja nikakav drugi problem ne mogu imati. Bila sam jako ohola, mislila sam da sve to tako ide jer sam jako dobra, a zapravo ništa nije bilo dobro. Bila sam nezahvalna, ohola, bahata”, rekla je i nastavila.



Ostavila muža

“Moj brak je bio nestabilan još u samim počecima. Imali smo sve, stan, prijatelje, financije, ubirali smo plodove a ti plodovi nikada nisu bili zahvaljeni Gospodinu. Bog je davao, a mi smo mislili kako smo mi zaslužni za to. Vrlo rano su počeli problem, a ja sam mislila Josip će se promijeniti. U tom braku smo ostajali svoji, svatko je svoj karakter dovodio previše do izražaja, nismo živjeli kao mi nego smo i dalje živjeli kao dva pojedinca kojima je bilo jako dobro u zajedničkom životu. Smatram da to nije bio pravi brak, jer nije bio konzumiran na onaj vjerski način”, pojasnila je.

“Josip je bio profesionalni nogometaš i dogodila mu se ozljeda i prestao je čak i plaću dobivati, a ja sam na to gledala kao da je sve dobro, idem raditi i bit će dobro. Nakon što sam rodila već sa 6 mjeseci djetetova života vratila sam se na posao kako bi mogla plaćati muževo mirovinsko i zdravstveno. I onda se dogodilo to da je došao skaut iz Amerike i izabrao Josipa od svih nogometaša i otišli smo u Ameriku”, navela je i otkrila što se tamo dogodilo.









“Tamo sam doživjela prvi put da želim biti samo žena i majka. Doživjela sam majčinstvo na jedan drugačiji način. Bog mi je tu pokazao što je pravi bit žene. Kada se ostvariš kao žena i majka onda i na profesionalni posao gledaš drugačije. No, Josip je vrlo brzo odustao od Amerike, raskinuo je ugovor i kad smo se vratili u Zagreb, tu su počeli prvi problemi, jer je on napravio nešto što ja nisam odobrila, što ja nisam zamislila. Počela sam mu prigovarati i tu sam ja otišla od kuće. Isto kao što sam donijela odluku da želim imati brak sa mužem tako sam donijela odluku da ne želim imati ništa s njim. Nisam ga više voljela, krivila sam ga za sve što mi se događalo u životu”, ispričala je Petra, a cijelo svjedočanstvo pogledajte u priloženom videu.