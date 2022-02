Vrijeme je da saznamo zadnje riječi vidjelice iz Fatime: ‘oče, đavao se upravo sprema zametnuti odlučujuću bitku…’

Autor: Vjera

Upozorenja su toliko potresna da je vidjelici nakon ovog zabranjeno govoriti za javnost

Nakon ovog razgovora vidjelici Fatime, sestri Luciji zabranjeno je davati intervjue za javnost. Njene riječi su tako duboko potresle svijet da je svećenik fra Augustín Fuentes koji je do tada bio u službi postulatora za proglašenje blaženima Jacinte i Franje i koji je vodio ovaj razgovor, naprasno je otpušten iz te službe te anonimno proglašen lašcem.

No, nakon temeljite pretrage fatimskih spisa, fra Joaquín María Alonso, službeni arhivist fatimskih spisa javno je posvjedočio da su izjave sestre Lucije fra Fuantesu dane 1957. godine bile prave i istinite te objavljene sa svakim jamstvom autentičnosti i s potrebnim biskupskim dopuštenjem, u što je uključeno i dopuštenje Fatimskog biskupa. Također, intervju ima dozvolu i odobrenje meksičke nadbiskupije Sánchez Santa Cruz. Prijevod intervjua objavljen je u knjizi koja nosi naziv Istina o fatimskoj tajni bez mitova te objavljen na stranici On treba kraljevati.

Ovaj razgovor dogodio se 26. prosinca 1957.godine kada se fra Augustin Feuntes susreo s fatimskom vidjelicom u njezinom samostanu u Coimbri, u Portugalu.

– Susreo sam je u njezinu samostanu. Pojavila se veoma tužna, veoma blijeda i omršavjela. Rekla mi je: „Nitko ne pridaje važnost“.

„Blažena je Djevica veoma žalosna, jer nitko ne pridaje važnost njezinoj poruci, ni dobri niti zli. Dobri i dalje nastavljaju svojim putem, ali pritom ne obraćaju pozornost na poruku. Zli, na koje još nije pala božanska kazna, i oni nastavljaju sa svojim grješnim životom, ne mareći za oruku. Ali, vjerujte mi, Oče, Bog će kazniti svijet i učinit će to na strašan način. Nebeska kazna predstoji.“

„Reci njima, Oče, da je Presveta Djevica puno puta rekla mojim rođacima Franji i Jacinti i meni, da će mnoge nacije nestati s lica zemlje. Ona je rekla da će Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje tog jadnog naroda.“

ISPUNJAVA SE PROROŠTVO? Hoće li mnogi narodi biti izbrisani s lica zemlje

Sestra Lucija mi dalje reče: „Oče, đavao se upravo sprema zametnuti odlučujuću bitku protiv Blažene Djevice. A đavao zna što ponajvećma vrijeđa Boga i što će mu u kratko vrijeme pribaviti najveći broj duša. Tako đavao sve čini da zavlada dušama Bogu posvećenima jer zna da će na ovaj način, duše vjernika, ostavljene bez vodstva, lakše pasti u njegove ruke.“

Oče, Presveta Devica mi nije rekla da smo u posljednjim vremenima svijeta, ali Ona me natjerala da to shvatim iz tri razloga.









Prvi razlog je taj što mi je rekla da će se vrag uskoro uključiti u odlučujuću bitku sa Svetom Djevicom, a odlučujuća bitka je posljednja bitka u kojoj će jedna strana biti pobjednička, a druga strana pretrpjeti poraz. Stoga smo od sada za Boga ili smo za vraga. Srednjeg mjesta nema.

Drugi je razlog zato što je Mojim rođacima, kao i meni, rekla da Bog daje dva posljednja lijeka svijetu: svetu krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu. To su posljednja dva lijeka, što znači da ne postoje drugi i da neće biti nikakvih drugih.

Treći je razlog zato što, kao i uvijek u planovima Božanske Providnosti, Bog, prije nego što će kazniti svijet, iscrpljuje sve ostale lijekove. Sada, kad vidi da svijet uopće ne obraća pažnju, tada nam, kako mi kažemo u svom nesavršenom načinu govora, s izvjesnom strepnjom nudi posljednje sredstvo spasenja, svoju Presvetu Majku.

S određenom strepnjom jer ako prezirete i odbijate ovo krajnje sredstvo, nećemo više imati oproštenje s Neba, jer ćemo počiniti grijeh koji Evanđelje naziva grijehom protiv Duha Svetoga. Ovaj se grijeh sastoji od otvorenog odbijanja, s punim znanjem i pristankom, spasenja koje On nudi. Sjeti se da je Isus Krist vrlo dobar Sin i da ne dopušta da vrijeđamo i preziremo Njegovu Presvetu Majku. Kao svjedočanstvo imamo mnoštvo stoljeća crkvene povijesti koja pokazuju strašne kazne koje su zadesile one koji su napali čast Njegove Presvete Majke.

Sestra Lucija mi je rekla dva načina za spas svijeta: molitva i žrtva (…).









Što se tiče svete krunice, pogledajte, Oče, Presveta Djevica, u ovim posljednjim vremenima u kojima živimo, dala je novu učinkovitost izgovaranju krunice. Toliko da u osobnom životu svakoga od nas, naših obitelji, svjetske obitelji ili svih ljudi nema problema, bez obzira na to koliko je on težak, bio on privremen ili, prije svega, duhovan, koji krunica neće riješiti. Svetom krunicom ćemo se spasiti, posvetit ćemo se, utješit ćemo našega Gospodina i postići spasenje mnogih duša.

Konačno, pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu, Presvetoj našoj Majci, sastoji se u tome da je smatramo sjedištem milosrđa, dobrote i pomilovanja i kao sigurna vrata kroz koja trebamo ući u Nebo.