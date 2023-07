Vjerski kaos u svijetu zbog kontroverzne scene iz Oppenheimera: ‘To je uznemirujući napad na religiju’

Iako ga filmska kritika, gledatelji, glumci i redatelji silno hvale, novi film Christophera Nolana, “Oppenheimer”, ipak je izazvao i jednu kontroverzu i to vjersku. Naime, dio ljudi pozvao je na bojkot filma i zahtijevaju uklanjanje scene spolnog odnosa iz filma jer tijekom odnosa glavni lik izgovara rečenicu iz Bhagavad Gite.

Hinduisti su podivljali zbog scene u kojoj glumica Florence Pugh usred odnosa u krevetu s Cilianom Murphyjem (Oppenheimer), vadi knjigu Bhagavad Gita i traži od Oppenheimera da čita rečenice iz svetog hidnuističkog spisa. On to i čini, a cijela scena proglašena je kontroverznom i nastao je pravi kaos.

MOVIE OPPENHEIMER’S ATTACK ON BHAGWAD GEETA





Press Release of Save Culture Save India Foundation

Date: July 22, 2023

It has come to the notice of Save Culture Save India Foundation that the movie Oppenheimer which was released on 21st July contains scenes which make a scathing… pic.twitter.com/RmJI0q9pXi

