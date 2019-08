ZALUDIO MILIJARDE, A LJUDI NE ZNAJU NIŠTA! Nabavili ste jednoroga? Evo u što ste se uvalili!

Autor: Vjera

Ako ste kršćanin, razmislite!

Ne možete ne primijetiti da jednorog zadnjih nekoliko godina apsolutni hit u svijetu. Nalazi se na svemu i svugdje, od igračaka do odjevnih predmeta, u filmovima, serijama, raznim emisijama, reklamama, na slatkišima a najviše su naravno zaluđena djeca koja jednoroga obožavaju i žene svijeta koje vole sve što je rozo i blještavo. No, kao i sa svime što u tako planetarnoj mjeri samo odjednom zaludi svijet, tako je i s jednorogom koji nije slučajno baš sada u ovom dobu osvojio opsjeo srca i razmišljanja milijardi ljudi. I naravno okrenuo milijarde u novčanom smislu.

Jednostavno, takvi apsolutni hitovi kao što je stvar s jednorogom namjerno se plasiraju kao simbolika tajne klike iza nas – masonerije koja komunicira simbolikom. Oni uvijek nešto govore simbolima, tako je i s jednorogom, koji nije samo simbol čistoće i ljubavi kako ga površno predstavljaju već nešto puno opasnije – i perverznije. On je oznaka novog doba antikrista, izopačene i lažne ljubavi te uništenja pod krinkom bratstva. U principu simbol ideologije lažne ljubavi koja se danas u velikoj mjeri gura svijetu.

Naime, jednorog je mitološko biće. U astrologiji jednorog predstavlja mjesec, a također je i simbol ponovnog rođenja odnosno reinkarnacije. Jednorog je hermafrodit među simbolima. U Kini je jednorog poznat kao k’i lin što znači muško-žensko. Hermafrodit jednorog predstavlja sjenu uniseksualnog mentaliteta koji se iskazuje u suvremenoj umjetnosti i glazbi kao sveopćoj prihvaćenosti homoseksualnih i lezbijskih stilova života. Jednorog je jedan od simbola LGBT zajednice. Duge i jednorozi su suštinski povezani pa se ovo stvorenje počelo pojavljivati na majicama i transparentima na Gay Prideu diljem svijetu, sa sloganima poput „Spol je imaginaran”, kako to između ostalog i kaže simbolika jednoroga.

Zastupnici new age religije smatraju jednoroga simbolom nevinosti i nježnosti sabranim u osvajačkom djetetu Horusu. Ovaj egipatski sunčev bog osvaja preko nježnosti. Prema učenju new agea svijet treba ući u zlatno doba koje je trebalo početi oko 2000. godine. Zlatno ili Novo doba je također poznato kao doba vodenjaka i kao Horusov eon – era mira i bratske ljubavi. Tako vidimo da je jednorog zapravo simbol osvajača koji će na zemlju donijeti mir. No, tko to može biti ako ne Antikrist? Mali rog koji izrasta usred deset rogova u viziji proroka Danijela na koga svijet čeka, nesvjestan njegove prave prirode. Koliko će se kršćana pokoriti ljepoti jednoroga kad bude podigao glavu da probode posljednje tragove Božjeg stvaranja?

Ovo je dobro pitanje zato što saznajemo: ‘U Kini kažu da se jednorog ili Ki- Lin svako malo pojavljuje na Zemlji i da njegova pojava označava osvit nove ere harmonije i prosvjetljenja.

I u europskoj i u istočnjačkoj tradiciji jednorog se identificira s Mesijom koji dolazi kada se svijet nalazi u opasnosti i koji objavljuje dolazak novog doba. Poput alkemijskog simbola za element Zemlju, on predstavlja zemaljsku svijest i ponovno probuđenje prirodnih vrijednosti.

Svatko tko poznaje biblijska proročanstva može spremno priznati da ovaj Mesija nije nitko drugi nego Antikrist.

Rog koji izrasta iz glave jednoroga predstavlja treće ili svevideće oko. U priručniku za istraživače pod odrednicom Jednorog nalazimo: U keltskoj mitologiji i europskom folkloru to je izmišljena životinja nalik konju, s jednim spiralno uvijenim rogom koji izrasta iz sredine čela. U Alkemiji to je simbol potpunog vladanja nad falusnom seksualnošću putem obrednog snošaja i njegov preobražaj u sile čiste vizualizacije.

U nauci jednoroga (The lore the Unicorn) saznajemo da se jednorog koristi i kao talisman i amajlija. Nekoliko poganskih i vještičjih grupacija uzele su jednoroga za svoje organizacije i biltene; Unicorn Astrological Services, The Unicorn Coven, The Unicorn speaks, The Quill and Unicorn, Magical Unicorn Messenger.

Zanimljivo je također primijetiti da se jednorog nalazi na obiteljskom grbu poznate masonske obitelji Rothschild, ali i na kraljevskom Grbu Ujedinjenog kraljevstva.

U što ste se uvalili ako ste nabavili jednoroga sebi ili djetetu? Ništa osim što ste nasjeli na masonsku propagandu. Uložili u širenje antikristove vladavine, podložili se blještavilu jednoroga iza kojeg se nalazi sjena obične perverzije, magije koja u kombinacija sa svim ostalim napadima zloga nalazi put do vašeg srca. Ako ste kršćanin, razmislite!

Izvor: Masonic and Occult Symbols, dr. Cathy Burns