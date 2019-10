VIDEO OBIŠAO HRVATSKU: U središtu Zagreba šokirao govorom o Isusu! Ružno je što je doživio…

Autor: Vjera

Što vi mislite o ovakvom obliku evangelizacije?

Kako su to činili apostoli, tako je to učinio i ovaj mladić koji je neki dan na glavnom zagrebačkom trgu govorio o spasenju preko Isusa Krista. Iz sveg glasa mladić, (vjerojatno protestant) citirao je Božju riječ, a na snimci je vidljivo da su se mnogi ljudi zaustavili slušajući ga i fotografirajući. Međutim, u jednom trenutku mladić je podnio i neugodnu porugu i ismijavanje, ali je unatoč tome nastavio propovijedati. Naposlijetku ga je u propovijedi zaustavio policajac ali su i ljudi tražili Bibliju, koje je ovaj mladić dijelio besplatno. Video je do sada pogledalo više od 70 tisuća ljudi, a komentari su razni. Mnogi se dive njegovoj hrabrosti, a neki imaju drugačije mišljenje i smatraju da ovaj oblik evangelizacije nije primjeren.