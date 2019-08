‘Većina ljudi u crkvi čini nešto što je posve krivo!’ Ne bi to trebali činiti….

Autor: Vjera

Svi ovo rade a ne bi trebali, upozoravaju svećenici

Vjerujemo da ste svi primijetili da kad vjernici izlaze sa svete mise, stvara se gužva na izlazu osobito oko posudica s blagoslovljenom vodom. Jer većina vjernika i pri izlazu iz crkve koristi blagoslovljenu vodu za škropljenje. No, neki svećenici napominju da je to krivo i da to ne bi trebali činiti jer nakon Božjeg blagoslova koji dobijemo na svršetku svete mise nema većeg blagoslova.

Na izlazu iz crkve ne uzima se blagoslovljena voda i ne križa se. Krsna je voda znak ulaza a ne izlaza! (EE 110). Sa blagoslovom s oltara i križanjem, nakon poklona Svetotajstvu, idemo ravno van. – često napominje don Alojzije Bavčević i nije jedini.

Isto smo upozorenje pronašli u uputama za pristupanje svete Mise kod fra Ive Pavića koji kaže; Ne uzimaj blagoslovljenu vodu na izlazu to se čini samo na ulazu.

Razlog ovome je taj što nema većeg blagoslova od Božjeg blagoslova na svršetku mise. No, još uvijek postoji mnoštvo vjernika koji s mise odlaze odmah nakon Pričesti i propuštaju Božji blagoslov, što je žalostan i veliki propust koji ukazuje na nesvjesnost snage Božjeg blagoslova!

Isus je o ogromnoj moći blagoslova progovorio stigmatiziranoj katoličkoj, njemačkoj mističarki, Theresi Neuman koja 35 godina nepokretna u krevetu živjela samo od Euharistije.

‘Draga kćeri, želim vas naučiti kako da primite moj blagoslov sa žarom. Pokušajte shvatiti da se događa nešto veliko kada primite blagoslov jednog od mojih svećenika.

Blagoslov je preljev moje Božanske Svetosti. Otvorite dušu i pustite da postane sveta mojim blagoslovom. To je nebeska rosa za dušu, kroz koju, sve što je učinjeno može biti plodonosno. Kroz blagoslov, dao sam svećeniku moć da otvori blago Mojega Srca i da izlijeva milosti na duše.



Kada svećenik blagoslivlja, Ja blagoslivljam.

Tada beskrajna struja milosti izvire iz Mojega Srca u dušu sve dok se duša ne napuni. Zbog toga držite svoje srce otvoreno kako ne biste izgubili dobrobit blagoslova. Kroz moj blagoslov primate milost ljubavi i pomoć duši i tijelu. Moj Blagoslov sadrži svu potrebnu pomoć čovječanstvu.

Kroz blagoslov vam dajem snagu i želju da tražite dobro, da izbjegnete zlo, da uživate u zaštiti moje djece od moći i napada tame. To je velika privilegija primiti Moj blagoslov. Ne možete shvatiti koliko vam milosrđa dolazi preko njega.

Stoga nikada ne primajte blagoslov rastreseni, nego sa svom punom pozornošću! Siromašni ste prije primanja blagoslova, bogati ste nakon što ste ga primili.

Žalim što je blagoslov Crkve tako malo cijenjen i tako rijetko primljen.

Dao sam svoje blagoslove svima bez granica: Oni dolaze iz Beskrajne ljubavi mojega Presvetog Srca. Što je veća revnost kojom se daje i prima blagoslov, veća je njegova učinkovitost.

Razmislite da je Bog ogroman, beskrajno golem. Vaše nade nikad nisu prevelike, čak i da premašuju vaše najdublje očekivanje! Moja kćer, kad god budete blagoslovljeni, vi ste bliže meni, ponovno posvećeni, ozdravljeni i zaštićeni Ljubavlju mojega Presvetog Srca.

Često rezultate mojih blagoslova čuvam, tako da su poznati samo u vječnosti. Često se čini da blagoslovi nisu rezultirali, ali njihov utjecaj je čudesan; čak i očigledno neuspješni rezultati su blagoslovi dobiveni kroz Blagoslovljenje; to su otajstva moje providnosti koju ne želim očitovati. Stoga, imajte veliko pouzdanje u ovaj dar izlijevanja Mojeg Svetog Srca.