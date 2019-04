VATIKANSKI KARDINAL PROROKUJE: ‘ZAPAD ĆE NESTATI’ ako ovo ne zaustavimo!

Uspostavlja se novi oblik ropstva na zapadu

Vatikanski kardinal Robert Sarah svojom novom knjigom, Zamalo će večer i dan je na izmaku, izaziva buru i kontroverze u zapadnom svijetu jer razobličuje duhovnu sferu i otpad unutar Crkve i svijeta.

U intervjuima koji su uslijedili, između ostalog kardinal je upozorio: Zapad će nestati i to kao posljedica masovne migracije. Islam će upasti u svijet, dodaje i u potpunosti promijeniti kulturu, antropologiju i moralnu viziju Zapada. Srah predviđa kolaps čitavog kontinenta.

‘Ako zapad bude ustrajao na tom fatalnom načinu, postoji velika opasnost da zbog nedostatka djece zapad nestane pod provalom stranaca baš kao i kad su u Rim provalili barbari, rekao je Sarah dodajući. Moja je zemlja dominantno muslimanska, znam što je stvarnost onoga što vam govorim.

No, ipak, Sarah govori i o tužnoj sudbini koja čeka migrante rekavši da oni nisu svjesni da dolaze u Europu biti robovi.

‘Masovne migracije su „novi oblik ropstva”, jer migranti će završiti „bez posla i svakog dostojanstva”.’

Objasnio je i zašto upozorivši na Novi svjetski poredak rekavši: ‘Europska Unija želi globalizirati svijet, nazivaju to oslobođenjem naroda, no to je čista ludost. Komisija u Briselu razmišlja samo o izgradnji slobodnog tržišta u službi velikih financijskih sila. Oni više ne štite ljude, nego banke’ – dodao je.