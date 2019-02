ŠTO MOŽEMO UČINITI AKO PAPA NAUČAVA KRIVO? Odgovor crkvenog naučitelja sv. Roberta Bellarminea!

Što smijemo činiti a što nikako ne kako bi ostali u zajedništvu s Katoličkom Crkvom?

Kardinal Gerhard Muller, bivši šef Vatikanskog ureda za doktrinu vjere, objavio je Manifest kojim ispravlja mnoge doktrinarne greške pape Franje.

Manifest je objavljen u svjetlu kontroverznog zajedničkog dokumenta, kojeg je Franjo nedavno potpisao sa Islamskim vođom tijekom svog posjeta UAE, a u kojem se navodi da je pluralizam i raznolikost religija zapravo “Božja želja koju je Bog omogućio u svojoj Mudrosti”, izjava koja se direktno sukobljava sa Katoličkom Vjerom.

Kardinal Muller ovaj puta zauzima čvrst suprotan stav, gdje bez okolišanja navodi:

“Razlučivanje Tri osobe u Božanskom jedinstvu, čini temeljnu razliku u vjerovanju u Boga ili u sliku čovjeka u drugim religijama. Religije se ne slažu upravo oko vjerovanja u Isusa Krista… Stoga , prva rečenica Ivana odnosi se na one koji zaniječu Isusovo Božanstvo, kao što to čini antikrist (Ivan 2:22), budući da je Isus Krist – Sin Božji, od vječnosti jedno sa Bogom Njegovim Ocem.”

Kardinal objavljuje svoj manifest svjetskoj javnosti na sedam različitih jezika.

Dajući detaljan uvid i jasnoću Crkvenog pogleda na Islam, kardinal Muller odbija Muslimansko stajalište koje Isusa Krista vidi samo kao proroka, a ne Mesiju.

“Moramo se oduprijeti padu u drevnu herezu, koja Isusa Krista vidi samo kao dobru osobu, brata i prijatelja, proroka i moralistu,”

Manifest također detaljno obrađuje nekoliko točaka koje ispravljaju izjave pape Franje, uključujući :

– nedopustivost Svete Pričesti za rastavljene i ponovno vjenčane Katolike kao i Protestante,

– zatim postojanje pakla;

– zabranu ređenja žena za svećenički red i

– celibat svećenika.

Manifest nastavlja : “rastavljene i ponovno vjenčane osobe, čiji sakramentalni brak postoji pred Bogom, kao i oni Kršćani koji nisu u punom jedinstvu sa Katoličkom Vjerom i Crkvom nisu u mogućnosti primiti Svetu Euharistiju.”

Manifest dodaje : “Zato, Sveto Pismo upozorava da – tko god nedostojno jede i pije iz Gospodinovog Kaleža, kriv je za obeščašćenje Tijela i Krvi Gospodina Našega Isusa Krista.”

Također u Amoris Laetitia Franjo piše da nitko ne može biti osuđen zauvijek, jer to nije logika Evanđelja nastavljajući još dalje, da oni koji odbiju Boga zapravo nestaju, a ne budu osuđeni na vječne muke u paklu.

No Kardinal Muller dokazuje suprotno citirajući Katekizam Katoličke Crkve: “Onaj koji umre u smrtnom grijehu bez pokajanja biti će zauvijek odvojen od Boga. Vječnost kazne u paklu, užasna je realnost, koja prema svjedočanstvu Svetog Pisma obuhvaća one koji umru u stanju smrtnog grijeha.

“Šutjeti o ovim stvarima i drugim istinama Vjere te krivo naučavati, predstavlja najveću prevaru protiv Katekizma “, oštro upozorava Kardinal.

“To predstavlja ujedno i posljednje iskušenje Crkve koje će dovesti čovjeka do religijske obmane i prevare Antikrista”, upozorava Kardinal.

Muller također ispravlja Franjino nastojanje ženskog ređenja:

“Implicirati da je nekako moguće zarediti žene, pokazuje samo nerazumijevanje ovog sakramenta, koje ne predstavlja zemaljsku moć nego Krista, Mladoženju Crkve.”

Osim toga Kardinal Muller ističe određene istine Katoličkog morala koje se danas javno ne spominju i čini se da ih se prešutno krivo interpretira:

“Ljudski život se mora poštivati i štititi od samog začeća, odlučno odbija kao teški grijeh – abortus, kontracepciju, eutanaziju, samoubojstvo, kohabitacijske veze izvan braka, masturbaciju, bludnost, pornografiju i preljub.”

Kardinal Muller posebno se osvrnuo na dio Katekizma Katoličke Crkve koji opisuje “homoseksualna djela kao tešku izopačenost i intrinzičko zlo”, te poziva homoseksualne osobe na život u čistoći.

I mada ne spominje ime pape Franje, Muller zaključuje upozorenjem Apostola Pavla :

“Ali čak i ako bi vam Mi (Apostoli) ili Anđeli sa neba navijestili neko novo Evanđelje mimo onoga koje vam navijestismo i primismo, neka je proklet.”

No, što mi kao vjernici možemo činiti, odnosno što ne smijemo činiti ako papa naučava krivo, nešto što nije u skladu s katoličkim naukom?

Crkveni naučitelj sveti Robert Bellarmine rekao je da je krivovjernom papi dozvoljeno pružiti otpor, ali pasivan otpor! Otpor na način da ne izvršim neku njegovu naredbu koja je suprotna katoličkom nauku. Ni u kojem slučaju nije dozvoljeno svrgnuti papu ili mu suditi. Ta vlast pripada samo onomu koji je iznad pape – a to je Krist. A mi smo ispod pape. Mi smo ovce koje su povjerene njegovoj brizi. Ovce ne mogu suditi svom pastiru, niti ga mogu zamijeniti.

Točne riječi svetog Bellarmina su:

“Licet, inquam, ei resistere non faciendo quod iubet et impediendo ne exequatur voluntatem suam; non tamen licet eum iudicare vel punire vel deponere, quod non est nisi superioris.”

(“Dozvoljeno je, kažem, oduprijeti mu se, ne čineći ono što naređuje ili sprječavajući da izvrši svoju volju; ali nije dozvoljeno suditi mu, ili ga kazniti ili svrgnuti, što ne pripada nikome, osim onome koji je iznad njega.”)

De Romano Pontifice, lib. II., cap. 29.

„Nikakvo djelo milosrđa ne smije se činiti ako bi uzrokovalo sablazan.“ (sv. Katarina Sijenska, životopis)

