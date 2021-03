SADRŽE LJUDSKU KRV Stvorili sotonske tenisice, reagirao Nike

Autor: Vjera

Jedino dobro je što će milijuni ići pročitati Luku 10,18

Američki reper Lil Nas X, s Billyjem Rayom Cyrusom koji ima 693 milijuna pregleda na YouTubeu, diže popularnost svojim novim projektom. Ovoga puta to nije pjesma – to su sotonske tenisice. Lil Nas X u suradnji s tvrtkom MSCHF sa sjedištem u New Yorku pušta 666 ‘sotonskih tenisica’ u prodaju koje- navodno sadrže kapljicu ljudske krvi koja je sadržana u potplatu. Reper, čije je pravo ime Montero Lamar Hill, upravo je objavio novi glazbeni video koji prikazuje sotonu i njega u pokušaju da mu ukrade rogove.

Nike se ogradio od sotonskih tenisica

Njegove nove cipele stvorene su pomoću Nikeovog modela Air Max 97s, zbog čega je Nike bio meta velikih reakcija u američkoj javnosti, međutim, Nike se ogradio, i rekao: “Nemamo vezu s Little Nas X ili MSCHF.

Nike ih nije dizajnirao niti objavio ove cipele i ne podržavamo ih.” Član tima iz MSCHF-a, Daniel Greenberg, objasnio je da tvrtka kupuje cipele od Nikea, a zatim njihovi “umjetnici” stavljaju vlastiti dizajn na njih prije nego što ih ponovno prodaju.

Tenisice, osim ljudske krvi u potplatu da ju se može gaziti, sadrži i pentagram, kao i biblijski citat Luka 10, 18., a riječ je o Isusovoj riječi apostolima koje je izrekao zbog njihove radosti da im se i zlodusi pokoravaju: “Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.“