POZNATI EVANGELIZATOR RAZOTKRIO KORONU: Evo gdje ju je Bog navijestio!

Autor: Vjera

Korona virus je Zvijer koja bijaše i nije

Poznati hrvatski, katolički evangelizator Dražen Bušić na svojoj mrežnoj stranici razotkrio je virus koji je, bar što se tiče panike, pokorio čitav svijet.

Komentar u kojem Bušić prepoznaje korona virus u zvijeri iz knjige Otkrivenja prenosimo u cijelosti:

Što nam se to događa? Je li moguće da cijelo čovječanstvo sagiba koljena pred česticom koja je daleko od toga da ju uopće možemo smatrati živim organizmom? Biolozi kažu da je virus negdje na granici živoga i neživoga. Obzirom da nema sve stanične dijelove, egzistira na domaćinu kojega napada. To stvorenje, dakle, i nije i je! Baš poput zvijeri koja se spominje u 17. poglavlju knjige Otkrivenja.

Osobno vjerujem Božjoj riječi u kojoj piše da Bog ništa ne čini a da o tome osnove ne otkrije slugama svojim – prorocima! Vidi Amos 3,7! Bog je govorio ocima po prorocima, Bog govori i danas. U vremenu u kojemu živimo, a koje je po mnogim znakovima sami rub posljednjih vremena uoči dolaska Isusa Krista, Bog govori svojim prorocima, a oni tu riječ prenose dalje. Danas se događa isto kao i za vrijeme proroka Jeremije. Proroke se uglavnom ne sluša. Zato je sv. Pavao apostol, učitelj ali i prorok rekao: „Proroštava ne prezirite!“ (1 Sol 5,20). Tko prezre proroštvo može propustiti kairos – milosni trenutak Božjega pohoda. Možete li zamisliti što bi bilo da je patrijarh Josip propustio trenutak kad mu je Bog rekao da izgradi žitnice? Ne bi spasio svoju obitelj i sam bi umro od gladi. Kad nam Bog govori mi često ne vidimo širu sliku, već kako u Amosu kaže, tek osnove. Ali i to je često dovoljno da bi se znali orijentirati! Pitanje je samo, želimo li slušati?! A da bi vidjeli još i šire, moramo ići dublje u molitvu i tražiti otkrivenje za našu generaciju. Tako je i u slučaju ovoga virusa. Nešto se događa, a da bi znali što, moramo ići malo dublje.

Za početak idemo u knjigu proroka Danijela 7,23-25 gdje Bog kaže:

„Četvrta neman bit’ će četvrto kraljevstvo na zemlji, različito od svih kraljevstava. Progutat će svu zemlju, zgazit’ je i smrviti. A deset rogova: Od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva, a iza njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih – i oborit će tri kralja. On će huliti na Svevišnjega, zatirati svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.“

Razna kraljevstava su do sada gazila zemlju, a ovo četvrto je različito od svih kraljevstava do sada. Vjerujem da je to kraljevstvo moćnika koji vladaju svijetom danas iz sjene. I što imamo? Upravo ono o čemu govori Danijel: Hulu na Boga kroz medije, suvremenu kulturu i zakonodavstva, sveti Božji ljudi su progonjeni na raznim stranama svijeta, gazi se Božji Zakon i na koncu, sada imamo i privremenu zabranu javnog služenja liturgije. Kad se sve to zbroji, zaključak je samo jedan: ispunilo se vrijeme!

O tome nam govori i knjiga Otkrivenja:

„…ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri koja je nosi, zvijeri sa sedam glava i deset rogova. Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit će se pozemljari – oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života – kad vide da zvijer bijaše i više nije, a opet je tu. Ovdje treba prodornosti, ti koji imaš mudrosti“ (17,7-9).

Vratimo se na dio: „Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast.“ Ovdje je riječ o zlu koje se pojavilo naizgled niotkuda i koje će se i vratiti tamo od kuda je došlo. No, tragedija je u tome da će za vrijeme koje će biti prisutno učiniti veliku štetu. Često čujemo ovih dana razna nagađanja o tome, od kuda ovaj virus. Neki ga povezuju s testiranjem 5G mreže u Wuhanu, u Kini, za vrijeme Svjetskih vojnih igara održanih samo dva mjeseca prije početka pandemije. Prema toj teoriji zračenje izazvano 5G mrežom ozbiljno narušava ljudski imunitet, oštećuje staničnu jezgru i tako pomaže virusu da lakše napadne domaćina. Da bi se u nekom koraku zaustavila pandemija, četvrto kraljevstvo već ima rješenje. Bill Gates zvani dr. smrt i ekipa imaju ono što nam treba: cjepivo s izmijenjenim DNK koje za cilj ima mutaciju i reprogramiranje čovjeka. Navodno u tu svrhu koriste svinjski gen. Ako je tako, cijeli svijet je postao poligon na kojemu se čovječanstvo sprema za nešto potpuno novo.

Nije tajna, depopulisti priželjkuju da na svijetu ima tek 500 milijuna ljudi. To je naime broj koji se u svakom trenutku može kontrolirati, naročito ako svi na sebi imaju čip ili barem narukvicu. Barack Obama je za svojega mandata najavio obavezno uvođenje čipova. Osobno je obilazio dječje vrtiće i djeci pričao o ‘čipku’. Zato je izbor Donalda Trumpa veliki šok za te čudake koji se pokušavaju vratiti na scenu preko Joa Bidena koji, zamislite ovo, zaziva duh Baracka Obame! Mračnjak Obama je javno blagoslovio Planned Parenthood organizaciju odgovornu za smrt milijuna djece u majčinoj utrobi. Biden dakle zaziva duha smrti na svoju naciju! Trebaju li nas onda čuditi tzv. teorije zavjere? Naravno da ne, barem ne nas kojima je ime zapisano u Knjizi života, koji o svemu tome doznajemo prije svega iz Biblije!

Očito je da se rađa neki novi svijet. Svi nanovorođeni kršćani, svi ljudi dobre volje, ali i svi grešnici nalaze se pred nečim većim od nas samih. Iako je to tek sićušno stvorenje na granici života i smrti, ono tako podsjeća na zvijer koja bijaše i nije, na samog sotonu kojemu je cilj uništiti djelo Božje. No, kao i uvijek do sada, naš Bog ima zadnju riječ. Mi vjernici moramo biti toga svjesni i o tome govoriti drugima. Što nam je činiti? „Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravo vrijeme“ (Hebr 4,16). Ostajmo u molitvi, pokori i pokajanju. Moguće je da dolazi i nešto mnogo gore od ovoga. Stoga bi možda bilo dobro napuniti žitnice, one prave, ali prije svega naše duše Duhom Svetim. Bog nas štitio i vodio!