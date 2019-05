PATER IKE RAZOTKRIO GLAVNI PROBLEM HRVATSKE POLITIKE! Evo zašto nama ne ide!

Autor: Vjera

Bogu hvala na ovakvim svećenicima!

Usudit ćemo se reći, srž i glavni problem cijele političke scene u Hrvatskoj raskrinkao je poznati isusovac, pater Ivan Ike Mandurić na svojoj društvenoj mreži rekavši javnosti: Mi uopće ne živimo u demokraciji, nego u diktaturi!

Njegov status i objašnjenje ove teze prenosimo u cijelosti, a mi možemo samo dodati: Bogu hvala za mnoge hrvatske svećenike koji u tami ipak pokazuju svijetlo istine i pravde:

Pater Ike tako piše:

Glavni problem hrvatske politike je taj što naše stranke nisu demokratske, nego diktatorske. A to onda znači da ni država nije demokratska: jer se njome upravlja iz diktatorskih stranačkih loža.

Sabor i vlada su samo farse. Oni ne odlučuju kad će i za što dići ruku, i što će reći. Nije to kao u zapadnim zemljama, gdje pojedinac sudjeluje u kreiranju lista, a zastupnik ili ministar ima prostora za vlastitu inicijativu i stav. Ovdje nije moguće da ministar kritizira premijera, kao što se ovih dana zbiva u parlamentu Velike Britanije.

U Hrvatskoj uvijek samo jedan čovjek, koji se uspeo na vrh piramide, sastavlja liste onih koji će biti tvoji zastupnici. Ali, kad ih izaberemo, oni ne postaju naši zastupnici. Nego njegovi, te i dalje provode politiku jednoga čovjeka. To znači da mi u stvari nikada ni nemamo svoje zastupnike, nego imamo samo zastupnike predsjednika stranke. I to na način da ne možemo izabrati koga hoćemo između njih, nego baš one i samo one koje je on odredio. Ako ti se to ne sviđa, možeš izabrati samo isti takav scenarij u režiji nekog drugog faraona. Ali priča je ista. To je smijurija od demokracije.

To znači da je Hrvatska biti talac predsjednika stranke koji vlada diktatorski. Ondje ništa ne možete promijeniti. Članovi tih stranaka često se osjećaju kao robovi, taoci su vlastite pozicije. Ako se ne slažu s politikom vrha, imaju samo dvije opcije: pokoriti se i slušati, nadajući se da će svanuti neki bolji dani, ili izići među još nemoćniji narod, koji je još veći talac te stranačke politike: prisiljeni smo birati te nedemokratske stranke, i ono što su njihovi diktatori skrojili.

Hrvatska stoga u praksi nije demokratska zemlja, jer vlast ostvaruju legalna diktatorska udruženja koja onda mogu što hoće. Eto, zato nama ne ide.

Sljedeća promjena koja se mora dogoditi jest, demokratizacija stranaka. Trebalo bi postaviti standard potrebne razine demokracije u strankama koji bi morao biti zadovoljen – da bi se mogle natjecati za sabor.

Svaki doprinos u tom smijeru je više nego dragocjen.