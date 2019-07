OVO NAM SE SKRIVA: Evo kako je skandal s jogom razobličio DIM SOTONE u Katoličkoj crkvi!

Autor: Z. K.

Slučajno ili ne, ali upravo je isusovački red implementirao jogu u katoličanstvo - diljem svijeta.

Čitajući knjigu Marina Restrepa, kolumbijskog obraćenika i misionara koji je obišao cijeli svijet i koji trenutno boravi u Hrvatskoj svojim svjedočanstvima i razobličavanjem lažnih duhovnosti nailazim na podatak da je isusovački red u svijetu poznat kao red koji se otvorio jogi i drugim istočnjačkim duhovnostima, te da u mnogim zemljama svijeta baš isusovci organiziraju satove joge za župljane spajajući ih s duhovnosti svetog Ignacija Loyole.

Ubrzo nakon te spoznaje poznati hrvatski isusovac upozorava na Jogu kao na opasnu duhovnost nespojivu s katoličanstvom, a odmah nakon toga po naređenju vlastitog provincijala biva mu ugašen Facebook profil. U javnost se plasira priča o tome kako je predsjednica naredila gašenje profila, međutim čini se kako je stvarnost možda još malo strašnija od te.

Zanimljivo je kako u priopćenju kojeg potpisuje provincijal Renić naglašavaju da je njihov subrat pater Ike svojim recentnim istupima u medijima bio izvor razdora, uvredljiv za osobe (množina), a još je zanimljivije da mu ta naredba nije stigla nakon tih uvredljivih stupa za te osobe, već upravo nakon istupa o jogi. Čitajući knjigu Marina Restrepa u kojoj on upozorava na lažni sotonski duh new agea koji se uvukao u katoličku crkvu i u kler te kako moramo biti oprezni čak i sa svećenicima današnjice te razlučivati duhove pomislila sam kako do toga još nije došlo u Hrvatskoj.

Međutim nakon ovog ušutkavanja isusovca koji je pokušao upozoriti na new age, posebno na opasnost kad ga promovira ‘katolička’ predsjednica, nisam više sigurna.

Pretragom na internetu naišli smo na uistinu poražavajuće podatke. Primjerice u Americi isusovci organiziraju tečajeve koje su nazvali Ignatian Yoga te o sebi kažu sljedeće: Ignacijska joga je zajednički projekt reda isusovaca i laika koji integriraju duhovnost sv. Ignacija Loyole i Yoga filozofiju. Sudionici su pozvani iskusiti Božju prisutnost kroz pokret, osobnu i zajedničku molitvu i duhovni razgovor. Ignacijska je Joga posvećena proučavanju i integriranju ignacijske duhovnosti i joge. Mi podržavamo jedinstvenost obje tradicije i ističemo načine na koje one mogu obogatiti jedna dugu. Vjerujemo da uz partnerstvo i suradnju ove dvije korisne metode liječe, produbljuju, mijenjaju život u odnosu na Boga.

Na stranici im je jasno istaknut logo isusovačkog reda malo integriran i istočnjačkim simbolima. Kako slatko. Skoro kao predsjednica.

Naravno, nije ovo jedini program joge koji organiziraju katolički svećenici i redovnici, napose isusovci. Zapad je preplavljen takvom demoniziranom i lažnom duhovnosti koja se skriva iza muke Isusa Krista.

Joga je nespojiva s katoličanstvom, ona je srce hinduističke mnogoboštvene religije i svaka poza u jogi molitva je i klanjanje drugom bogu hinduizma. Vježbanje Joge svjesno je kršenje prve Božje zapovijedi o jednom Bogu i to je istina koju katolički svijet treba znati i na koju upozoravaju mnogobrojni pravovjerni svećenici naše svete, presvete Katoličke Crkve.

A ovo integriranje joge u katoličanstvo nije ništa drugo nego sotonska implementacija na koju je upozorio Bl. Pavao VI. opisujući dramatično stanje u Crkvi nakon Drugog Vatikanskog koncila, koje se vodi modernističkim nadahnućima pa izgovara: “Dim Sotonin je kroz neku pukotinu ušao u hram Božji.“

Iz priopćenja provincijala Renića koji je p. Ikeu naredio brisanje profila nakon Joge nije vidljivo da je isusovcima zasmetala joga kao takva, međutim teško se oduprijeti činjenici da je baš ovaj red zaslužan za integraciju joge katoličanstvo diljem svijeta, na što je između ostalog, upozorio i p. Ike u svom statusu rekavši: Užasno me žalosti što predsjednica, pričajući o svojoj privatnoj vjerskoj praksi joge, zapravo odvraća narod od Katoličke vjere. I tako puše u jedra trendu promicanja joge u škole, sport, i svagdašnji život, koja se inače sve više nameće i katoličkoj djeci, što je za nas veliki problem.

I tako, dim Sotone ušao je u crkvu, a nama ne preostaje ništa drugo nego razobličiti ga i zajedno s hrabrim čuvarima vjere našim svećenicima i laicima koji čuvaju hram Božji, molitvom i postom i euharistijskim blagovanjem. Jer Sotona ne može ništa katolicima – izabranom Božjem narodu i euharistijskim posudama, ako smo svjesni svoje uloge u Božjem planu. On može djelovati samo u pomućenim dušama (bile one kler ili laici) nesvjesnim snage i pobjede u Kristu Isusu! Samo hrabro, katolici!