Ovo je predsjednički kandidat kojeg ignoriraju: ZABRANIO BI PSOVANJE BOGA ZAKONOM!

Autor: Vjera

Ako ovo ne učinimo, Bog bi mogao kazniti naš narod, upozorio je..

Iako je objavio svoju kandidaturu početkom godine, masovni mediji ga ignoriraju, a to nije ni čudno ako samo bacimo pogled na njegov predizborni program koji sadrži sve ono bitno, a opet tako pogubno za političke duhovne marionete koje opet iznova žele zavladati hrvatskim narodom. On je profesor, povjesničar Goran Jurišić, autor tri knjige ‘WWII Povijesna istina bez cenzure’, ‘Hrvatska i hrvatski narod u ratu za nezavisnost i opstanak 1991.’ i ‘Unser Kampf’ napisane na njemačkom jeziku.

Njegov program govori mnogo više od suvišnih riječi, ali možemo samo reći da je riječ o čovjeku itekako svjesnom okupacije hrvatske domovine, i to ne u isključivo teritorijalnom smislu, nego i onom duhovnom koje je pogubno po hrvatski narod u cijelosti, i zbog čega bi se hrvatski narod mogao suočiti s uništenjem, ako se nešto ne promijeni. Tako Jurišić predlaže, ne samo zaštitu života od začeća do prirodne smrti i to Ustavom, nego bi zakonom zabranio psovanje Boga, Stvoritelja svjestan duhovnog prokletstva koje se po tom grijehu svaljuje na naš narod.

Ono po čemu njegov program iskače od mnogih domoljubnih i ‘volim Hrvatsku’ floskula, je i svjesnost potrebe za duhovnom obnovom hrvatskog naroda. Obraćenja, bez kojeg nema boljitka bez obzira na to tko dođe na vlast. Naime, Jurišiću je upravo to prva stavka njegova programa. I iako je vrlo vjerojatno da ovom čovjeku zbog njegovih jasnih kršćanskih svjetonazora, prostor u masovnim medijima neće biti tako lako otvoren dobro je svrnuti pogled na alternativu, koja očito postoji, samo nam prečesto nije dopuštena vidjeti.

Za mnoge šokantni, kršćanski predizborni program koji bi mogao povratiti hrvatski narod u Božje ruke predsjedničkog kandidata, profesora Gorana Jurišića, donosimo ovdje a detaljnije pogledajte u videu:

1. Duhovna obnova hrvatskog naroda, povratak ćudoređa (morala i etike) u društvo, povratak vjere u Boga. Molitva je osnovica duhovne obnove, a moralno i odgovorno ponašanje pojedinaca i skupina ljudi njena posljedica. Vjera u Boga-Stvoritelja, praštanje, i kajanje, moliti se za oprost čini duhovnu obnovu, i izbavljenje Hrvatske i hrvatskog naroda iz modusa Sodome i Gomore, kao i izbavljenje Hrvatske iz svjetskog centra Sodome i Gomore – Europske unije. Oslobađanje od ružne navike psovanja biti će vrijedan dio duhovne obnove našeg naroda, a oslobađanje od mržnje i prezira, strahova i ljubomore biti će kruna duhovne obnove prema istini, ljubavi i miru.

2.Gospodarska obnova hrvatskog narodnog gospodarstva, i tiskanje vlastitog novca, te vraćanje s tim u vezi kontrole nad Hrvatskom narodnom bankom da ne bude više ovisna od Europske centralne banke, što je najvažniji čin u povratku suvereniteta hrvatskom narodu, da Hrvati budu slobodni i neovisni.

3. Demografska obnova. Nema demografske obnove uz pravo

žena na pobačaj. Ustavnim zakonom mora se jamčiti pravo nerođenog ljudskog života na život od začeća do rođenja, i prirodne smrti.

4. Obnova suvereniteta hrvatskog naroda, i nezavisnosti hrvatske države.