Ove knjige zavele su mnoge vjernike. Pisane su poznatom okultnom tehnikom

Nedavno sam pročitala knjigu “Razgovor s Bogom” i “S Bogom kod kuće”, autor Neal Donald Walsch. Kao i sada popularna “Tajna” (Byrne) i tu se govori o svemiru kao o nečemu što ima svijest, što je živo. Sve te knjige (koje sada haraju knjižnicama i popularne su) govore i kako reinkarnacija nije u suprotnosti s kršćanskim učenjem, da je to u stvari čistilište,dok se dovoljno ne iskupimo da dođemo na najvišu razinu svijesti, a to je gledati Boga.Nedavno je tako nešto na TV-u izjavio i jedan naš popularni istražitelj mističnog. Negdje sam pročitala i da je davno Crkva izbacila neka dodatna evanđelja/tekstove Biblije koja su govorila o tome. Zašto je za katoličku crkvu ta teorija tako neprihvatljiva? – Neki tumače i da je ono što Isus naučava o uskrsnuću također u stvari reinkarnacija. (uvijek sam bila samo deklarirani katolik, ali odnedavno redovito idem u crkvu, čitam Bibliju sa srcem i voljela bih čuti vaše mišljenje o tome).

Sanja

“Dobro, Sanja! Ovako…’. postavila je pitanje vjernica, a po naslovu samog pisma jasno je kako je odgovor dobila od franjevca.

‘Knjige koje spominješ su doista popularne i sigurno zbog toga zahtijevaju našu pozornost. Ponajviše jer dodiruju temelje kršćanske vjere. Izokrenuvši istinu koju je Isus svojim životom donio kao jedinu pravu pokušavaju usaditi neke nove vrijednosti koje će navodno učiniti ljude sretnima. Nudeći kroz svoje stranice recepte za sretan život ne ustručavaju se vrijeđati Boga i relativizirati radosnu vijest našeg Božanskog Spasitelja.

Kada spominješ ove knjige prisjećam se potpuno ispunjene dvorane koja prima preko tisuću ljudi a koja je prije nekoliko godina ugostila slavnog pisca koji se zove Neal Donald Walsch. Na tom je susretu on govorio o svom životu i kako je došao do ideje da napiše knjigu koja će nedugo poslije biti jedna od najprodavanijih knjiga u cijelom svijetu. Narav ovog odgovora na tvoje pitanje mi ne dopušta ulaziti u pojedine zablude kojima knjiga obiluje, pa ćemo se samo ograničiti na neke bitnije elemente koji će nam pomoći u rasvjetljivanju ove opasne knjige. Cijela knjiga „Razgovori s bogom“ (zapravo ih je tri, a kasnije oko dvadesetak) je opisivanje jednog autobiografskog trenutka u kojem je Walsch doživio doticaj sa nadnaravnim koje mu se predstavilo da je kao Bog i počelo ga upućivati u istinu koja je do tada bila skrivena od ljudi. Razgovor Walscha i „Boga“ se odvija tehnikom automatskog pisanja koje je poznata okultna tehnika komuniciranja sa onostranim gdje čovjek postaje samo kanal kroz koji razna onostrana bića pokušavaju komunicirati. Velike tajne koje Walschov „Bog“ donosi u knjigama su često proturječne, besmislene i donose konstantne napade na Crkvu, svećenike, i svaku kršćansku istinu koju ispovijedamo kao kršćani. Ova knjiga čija inspiracija dolazi od kneza ovoga svijeta već je zavela mnoge vjernike koji su svoju Bibliju zamijenili sa ovim zavodljivim knjigama. Za više informacija ima jedna dobra stranica gdje se mogu naći dodatni podaci. http://www.christiananswersforthenewage.org

Što se druge knjige o kojoj govoriš tiče, a koja je trenutno pravi hit u knjižarama širom svijeta, jedina je tajna u tome kako ljudi kojima je draga istina mogu povjerovati takvim neutemeljenim tvrdnjama koje izviru iz privlačno ukrašenih stranica ove tanke knjižice. Misli koje čitatelju govore: „Ti si Bog u fizičkom tijelu… ti si Vječni život koji se manifestira u tebi… ti si savršenstvo i veličanstvo“ samo su neke od dubokih laži kojima ova australska spisateljica (vjerujem ne namjerno) zavarava narod.

Inače, Tajna o kojoj je riječ nije ništa posebno novo u New age literaturi. Svi pokreti i načini razmišljanja koji izlaze iz ovog misaonog miljea imaju za cilj da određenim inicijacijama u tajne nedostupne običnim neiniciranim ljudima podignu čovjeka na višu razinu postojanja čime mu pokazuju da je on više od ljudske naravi koju mora nadići. Ovdje puno „pomaže“ popularna psihologija sa svojom moći pozitivnog mišljenja koja obmanjuje svijet govoreći da se rješenje svih problema nalazi u čovjeku koji samo mora nadići samog sebe i svi problemi će nestati. Pa makar to značilo da spozna da je on sam Bog. A to je i cilj o kojem govori „Tajna“ Rhonde Byrne. Koliko je to drugačije od onog što naviješta naš Bog još od vremena kada je hodao po zemlji. Govorio je o pouzdanju u našeg nebeskog Oca, a ne u samoga sebe. O molitvi koja stremi u Nebo, a ne u vlastito sebstvo ili negdje u svemir. O molitvi na koljenima, a ne u lotosovu položaju. O žrtvi za druge jer je onaj drugi u središtu, a ne On sam.

Reinkarnacija i uskrsnuće idu zajedno kao i trokutasta kocka. O ovome samo kratko. Pavao u svojem pismu Hebrejima piše da je svima nama samo jedan put umrijeti (Heb 9,27). To je dovoljno. Uostalom, nitko nije do sada dokazao da reinkarnacija sigurno postoji. Sa uskrsnućem je drugačije. Prazan grob svjedoči o tome.

Ova pitanja koja postavljaš sigurno zaslužuju puno više prostora kojem ovdje nije moguće udovoljiti. Nadam se da si i u ovim odgovorima našla ono što ti može koristiti. , Btb’, odgovor je franjevca.”