OPREZ! ŽELE UVUĆI ČOVJEKA U NEŠTO STRAŠNO: Ovo je istina ZELENIMA koja se skriva!

Autor: Z. K.

Religija u kojoj je teži zločin ubiti drvo nego čovjeka!

Zeleni su pokret koji se brzinom munje proširio posljednjih desetak godina. Stvorili su se niotkuda, a zaposjeli su sve strateške pozicije u svijetu. Na prvu beznačajni, ali u stvarnosti izrazito moćni zeleni šire se planetom i što je najtužnije od svega osvajaju ljude na račun srcedrapajućih poruka o Majci Zemlji. No, iza zelenih stoji nešto strašno, iza zelenih stoji cijeli red demona i oni uopće nisu tako bezazleni kako ih javnost percipira. Najprije, zeleni su financirani od najmoćnijih ljudi na svijetu. Tu kod nas na ovim prostorima za zelene je zaslužen George Soroš koji svojim izdašnim donacijama podupire rad zelenih, a samim time i demonsku politiku koju provode. Prvi je zelenima zeleno svijetlo dao Al Gore, mason i začetnik teorije o globalnom zatopljenju preko koje će elita stvoriti Novi svjetski poredak uvlačeći sve zemlje svijeta u jednu oraganiziranu državu koja brine o Majci Zemlji i pritom zaboravlja na Boga.

Oni su navodo zaljubljenici u prirodu dok s druge strane mrze samog čovjeka koji je po njima nuspojava prirode. Zelene povezuju s nacistima jer su oni baš kao i zeleni fanatično zagovarali zdravo tijelo i zdrav život. I Hitler je čak bio član Thule, organizacije koja gaji religiozni odnos prema Majci Zemlji. Poveznica nacizma i fašizma sa zelenima je ta da je u pitanju vrlo organizirani iracionalitet. Samo po sebi paradoks, ali baš zbog toga izuzetno opasan jer on ne počiva na razlozima uma i znanstvenim dokazima, već na iracionalnom strahu od uništenja majke zemlje od čovjeka i njegovih tehničkih dostignuća.

Dakle, to je duboko konzervativan pokret, iako se predstavljaju kao moderan. Tako zahtijevaju povratak selu, zrnju i slično jer oni žele konzervirati ovo sada. Znači, cilj je da se čovjek više ne razvija i da ne razvija mogućnosti koje mu je Bog dao. Štoviše, za zelene je čovjek rak-rana zemlje. Pa tako dolazimo do potpuno uvrnutih usklika zelenih. Na primjer, oni su posve opredjeljeni za ubojstvo nerođene djece i to smatraju neotuđivim pravom, dok će vršiti brojne pritiske da se zaštiti kanarinac u jajetu.

Ideja zelenih je zapravo da se čovjek kao takav mora stopiti s prirodom dok nam Biblija kazuje nešto suprotno; priroda je darovana čovjeku u vlast jer od svih bića samo čovjek ima razum i mogućnosti njome upravljati na dobro.

Zeleni smatraju kako je priroda Bog kojemu se čovjek mora sam po sebi pokoriti pa čovjeka svrstavaju u rang s mišem ili šišmišem ili pak nevažnim crvom koji dođe i ode. Takav stav prema čovjeku ima i sam Lucifer jer čovjeka ne može podnijeti. Zbog toga se iza zelenih skriva jedna velika sotonska podvala koja se očituje kroz šamanstvo, astrologiju, vještičarenje i klanjanje Majci Zemlji.





Zeleni u svojoj srži skrivaju poganske obrede koji uključuju i žrtvovanje, a imaju i svoj kult falusa i vulve, dok su povezani i s pokretom “Vicca” odnosno vješticama.

Zeleni se u svom djelovanju vraćaju poganskim praksama, a broj zavedenih je abnormalno velik. U srži im je totalitarizam koji se očituje kroz bolesnu čistoću kojom peru svoju nečistu savjest.

Jedna od najvećih vještica osamdesetih godina Starhawk pridružila se eko pokretu i ujedno izdala knjigu koja je glasila; “sex, magija, politika”. Tako su se Vicce i vještice uvukle u političko djelovanje diljem svijeta.

Zeleni kroz svoju politiku ističu matrijarhat, religiozni odnos prema prirodi i zemlji. To se naziva spiritualna ekologoja, a ističu se zbog borbe protiv globalizma i atomske energije. Do sada su vještice prožele cijeli pokret zelenih i već sada se za njih kaže kako su religija novog doba.

Religija bez Boga u kojoj je teži zločin ubiti drvo nego čovjeka.

Oni su protiv tehnološkog napretka jer žele zacementirati zemlju. Zato i postoji sintagma održivi razvoj jer to je razvoj bez razvoja. Cilj je polako ugasiti industrije i usporiti razvoj čovječanstva. Zbog toga su i izmislili problem sa Co2 jer sam čovjek to izdiše pa je prema njima čovjek kriv samim time što živi jer tako šteti zemlji.

Nejasno je zapravo zašto ekolozi smatraju da fosilna goriva i nafta uzrokuju veliku emisiju co2 kad se zna da je prirodna emisija CO2 (ljudi i životinja ) na zemlji teška 700 milijardi tona i zbog toga zemlja nije propala, dok je od težina Co2 fosilnih goriva samo oko 35 milijarde, dakle tek 5 %.

Naravno da to ide na ruku pokavarenoj eliti koja ima želju kontrolirati sve. Ovaj poganski kult zelenih spojen je s dionizijskim kultom koji označava – vino, opijanje i drogu – jer samo tako čovjek može doći do samozaborava. To je tvrdio i Nietsche jer samozaborav omogućuje kontakt s iskonskim silama zemlje. Dakle, blut & boden (krv i tlo), zbog toga su zeleni predvodnici legalizacije lakih droga jer se taj eko pokret sve više pretvara u jednu vrstu šamanizma.

Svi eko-manijaciimaju usađenu čežnju za smrću jer ako život pojedinca nema smisao nego je on samo jedan val u ciklusu zemlje, naravno da ta spoznaja užasava i zato su skloni samozaboravu i smrti. Logična je posljedica zelenih i izazov eutanazije i abortusa za koje se također zalažu.

Zeleni su otišli toliko daleko da su smislili i naziv nove seskualne orijentacije pod nazivom ekoseksualnost. Naime, najnovi trendovi pokazuju da je sve više parova koji se biraju na temelju tri riječi – Maxime- redukcija (održivost) i reciklaža, a ne prema tome jesu li si privlačni.

Na primjer, eko fanatici toliko su opsjednuti eko-pokretom da bi im se okrenuo želudac ako bi samo poljubili mesojeda.

Ekologija je samo oruđe za uvođenje globalne planske privrede ala Sovjetski savez, a iza maske o trošenju zamljinih zaliha krije se opasan plan preraspodjele dobara po sljedećem planu: malo tebi, malo nama ili nikome ništa pa se opet vraćamo dugim redovima pred mesnicama, bonovima i abnormalnom povećanju cijena hrane.

Zeleni su reakcionari jer štopaju razvoj zemlje i rasplamsaj energije zemlje, izvora ljudi. Oni kao da ne shvaćaju da je energija neuništiva i samoobnovljiva. Bog je dao čovjeku nevjerojatne sposobnosti i mogućnosti razvoja i napretka za dobro svih, a oni to žele konzervirati i zaustaviti.

Oni čak i suncu zabranjuju da sja putem geinžinjering. Pokreti zelenih gle čuda imaju apsolutnu potporu svjetske moći. Znanstvenici su pometeni iz svih nadležnih institucija, a umjesto njih rade zeleni, čine što hoće i propisuju zakone po svojoj volji. Cilj je čovjeku utuviti u glavu da je kriv što je rođen jer samim svojim rođenjem ubija Majku Zemlju.

Cilj je toliko minorizirati čovjeka do te mjere da on žudi za samozaboravom pod kojim se onda čovjek odvaja od Boga. New Age, savršeno je ukomponiran u politiku zelenih, odnosno zeleni su mali dio te nove religije koja je na putu da demonizira čovječanstvo.

Ljudi moraju shvatiti da je priroda darovana čovjeku, a ne čovjek prirodi kako to Lucifer želi da čovjek misli.

Zato je najbolje završiti ovaj tekst pjesmom sv. Franje Asiškog

Pjesma stvorova

Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri,

tvoja je hvala i slava i čast

i blagoslov svaki.

Tebi to jedinom pripada,

dok čovjek nijedan dostojan nije

ni da ti sveto spominje ime.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

sa svim stvorenjima svojim,

napose s bratom, gospodinom Suncem:

od njega nam dolazi dan

i svojim nas zrakama grije.

Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno,

slika je, Svevišnji, tvoga božanskoga sjaja.

Hvalite i blagoslivljajte

Gospodina moga,

zahvaljujte njemu, služite njemu svi

u poniznosti velikoj.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po bratu našem Mjesecu i sestrama Zvijezdama.

Njih si sjajne i drage i lijepe

po nebu prosuo svojem.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po bratu našem Vjetru,

po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini,

i po svakom vremenu tvojem,

kojim uzdržavaš stvorove svoje.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po sestrici Vodi,

ona je korisna, ponizna, draga i čista.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po bratu našem Ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć.

On je lijep i ugodan, silan i jak.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po sestri i majci nam Zemlji.

Ona nas hrani i nosi, slatk enam plodove,

cvijeće šareno i bilje donosi.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje

i podnose rado bijede života;

blaženi koji sve podnose s mirom,

jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po sestri nam tjelesnoj smrti,

kojoj nijedan smrtnik umaći neće.

Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu;

a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj,

jer druga im smrt nauditi neće.