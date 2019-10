NOBELOVAC KOJI JE RAZJARIO HRVATE šokirat će vas izjavama o krunici!

Autor: Vjera

Ljubio Miloševića ali i Krista raspetog

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, austrijski književnik slovenskih korijena, Peter Handke u jednim novinama, prije par godina, obznanio je da je prakticirajući vjernik koji rado ide na svetu misu. Naglašava svetost Crkve i vjeruje u prezentnost pretvorbe koja ga uvijek duboko dirne. Osim toga hvali i mistiku krunice.

‘Rado idem na sv. misu. U praznoj crkvi ne osjećam se kao turist i ne volim samo razgledavati.’

Na pitanje je li za njega svetost važna, odgovorio je da je to esencijalno. Misa, Evanđelje, poslanice čitanja, to je ono što ga dotiče. Naročito ga uvijek dojmi pretvorba, ‘taj trenutak svih vjekova u jednom, u žrtvi i otkupljenju, koji se događaju sada, u ovom času’, i čiju prezentnost on osjeća u cijeloj slavi. ‘To nenadano podizanje kruha i vina i dijeljenje s apostolima uoči raspeća’, govori Handke iznenađujuće duboka promišljanja.

Peter Handke hvali i krunicu pa kaže: ‘Ta monotonija molitve, ta meditativnost krunice može biti jako lijepa. To nije bez smisla i bez razuma. Štoviše, to uzdiže razum’, kazao je.

Peter Handke, koji je toliko prašine digao zbog svojih političkih zabluda, uvjeren da Milošević YU – tenkovima spašava Jugoslaviju, dapače, cijeli svijet, jer je Jugoslavija za njega bila svijet u malom gdje se, po ondašnjoj propagandi, svi vole i poštivaju, imao je neki svoj san o miru na zemlji koji se razbio pred njegovim očima i to je bilo toliko bolno za njega da je čak i za razaranje Dubrovnika nehajno rekao da su to samo još “jedne Dubrovačke ljetne igre”.





Egoizam osjećaja vlastite iskorijenjenosti iz svijeta kao pisca i pjesnika pretpostavio je patnji mnogih u toj tamnici naroda i nadamo se da će tu veliku zabludu jednom ispovjediti. Osim toga, kao vjernik, pokazao je svu svoju nesavršenost i neznanje o otajstvu Isusove riječi, (uostalom, kao i svi mi vjernici), jer jedini mir i blaženstvo zajedništva je u Isusu Kristu, a ne na zemlji i u svijetu.