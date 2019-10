‘MORAMO POČETI JESTI BEBE, NEMA VIŠE VREMENA’: Zastrašujuće ideje uznemirile čovječanstvo!

Autor: Vjera

Kanibalizam kao opcija za spas planeta ili?

‘Nemamo više vremena, imamo svega nekoliko mjeseci, moramo početi jesti bebe’, vrištala je zagovornica klimatskih promjena na jednoj raspravi o klimatskim promjenama i jasno opisala koliko je opasna histerija o klimatskoj propasti.

S obzirom da je većina zagovnornika klimatskih promjena uvjerena kako je CO2, kojeg ljudi izdišu opasnost po propast planeta Zemlje, logično je da je čovjek neprijatelj, zemlje.

Naime, i Švedska je ovih dana uznemirena, kako izviještavaju i neki hrvatski mediji, nakon što je televizijski kanal TV4 navodno javno raspravljao o ideji jedenja drugih ljudi kao opciji za spas Zemlje.

Naime, kako pišu, Magnus Soderlund, profesor marketinga i šef Centra za potrošački marketing na Stockholmskoj ekonomskoj školi i iistraživač ponašanja potrošača, održao je seminare na temu kanibalizma i mogućnosti da jedemo jedni druge, ljudsko meso.





“Prije svega, ta osoba koju treba pojesti mora biti mrtva, ” kazao je Soderlund, odgovarajući na pitanja drugih stručnjaka o tome, što je toliko sporno u jedenju ljudskog mesa.

Soderlund tako smatra, a prenosi 100 posto, da u zapadnom svijetu postoji mnogo nelogičnih i teških tabua koji spriječavaju pojedince da se odvaže na posao s ljudskom mesnom industrijom.

Nakon što su ove izjave prenijeli i brojni svjetski mediji poput breitbart.com, Soderlund se pokušao opravdati, tj. demantirao je medijske napise rekavši da on nije zagovarao kanibalizam u svrhu spasa zemlje od klimatskih promjena, jer on nije aktivist, nego je svojim istraživanjima samo želio isprovocirati javnost i vidjeti gdje je granica u ljudskoj prehrani. No, dokaza o tome što je stvarno ovaj znanstvenik rekao, nema jer ne postoji video dokaz predavanja. Postoje samo vijesti svjetskih medija i reakcije ljudi na društvenim mrežama koji su zgroženi idejom ovog znastvenika.

Ali, ako vam se ovo i kao sama ideja čini nevjerojatno, razmislite. Mi već živimo u svijetu koji šuti na ubijanje beba. U svijetu godišnje umre preko 40 milijuna djece – abortusom, što je više mrtvih nego u svim ratovima zajedno, uz podršku javnosti i golemu šutnju onih koji se neće miješati u tuđa ‘prava’. Ljudska opačina ide toliko daleko da se u velikoj mjeri javno počelo zagovarati i pravo na čedomorstvo odnosno ubijanje beba nakon rođenja također uz minimalne reakcije svijeta. Tako da ‘ideja’ o kanibalizmu koja se počela spominjati, više nije toliko nevjerojatna već je zapravo logičan slijed na putu duhovne propasti čovječanstva.