MISTIKA ISUSOVE KRVNE GRUPE: Zašto je Bog želio imati ovu krvnu grupu?!

Autor: Vjera

Manje od 5 posto čovječanstva ima Njegovu krvnu grupu

Kako mi možemo znati da je Isusova krvna grupa AB pozitivna? Istina je, nikad to nećemo moći reći s apsolutnom sigurnošću ali čini se da je Bog želio dati nam poveću količinu dokaza koji neumoljivo dokazuju da je Isusova krvna grupa iznimno rijetka AB pozitivna. Dokazuju to i Torinsko platno i Sudarium Domini, odnosno Isusova pokrivka te još mnogo euharistijskih čuda kojima je krvna grupa testirana i kroz povijest ali i nedavnim analizama. U slučaju takozvanih Sudarium domine – to su dvije svete relikvije iz 6. stoljeća za koje se vjeruje da su fizički dotakle Isusovo tijelo a sadrže i dragocjenu krv, nedavno je dokazana AB grupa.

U nastavku donosimo samo neke od mnogih slučajeva koji imaju znanstveni dokaz od strane laboratorija u različitim dijelovima svijeta, da je u čudu potekla AB krvna grupa (Uz Torinsko platno i Sudarium domine):

Euharistijsko čudo od Bolseni (13. stoljeće, krv testirana 1995.)

Euharistijsko Čudo u Lancianu (8. stoljeće)

Euharistijsko čudo u marijanskom svetištu Finca u Betaniji Venezuela (1991.)

Euharistijsko čudo u Buenos Airesu, Argentina (1996.) – Zanimljiva bilješka o ovom čudu je da je tadašnji nadbiskup koji je naručio istraživanje ovog čuda bio papa Franjo.

Euharistijsko čudo u župi Svetog Martina u Tixtli, Meksiko, (2006.)

Sva ova čuda pokazala su znanstvenom analizom da je riječ o krvnoj grupi AB koja je ujedno i jedna od rijetkih krvnih grupa među ljudima. AB pozitivnu ima samo 3,4 posto svjetske populacije dok samo AB ima 0,6 posto populacije.

Ono što ovu krvnu grupu čini još posebnijom je to da ljudi koji imaju AB krv mogu primiti krv od bilo koga te su poznati kao univerzalni primatelji, za razliku od ostalih krvnih grupa koje mogu primiti samo specifičan tip krvi. Ali uz to što je univerzalni primatelj ova krvna grupa je i univerzalni davatelj krvne plazme neovisno o tipu krvi koji ima primatelj.

Dakle, to nas navodi na pitanje – zašto bi Isusova krv trebala biti univerzalna od strane svih krvnih grupa čovječanstva? Što bi to moglo značiti? Pa, ovo je mjesto gdje su znanost i vjera mogu vrlo dobro spojiti.

U Euharistiji, mi često govorimo o „primanju” Isusa u Svetoj Pričesti. Kada konzumiramo Euharistiju, Isus se doslovno ujedinjuje i postaje jedno s nama – sjedinjuje svoju Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo – s nama. Tako najčešće mislimo.

Međutim, od samog početka, Crkva je oduvijek učila da euharistijsko zajedništvo teče u dva smjera, Isus se ujedinjuje s nama, a mi se pridružujemo u zajedništvo s njim. Kad primimo pričest, događa se da, ne samo da Isus postaje dio nas, nego i to da mi sve više postajemo dio njega i samim time sve više dijelom njegovog Tijela – odnosno crkve.

Drevnu grčku riječ koju Crkva koristi za to je „koinonia”, što u biti znači da je Euharistija sakrament zajedništva s drugima, u jednom Tijelu Kristovu.

„Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova?” kaže nam sveti Pavao u 1. Kor. 10,16.

Isto tako Sveti Toma Akvinski piše: „… Euharistija je sakrament jedinstva Crkve, koji proizlazi iz činjenice da su mnogi jedno u Kristu” , ili kako Katekizam uči „… po tom sakramentu smo se ujedinili kako bi Krist, koji nas čini dionicima svoga tijela i Krvi, formirao jedno tijelo.” (KKC, 1331).

S tim na umu sada možemo bolje uočiti jedan od razloga zašto je Isus izabrao krvnu grupa AB: po tome što je univerzalno osjetljiva krvna grupa, naša krv, bez obzira na vlastitu krvnu grupu, može primiti od Njega, i dati se njemu tako da nema osobe ili bolje rečeno grešnika koji može biti isključen iz stabla života.

Svaki čovjek koji želi može se ujediniti u Mistično Tijelo Kristovo i postati jedno s Njim. Zanimljivo je da nam ulogu univerzalnog primatelja i univerzalnog ozdravitelja Isus pokazuje i tako simbolično preko svoje predragocjene krvi analizirane u čudima diljem svijeta.

