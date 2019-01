MIJO BARADA DALMACIJI: Pijemo vodu od kostiju mučenika i kupamo se u moru koje je grobnica tisućama ljudi!

Autor: Zrinka Kasapić

'Djelujem na tri kontinenta ali još nisam vidio narod koji toliko puno psuje i đavleka, kao narod hrvatski...'

Kad sam prije nekoliko godina čula za Miju Baradu, točnije za predivno svjedočanstvo u kojem je Bog stvorio mozak njegovu sinu, koji ga nije imao i kojeg su liječnici trebali abortirati, pomislila sam: Kako veliku milost je dobio taj čovjek da ga Bog sve uslišava. Tek dvije godine kasnije imala sam priliku otići na jedan njegov seminar na otoku Krku gdje sam kupila knjigu Tri koraka vjere, a koja me potpuno oduševila, tj oduševio me Bog koji se tako čudesno proslavlja po cijelom životu ovog čovjeka. Nakon što sam pročitala tu knjigu, još pod dojmom čula sam se gospodinom Baradom koji me upitao što mislim o knjizi. Rekla sam onako pomalo tužno: Jao, i ja bi željela to sve, tako živjeti uronjena u čudesa Božja. Znate što mi je odgovorio? Pa možeš, moli više!

Njegov odgovor me zapravo potresao. Jer, do tada, ubrajala sam se među one vjernike koji vjeruju da je Bog živ u životima drugih, ali ne i u mom životu. Divila sam se Božjim čudesima i svjedočanstvima drugih ali sama nisam vjerovala da Bog i mene (i tebe dragi čitatelju) želi uvesti u svoju službu i po meni i po tebi činiti čudesa u našim životima i životima onih koje nam dovodi na put. Zapravo vjerovala sam da su ljudi poput službenika Božjeg Mije Barade ljudi s nekom posebnom milosti, koja ne pripada i meni, a zapravo on je samo čovjek koji je kroz osobnu molitvu i žrtvu oživotvorio poslanje Djeteta Božjeg, poslanje na koje smo svi pozvani, ali ništa ne činimo. Molimo malo, ili nevjerno. Nemamo svijet o našoj ulozi duhovnog ratnika i Djeteta Božjeg. Ne uzdamo se u Božju svemogućnost, i ne razumijemo da je naš tata BOG, stvoritelj neba i zemlje te da kroz osobni odnos s Njim možemo premještati čak i brda, ako je potrebno!

Mijo Barada, svjetski poznati hrvatski evangelizator i misionar koji djeluje na čak tri kontinenta u subotu je u Zagrebu na promociji nove knjige ‘Evo sve činim novo’ upravo to pokušao posvijestiti brojnim ljudima koji su napunili sportsku dvoranu osnovne škole u Botincu. Obratio se vjernicima govoreći da premalo koristimo vlast koju nam je Bog dao po milosti Djeteta Božjeg, pogotovo kada je u pitanju obraćenje cijelog našeg hrvatskog naroda i hrvatske zemlje.

‘Djelujem na tri kontinenta ali još nikad nisam susreo narod kao naš, narod koji toliko puno psuje i đavleka, a predstavlja se kao vjernički’, rekao je Barada suočavajući nas s bolnom istinom koju nije lako prihvatiti.

Knjiga ‘Evo sve činim novo’ Mije Barade govori o brojnim prokletstvima koja su se nastanila na područjima Hrvatske, susjednih zemalja i svijeta, a koja su izazvana strašnim grijesima naše ljudske prošlosti koja nije okajana. Ubijanjima, klanjima, čedomorstvima, abortusima, logorima smrti itd.

Govori o prokletstvima naše nekad plodne Slavonije, koja je postala dolina pustoši i smrti, naših pustih i neplodnih otoka s kojih se čuju krikovi čedomorstava, moru Dalmacije koja je zapravo grobnica tisućama ljudi.

‘Bila mi je vrlo bolna spoznaja da pijem vodu koja prelazi preko kostiju mučenika i kupam se u moru koja je grobnica desetak tisuća ljudi’, napisao je Barada u knjizi objasnivši da se dvadeset i pet kilometara od Segeta Donjeg, njegovog rodnog mjesta nalaze ostaci velikog amfiteatra Cara Dioklecijana posljednjeg progonitelja kršćana a koji je u toj areni održavao igre – smrti. Iz povijesnih izvora doznaje se da je u toj areni u samo jednom mjesecu odrubljeno i deset tisuća glava što životinjskih što ljudskih koje su zajedno s krvlju putem rijeke Jadro završavale u Jadranskom moru.

Također Barada svjedoči da se oduvijek pitao zašto primjerice otok Malta, iako površinom manji od otoka Brača ima više stanovnika nego svi hrvatski otoci zajedno. Tada je s vlč. Marijanom Arharom bio pozvan moliti za jednu obitelj na otoku Rabu čije je dijete imalo po pretpostavci demonska tlačenja. A zapravo dijete je bilo senzibilno i samo je jasno osjećalo demonski svijet prisutan na tom području. Promatrajući okoliš s njihova balkona čuo je krikove, vapaje i zapomaganja sa susjednih otočića koji su u vrijeme komunizma bili pretvoreni u koncentracijske logore. Riječ je o Golom otoku i Svetom Grguru. Na jednom su mučeni muškarci, na drugom žene. I u dolini iza brda bio je logor u kojem su bili zatočene ponajviše djeca i njihove majke.

‘Nigdje u svijetu do tada nisam naišao na toliku koncentraciju demonskog svijeta na jednom području’, napisao je Barada nakon čega je u molitvi upozoren da su tom području hitno potrebne molitve biskupa i egzorcizam područja inače će djeca skakati sa crkvenog zvonika.

Upozorio je biskupa, no nažalost dvije godine kasnije dvije su djevojke skočile sa zvonika. Panika je zavladala cijelim krajem. Ponovno moleći na tom mjestu dobio je i viziju ritualnog ubojstva bebe iz poganskog vremena te mu je potvrđeno da je u temeljima crkve uistinu pronađen poganski žrtvenik. Organizirana je velika molitva za to područje te je Barada u duhu vidio duše pokajnika koje su ispunile crkvu i okolni prostor.

‘Nakon prve izmoljene Zdravo Marijo u duhu vidjeh dušu jedne žene kako se uzdiže u nebesa: Čekala sam dvije tisuće godina. Trebala mi je samo jedna Zdravo Marijo’, rekla je oslobođena žena, a svjedoči Barada u knjizi koja govori o – oslobođenju područja i donosi brojne priče i svjedočanstva ljudi koji su zbog krvničke zbilje u povijesti živjeli u tjeskobama i strahovima, u svojim domovima, samostanima, gradovima, a oslobođeni su nakon molitve za to područje.

Ako osjećate zle prisutnosti u svom domu, ako se u vašem gradu ili mjestu više ne rađaju djeca, nego nastupa pustoš zemlje i roda, ako ste svjedoci brojnim suicidima, vremenskim nepogodama, invazijama životinja, pomorom životinja, nemogućnosti napretka u zajednici, vrlo je moguće da se područje na kojem živite hrva s prokletstvima i krikovima naše povijesti za koje treba moliti i prikazivati svete mise.

Nevjerojatna svjedočanstva o područjima oslobođenim nakon samo jedne Zdravo Marije, Mije Barade koji je iskustvo molitve za područje stekao moleći s brojnim egzorcistima, svećenicima i biskupima svijeta, pronaći ćete u njegovoj novoj knjizi koja će vas probuditi i potaknuti na molitvu, na borbu za izljev blagoslova na mjesta osakaćena duhom smrti.

Sljedeća promocija knjige održat će se u Čapljini, u svadbenom salonu Storia (stara Astorija) s početkom u 19. sati, u srijedu 30. 1. 2019.

Dođite, i osvijestite svoju ulogu i poslanje Djeteta Božjeg koje može zagovarati svoj narod pred Licem Gospodnjim, a ne samo slijepo i u neznanju čekati da se čudo samo od sebe dogodi!