Ljudsko meso, krv: Obdukcije HOSTIJA koje će danas uzeti milijuni pokazale šokantne podatke

Frapantni podaci znanstvenih analiza euharistijskog vina i kruha

Znanstvenici su dokazali postojanje ljudskog tkiva u mnogim euharistijskim posudama u svijetu. To je jedan od vrlo neobjašnjivih fenomena danas. Znate li točno što je Euharistijsko čudo? Znate li koliko ih je u povijesti bilo i što to znači za nas?

Prema znanstvenicima, prvo euharistijsko čudo priznato od strane Katoličke crkve dogodilo se u Lancianu (Italija), u 700. o godini, kad je redovnik koji je imao sumnju u stvarnu prisutnosti Isusa u Euharistiji, vidio da se vino u kaležu pretvara u krv i kruh u meso. Ta relikvija i danas postoji i nad njom su nedavno opet rađena istraživanja. Utvrđena je stvarna prisutnost ljudskog tkiva. Nakon ovog prvog čuda Katolička crkva priznala je još 134 takva čuda.

U svom istraživanju, dr. Pawel Skibinski, svećenik i direktor muzeja Ivana Pavla II u Varšavi, gdje se svojevremeno održavala izložba euharistijskih čuda istaknuo je da se u većini slučajeva ta čuda se javljaju u sličnom kontekstu: ili je svećenik imao sumnje u stvarnu prisutnost (Bolsena, Italija), ili je Euharistija zlostavljana (ukradena, bačena, napuštena ili zaboravljena). To je bio slučaj u Buenos Airesu (Argentina) 1996, kada je tadašnji biskup Jorge Bergoglio (sada papa Franjo) bio je pomoćni biskup, a posvećena hostija je pronađena na tlu. Nekoliko dana kasnije, ona se pretvorila u krvavi dio tijela.

U novije vrijeme, 2014. godine, otac Andrzej Ziombra svjedočio je euharistijskom čudu u svojoj crkvi u Legnici (Poljska). Na Božić, svećenik je dijelio pričest i pala mu je hostija na pod. Nakon nekog vremena, hostija je počela crveniti, kao da je prokrvarila.

On je tada upozorio biskupa koji je tražio analizu, prvenstveno mikološku. Rezultati su doveli znanstvenike do zaključka da to nije plijesan, ali je komad ljudskog mesa.

Kao i u većini slučajeva, objašnjava svećenik, znanstvenici su uspjeli dokazati postojanje dijela srčanog mišića. Istraživanje ovog euharistijskog čuda je također otkrilo da se taj komadić mesa nalazi u stanju agonije, odnosno da to nađeno ljudsko tkivo nije prešlo u stanje nekroze nego je ostalo u nekoj međufazi između života i raspadanja.

Još jedan fenomen zabilježen je u svim ovim slučajevima: Izgled kruha i vina ostaje prisutan, iako je ljudsko meso znanstveno identificirano. To je potpuno u skladu s našim razumijevanjem trans supstancije: da posvećena Euharistija postaje Tijelo i Krv Kristova, bez gubljenja izgleda i drugih osjetilnih kvalitete kruha i vina. I konačno takve relivkije su nerazgradive, to meso i krv nađene u obdukciji Euharistija diljem svijeta ne razgrađuje se i ne trunu čak i nakon prolaska stoljeća. Dakle, u Bolseni, na primjer, krvave mrlje na mramoru su još uvijek vidljive, i nemoguće ih je očistiti.

Iako tijelo i krv nisu uvijek vidljivi u Euharistiji, rekao je svećenik, prisutnost Kristova Tijela nije ništa manje sigurna u očima vjere. ‘To je ono na što ta čuda od 1300. godine pokušavaju podsjetiti; ‘Čuda se i dalje događaju svaki dan na oltarima svih crkava na svijetu.’

Jesi li danas prisustvovao kojem?