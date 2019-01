JE LI OVO MOGUĆE? I britanski novinar kod hrvatskog ‘iscjelitelja’ Brace ostao šokiran..

Autor: Vjera

Mnogi su zavedeni, evo čime

Reporter Vicea, Alhan Gencay uputio se na seminar u Londonu hrvatskog iscjelitelja Brace poznatijeg kao Braco sa Srebrnjaka koji liječi pogledom a koji je u Londonu okupio veliko mnoštvo sljedbenika.

Nakon seminara tj seanse ‘izlječenja’ gledanjem reporter je ostao zbunjen viđenim te je u videu kojeg je podijelio rekao zgranuto: ‘Ovi ljudi stvarno djeluju šokirano. Je li ih dotakao Bracin iscjeliteljski pogled ili, kao i ja, ne mogu vjerovati da su upravo platili 200 kuna za ovo? Jer, ljudi, djeluje mi kao da sam opljačkan…’, kaže Gencay u snimci.

Reagirao i egzorcist

Reporter Vicea tako je rekao da na njega Bracin pogled uopće nije djelovao. Dodao je i da je guru često gledao u plafon pa je bilo nemoguće ni uhvatiti taj pogled, a posebno je ostao šokiran jer su neki svjedočili da su osjetili sve, čak i miris ruža…

– Iz Brace progovara Sotona. Braco je vrač, to ljudima treba jasno i glasno reći! Jadni i nesretni ljudi koji mu se obraćaju to ne znaju i nisu svjesni što rade, te kakve će posljedice zbog toga snositi. Nakon Bracinih seansi ljudi se teško oslobađaju utjecaja zloga. Reakcije tih nesretnih ljudi, koji preko Brace imaju posla sa Sotonom, zaista su duhovno bolne. Mi karizmatici to najbolje osjetimo na duhovnim obnovama. Mnogi od njih koji se ipak na kraju, kada vide da im Braco ne može pomoći, obrate i vrate u Crkvu – jednom prilikom rekao je fra Ivo Pavić svećenik i karizmatik iz Šurkovca.

Nedavno je i novinarka katoličkog portala NC Register Patti Armstrong, priznala da je bila šokirana kad je naletjela na ‘fenomen’ hrvatskih korijena, stanovitog Bracu sa Srebrnjaka koji, kako ona piše, bulji u ljude za 8 dolara za 5 minuta buljenja.

‘To mora biti satira’ pomislila sam. Ne, ovo ne može biti ozbiljno. Video pokazuje tisuće ljudi koji plaćaju 8 dolara svaki, da bi vidjeli čovjeka koji u njih bulji 5 minuta uz glupi izraz lica?’ – napisala je novinarka apsolutno zatečena što se po broju ljudi koji gledaju taj video vidi da je ubiti dosta velik broj ljudi koji nasjeda na -buljažu ‘iscjelitelja’ iz Hrvatske.

Braco, koji je porijeklom iz Hrvatske, putuje po svijetu i bulji u ljude. Puno ljudi. Tako je teško povjerovati da ovo nije ogroman vic, napisala je i dodala: ‘On ili laže ili je obmanut ili je pod đavolskim utjecajem’.

Dodaje da je vjerojatno ovo drugo (đavolski utjecaj) s obzirom na to da je Braco imao i mentora za ovu vrstu zavađanja. Također, novinarka upozorava da se Katolička Crkva snažno protivi bilo kakvom ljudskom proricanju ili čarobnjaštvu s obzirom na to da utjecanjem takvim ljudima gazimo 1. Božju zapovijed.

No, novinarka je kontaktirala i poznatog svećenika Ivana Essaffa koji je bio egzorcist više od 40 godina, duhovni savjetnik Majke Terezije i poznavatelj oca Pia. Osnivač je i predsjednik Instituta Pape Lava XIII, posvećenog službi egzorcizma i oslobađanja ljudi od tlačenja zloga.

Mons. Esseff je vidio i čuo svašta tijekom godina u toj službi, ali kad ga je novinarka upoznala s fenomenom Brace, kaže da nikada nije ni čuo za nešto slično Braci.

‘To samo pokazuje koliko je ova generacija izgubljena i zbunjena’, komentirao je mons. Effes, nakon što mu je novinarka objasnila da on samo bulji u ljude za novac. Dodaje da ovim generacijama fali i zdravog razuma i razumijevanja duhovnog svijeta. ‘Ljudi danas uopće nemaju svijest o tome da bi to što Braco ima moglo svoj izvor crpiti u zlu’, rekao je egzorcist i dodao da postoji samo jedan izvor svijetla i ozdravljenja, a to je Bog.

Također dodao je da ga ova situacija podsjeća na izreku Abrahama Lincolna koji je rekao:’Možete zavaravati sve ljude neko vrijeme, ili neke ljude sve vrijeme, ali ne možete varati sve ljude sve vrijeme. ‘

I tako su neki ljudi prevareni na veliki, gotovo nevjerojatan način, nastavila je i dalje začuđena novinarka, koja je prekrasno na kraju teksta dodala: ‘Ali, to zaista još više povećava ljepotu katoličke vjere, gdje možete otići pred Presveto i nijemo gledati u Isusa. Ništa se ne može usporediti s tim’.