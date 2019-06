HRVATSKA? PROROŠTVO SVEĆENIKA:‘Ovu zemlju na jugu Europe, svi će pokušati uništiti’

Autor: Vjera

Svi će biti upozoreni na uništenje, ali nitko neće slušati....

U proročanstvu koje je nastalo u 17. stoljeću, čiji je autor nepoznati njemački svećtenik spominje se da će jedna zemlja na jugu Europe biti veoma važna. Proročanstvo je objavljeno u knjizi “Tajne proroka”, a u njemu se za 21. stoljeće kaže da je najizopačenije od svih, i otkriva zemlju koja će biti Hram Božji u posljednjim vremenima.

– U većini zemalja djeca će se podići protiv svojih roditelja, građani protiv vlasti, vjernici protiv Boga, čitavo čovječanstvo boriti će se se protiv uspostavljenog poretka. Doći će do velikog rata u kojem će smrtonosno oružje padati s neba, na način koji još nije viđen. Doći će do privremenog zastoja, a zatim do još žešćeg produžetka tog rata kada će se čitav svijet preokrenuti naglavačke. Doći će do velikih novčanih slomova i do uništavanja dobara. Ljudi će biti kao bez razuma i s malo poštovanja čak i prema najbližima – piše u proročanstvu.

– Otrovna isparavanja i zrake koje mogu spaliti jače od ekvatorijalnog Sunca; nebom će leteti lađe pune strašnih bombi i strijela. Fatalne leteće zvijezde i sumporna vatra uništ će mnoge gradove – opis je oružja koje će se koristiti u 21. stoljeću. Tamo još piše da je 21. stoljeće najizopačeniji od svih, “zbog toga što će ljudi koji su se izdignuli iznad ostalih misliti da su bogovi, ali narod će se dići protiv njih u svim zemljama”.

Najznačajniji dio proročanstva odnosi se na zemlju na jugu Europe koja će biti važna u “posljednjim vremenima”.

Jednu sjajnu zemlju koja će se nalaziti ili na jugu Europe ili na Bliskom istoku, mnogi će pokušati uništiti. Ta će zemlja pred kraj vremena biti jedna od najvažnijih i preko nje će se lomiti mnoga koplja. Zbog te zemlje mnogi će narodi ratovati, a narod koji naseljava tu zemlju biti će u nekoliko navrata pred totalnim uništenjem. Stvoriti će se iz jednog strašnog rata a ponovo će se roditi poslije još većeg rata. Kad prođe taj rat iz kog će se ta zemlja nanovo roditi, voditi će je jedan kralj koji će prvo biti najomraženiji čovjek a poslije će ga svi toliko voljeti da će mu se kad umre svi pokloniti. Tu zemlju mnogi neće voljeti jer se zna da je Bog u njoj stvorio Adama i tu je, u davna vremena, bio Rajski vrt. Sotona će pokušati da tu zemlju uništiti na više načina. Uvijek će koristiti zlato. Ljudi su tamo jako pohlepni i zbog zlata će mnogo krvi biti proliveno. U toj zemlji već su se dogodila dva najveća rata u davnoj prošlosti i oba puta ti ljudi su preživjeli. Gospa će na sve ovo pokušati upozoriti, ali nitko neće slušati– stoji dalje u proroštvu.