HRVATI, PREVARENI STE! Poznati mason otkrio kako su nas uvukli u novu Jugoslaviju!

Masonska tvorevina u kojoj se nalazimo cilja ubiti Boga.

Mnogi se danas pitaju zašto Hrvatska tone, zašto joj narod bjesni, zašto vlada depresija i zašto se katolički čovjek trga pred svakim novim zakonom, svakom novom uredbom i odlukom hrvatske Vlade! Zašto ginemo za tuđe interese? Zašto vladajuća elita Hrvatske dopušta da Hrvatska sustavno pati, i zašto se od ulaska Hrvatske u EU baš ništa nije promijenilo na bolje, već upravo suprotno Hrvatska gubi tlo pod nogama! Odgovor na ta pitanja dobili smo, direktno, samo što nitko odgovor nije prenio Hrvatima, i to od jednog od najjačih masona na svijetu koji je u prenesenom smislu rekao – Vi ste naši, mi smo vas stvorili! No za istinu nikad nije kasno….

Otvrdnulo je srce naroda ovoga! Uši su njegove gluhe, oči su njegove zatvorene. Očima neće da vidi, ušima neće da čuje, srcem neće da razumije, niti da se obrati, da ga iscijelim. (Mt 13,15), rekao je Isus i prorekao današnje vrijeme.

Ljudima danas možete vikati istinu, a mnogi će vas prije prezreti nego vidjeti ono što je dano! Živimo u vremenu kaosa u kojemu čak i zlo govori istinu o zlu, i to baš onakvu kakva ona je, jer zna da oni koji ne vide, jednostavno ne vide, a iz priloženog čini se, kako je njih mnogo više! Jer, spomenete li masoneriju Hrvatima, oni odmahuju rukom i smiju se, što je možda i dobro, do trenutka kada se donose konačne odluke. Odluke poput ulaska Hrvatske u EU, ili odluke na bilo kojim izborima.

Naime, Hrvati su ušli u Europsku uniju, i slavili su taj dan kada ih je Europa, zamislite, priznala kao Europljane! Pognuli su glavu pod europskom zvijeri ni ne znajući kakva tama tamo vreba. No, možda je Bog to i providio tako, pa da budemo svijetlo u tami, tko će ga znati, ali činjenica je da je Europska unija ista ona tvorevina koju smo već jednom, gubeći hrvatske ljude uništili – Jugoslavija. Mnogi su upozoravali da je u pitanju đavolja tvorevina, masonska tvorevina, odnosno tvorevina elite koja si je napravila jednu zemlju kao preteču onoga što slijedi! One monstruoznosti koja će se sažeti pod naziv Novi svjetski poredak. Mnogi su se smijali, a sada se masonerija smije nama, i to još javno i bez srama, svaki dan!

Ono što je mnogima teorija zavjere, zapravo je jednostavna istina i to je potvrdio 2015. veliki masonski meštar, i predsjednik Savjeta Velikog orijenta Francuske Daniel Keller u razgovoru za srbijanski dnevni list Politika, kada je jasno rekao kako je Europska unija masonski san koji je baš kao i masonski projekt – Ujedinjeni narodi- i realiziran. Isto tako, ovaj veliki meštar priznao je da je među realizatorima bilo i ljudi koji su sudjelovali u stvaranju bivše Jugoslavije, koja je također stvorena uz naputke masonerije.

Naravno, taj razgovor bio je obavljen na ponos Srba koji se pripremaju ući u Europsku uniju! Priznaje tako Keller, kao jedan od najjačih masona svijeta da je Srbija omiljena unutar masonerije rekavši: ‘Od svih ovih zemalja, najviše loža imamo u Srbiji, a jedan od razloga boravka ovdje, jeste i otvaranje prvog hrama VOF u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici.’

Tema ovog razgovora bio je ulazak Srbije u EU gdje je Keller i više nego jasno istaknuo da je EU masonska ideja kao i da se trenutno radi na osnivanju novije Europe, odnosno NSP-a. Naziv njegova predavanja bio je ‘Pridruživanje Srbije u EU u svjetlosti Velikog orijenta’ jer smatra da slobodni zidari imaju priliku dati svoje prijedloge kako ponovo osmisliti Europu.

‘U svakom slučaju, Europa u svojoj osnovnoj ideji uvijek se vezuje za vrijednosti koje mi njegujemo i volimo kao slobodni zidari”, rekao je Keller koji je podsjetio da u samoj skupštini masonske ideje prevladava san o jednoj univerzalnoj državi, odnosno jednom svijetu, a da je EU samo put prema tome, koji se ostvario.

Sama ideja masona, kako nas podučava Keller, zasniva se na tome da se svi ujedine (teorija nove Jugoslavije op.a), te napominje kako su oni (masonerija) bili odgovorni u velikom broju slučajeva za realizaciju projekata koji su imali u sebi komponentu ujedinjenja.

‘Kada je riječ o Europskoj uniji i vezi s masonima, Keller je istaknuo da je EU masonska ideja, ali da je nisu realizirali samo masoni, već da su u to uključeni i mnogi ljudi koji su sudjelovali i u osnivanju Jugoslavije, koja je stvorena na preporuku masona a što je samo dokaz da su Hrvati ponovno uvučeni u zlu masonsku tvorevinu, i to opet na prijevaru! Isto tako Keller je u Srbiji priznao i da je je masonerija osnovala Ujedinjene narode što je i logično ako znamo da UN u sebi krije mnoštvo podružnica, kao npr. ‘Lucis Trust,’ osnivačice, Alice Bailey, velike svećenice koja je bez skrivanja razgovarala sa Sotonom, što ova podružnica UN-a čini i danas i to javno, pozivajući ljude da se klanjaju Luciferu.

– Podsjetio bih vas i da su masonske ideje u osnovi kooperacije naroda, gdje su tipični primjeri ne samo EU, već i Liga naroda i Organizacija Ujedinjenih naroda. EU jeste masonski san, a ne mogu isključiti da je među ujediniteljima i osnivačima Jugoslavije bilo mnogo masonske braće. Oni su se, u svakom slučaju susretali s masonima koji su im objašnjavali prednosti suradnje među narodima u formi ujedinjenja. To je “masonska utopija”, što je i naziv moje najnovije knjige koja upravo izlazi iz tiska, pisali su srpski mediji, poput Telegrafa.

Zanimljivo je kako ove razotkrivajuće riječi o masonskoj Europi u koju je nažalost uvučena i katolička Hrvatska, nije bio prenio ni jedan hrvatski medij, kao da mi nismo dio te Europe koju je stvorila masonerija. Upravo suprotno, hrvatski mediji veličaju Europu i samu masoneriju kao i hrvatska politička oligarhija koja je očito skupa sa svima nama u raljama masonerije.

Za sve one koji će braniti masonsku ideju i masoneriju prenosimo riječi iz masonske ‘Biblije’, knjige Alberta Pikea koji pojašnjava kome se masonerija, naposljetku i Europska unija, a samim time i vladajuća elita Hrvatske klanja. Nije riječ o nikakvim univerzalnim vrijednostima, već o vrijednostima đavla, običnog sotone, a posljedice takve unije Hrvatska već debelo osjeti na svojoj koži i destruktivnom društvu, no nikome ništa, idemo dalje do kraja! Ipak, vjerujemo da je Bog uz nas, i u tami!

– Svaka masonska loža hram je religije a njezina učenja predstavljaju vjerske upute. U svakom stupnju masonerije kandidat nastoji dosegnuti svjetlost. Masonerija je marš i borba na putu prema svjetlosti. Sunce je drevni simbol generativne moći božanstvene. Obožavanje Sunca postalo je temeljem svih religija staroga svijeta. Sunce je hijeroglifski simbol Istine jer je izvor Svjetlosti. Sunce, njegovo svevideće oko nalazi se u svim našim ložama. Sjajna zvijezda predstavlja veliku centralnu Svjetlost koju su kao Sunce obožavali toliki narodi pravoga boga, kojemu se svi masoni moraju klanjati. Oziris je sam simboliziran kao Sunce. A bog koji se predstavlja kao Adonai (biblijska riječ za našeg jedinog Boga, Gospodina) bog je suparnik Baala i Ozirisa.

Lucifer, Svjetlonoša! Čudno i tajanstveno ime za duha Tame. Lucifer, sin Zore. Donosi li on svjetlost? Ne sumnjajte u to? – piše Pike u svojoj knjizi svojoj braći masonima dalje navodeći strahote – avao, pali Lucifer ili Svjetlonoša. Da, Lucifer je Bog na nesreću Adonaia (misli na našeg Boga). Istinska i čista filozofska religija je vjerovanje u Lucifera koji je jednak Adonaiu. Lucifer je bog svjetlosti i dobrote, bori se protiv Adonaia, boga mraka i zla.

Na ovo možemo samo nadodati; “Jao onima koji zlo nazivaju dobrim, a dobro zlim. Koji od tame svijetlost prave, a od svjetlosti tamu. Koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim” (Izaija 5, 20).

Nadalje Pike objašnjava – Zadatak svakoga masona je da otkrije tajnu masonerije; Tragaj i naći ćeš. Kada mason nauči da je ključ ratnika odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog zanata. Uzavrela energija Lucifera nalazi se u njegovim rukama.

I to je istina o Europi, i to je istina o poziciji Hrvatske danas koja je posve u masonskim kandžama, i kojoj samo Bog može pomoći, jer ono što oni spremaju potpuno je suprotno od onog što normalan čovjek želi! Uništenje, a ne blagostanje, kako nas lažljivo uvjeravaju!