(FOTO) GROZOTA PUSTOŠI! Nećete vjerovati što su postavili u crkvu u Francuskoj!

Autor: Vjera

Smiluj nam se Gospodine

Prekrasna sveta crkva svetog Pierre d’Arène u Nici u Fransukoj je oskvrnjena sablažnjivom izložbom, smatraju brojni posjetitelji koji objavljuju fotografije na društvenim mrežama, a neke su toliko neprihvatljive da ih i Facebook cenzurira.

Ova sveta Crkva ima šest bočnih kapela, od kojih je jedan posvećena velikom svecu Ocu Piu iz Pietrelcine. Tu su čuvaju i crkvene relikvije pape Ivan XXIII. i Ivan Pavao II.,cara Karla I., itd. No također, crkva je u posljednje vrijeme pretvorena od sakralnog prostora u zabavni, izložbeni prostor, pa se svako malo izlažu radovi neke suvremene umjetnosti ili se pak održavaju razni koncerti koji narušavaju svetost ovog mjesta.

Najnovija izložba užasnila je posjetitelje a najviše plavi kip izložen pod nazivom „Simia Dei” što bi značilo da označava – MAJMUNA BOGA! Prema izložbi ovaj je lik označen je i kao Adam, a predstavlja prvog čovjeka koji je po teoriji evolucije nastao od majmuna što predstavlja svojevrstan most prema teoriji evolucije te se pojačava mišljenje o ljudima stvorenim od majmuna, a ne od Boga.

Izložba je bila želja lokalnog župnika-svećenika, oca Gil Florinija.

Gorilu je osmislio Patrick Schumacher. Ne može se prikazati, primjerice, na Facebooku jer je cenzurirano, ali djeca u crkvi očigledno tome mogu biti izložena.

‘Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije: koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; 1tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće; 1i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu! A jao trudnicama i dojiljama u one dane!

I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom, 2jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti. I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno ga!’ – ne povjerujte! Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane. Eto, prorekao sam vam.’ (Mt 24)

To se pak odnosi na proroka Danijela koji pak upozorava: “Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinuti svagdašnju žrtvu i ovdje postaviti grozotu pustoši.” (Dn 11,31)

Tko ima oči neka vidi!

U Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj Nizozemskoj, brojne crkve su službeno oskvrnjene, zatvorene i prodane posljednjih nekoliko godina. One su prenamijenjene pa se tako u prostorima gdje se slavila Kristova žrtva otvaraju supermarketi, teretane, restorani, diskoteke itd. Razlog tom velikom otpadu i grozoti pustoši su vjernici i pastiri koji su odbacili Boga.

Oprosti nam Isuse, smiluj se.