EUROPA NA NOGAMA, MEDIJI SVE PREŠUĆUJU: Nizozemsku zastupnicu silovala grupa migranata, ona se ubila!

Autor: Z. K.

Samo želim da svijet zna istinu, rekla je te za dva dana pronađena mrtva

Europa gori, mediji sve zataškavaju, Facebook cenzurira i sve se čini kako bi se zataškala monstruozna pozadina samoubojstva (ako je riječ o samoubojstvu), nizozemske zastupnice u gradskom parlamentu Willie Dille koja je dva dana prije počinjenja navodnog samoubojstva, javnosti pustila video svjedočenje u kojem je opisala da je grupno silovana od strane migranata u svojoj zemlji što je zataškano i od strane policije i od strane vladajuće stranke, za koju je ova zastupnica sumnjala da je umiješana u sam zločin. Nakon puštanje snimke, narod je poludio, snimka je ubrzo maknuta i sve se pokušava zataškati. Dva dana nakon puštanja snimke nizozemska zastupnica je navodno počinila samoubojstvo.

Naime, Willie Dille bila je zastupnica zastupnica gradskog parlamenta u Haagu, a dolazi iz redova stranke za Slobodu te se zalagala za obustavu ilegalnih migracija. U potresnom snimku koji je uznemirio Europu ispričala je da je grupno silovana od strane muslimana dodajući da je to silovanje bilo naručeno u sklopu kampanje zastrašivanja vladajuće stranke koja podržava otvorene granice

Dille je u videu koji je objavila tik pred samoubojstvo bila vidno uznemirena te je upozorila da je sustavno bila suočena sa zastrašujućim prijetnjama, a da su je prisiljavali na šutnju o migrantskim nasilju. Tvrdi da je nedavno primila prijetnju smrću u kojoj su joj rekli: ‘Uskoro ćemo ti presjeći grlo i pustiti te da krvariš do smrti. ‘

‘Samo želim da svijet zna istinu. Dana 15. ožujka 2017. godine oteta sam, silovana i napadnuta od strane grupe muslimana zbog toga što su željeli da se više ne javljam za riječ u gradskom vijeću u Haagu’, rekla je napadnuta žena u oproštajnom snimku.

Žrtva je zatim dodala da ovim putem napušta politiku jer se bojala da bi netko mogao povrijediti njenu djecu. ‘Ne mogu živjeti s tim. Ti ljudi mrze žene, a mrze i mene,’ rekla je sada preminula zastupnica.

Video je ubrzo maknut s Facebooka, što je dovelo do velikog otpora Nizozemaca u kampanji bojkotiranja društvenih mreža zbog cenzuriranja migrantskog nasilja čime, smatraju, Facebook jasno sebe stavlja na stranu vlasti te ukida slobodu govora opoziciji.

Policija je nakon samoubojstva službeno priopćila da ih je Dille obavijestila o zločinu silovanja, međutim sada tvrde da nije podnijela prijavu. Takvo priopćenje dovelo je do novih sumnji da je policija zaista u sprezi s lokalnim vlastima te da se više od godinu dana zataškavao napad, upravo zbog toga što je Dille objavila video prije samoubojstva u kojem je htjela skrenuti pažnju javnosti da se ništa nije poduzelo povodom napada na nju, nego je jednostavno ignorirana te još više terorizirana prijetnjama, što je na kraju dovelo do samoubojstva, ako je o samoubojstvu uopće riječ, s obzirom na to da je snimka izrazito opasna po vladajuće strukture – poradi gnjusne istine o migrantskom nasilju koja na ovaj stravičan način isplivala na površinu.

Izvor: dailymail.co.uk /RT.com