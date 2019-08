DVA DANA NAKON VELIKE GOSPE: Prvi put u povijesti dogodit će se nešto strašno!

Autor: Vjera

Imamo odgovornost moliti za ove ljude

Nalazimo se u vremenima potpunog pomračenja – pomračenja vrijednosti, života i ljudskih umova koji bezglavo teturaju svijetom bez Boga i bez ikakvog smisla. Tome svjedočimo svi u ovome trenutku kada gledamo apsolutni kolaps dobra i nasilno uvođenje izopačenih vrijednosti koje su protivne, ne samo Božjim zapovijedima, nego i logici te prirodnim pravilima i poretku koji je tu od početka svijeta. Sve što je nekoć po smislu bilo nenormalno, danas postaje normalno i poželjno. Izlazi na površinu. Sve što je nekoć bilo osuđivano, danas je na sva usta hvaljeno. Čovjeka se danas doslovno primorava da tolerira zlo i što je najbolje, to je velikoj većini ljudi potpuno normalno. Pa se tako tolerira ubijanje i to nemoćnih i slabih, incest, homoseksualnost, sodomija, u nekim zemljama čak i pedofilija ali i čisti sotonizam. To je ništa drugo nego znak posljednjeg vremena.

Naime, samo dva dana nakon svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije, sotonisti po prvi puta žele javno proslaviti svoj sotonistički obred nekoliko blokova dalje od katedrale, na njihovom sotonističkom sjedištu u Ottawi u Kanadi.

Nikola Marc, nacionalni koordinator Sotonističkog hrama ponosno je najavio da je će ovo biti prva javna sotonistička misa u kanadskoj povijesti objasnivši ukratko da je riječ o ritualu koji je u suštini izokrenut i suprotan tradicionalnoj misi.

Nadbiskup Ottawe, Terrence Prendergast, upozorio je svijet sljedećim riječima:

Manipulacija lažima – to je ono što ovaj sotonistički ritual ističe. Pun je mržnje i utječe na puno više od onih koji u njemu sudjeluju. Ovaj ritual šalje pogrešnu poruku. Zloupotrijebili su toleranciju kako bi raširili mržnju prema Crkvi.

Dodao je da je zabrinut zbog sakralnih predmeta ili čak posvećene hostije koje bi mogle biti korištene u ovom ritualu. Iskoristio je priliku da upozori svećenike da obrate pozornost prilikom podjele svete Pričesti na one koji ne konzumiraju pričest odmah ispred njih.

Podsjetio je također je da je Krist uistinu prisutan u Presvetom Oltarskom sakramentu u obliku euharistijske hostije koja se inače koristi za crne mise prilikom koje hostiju oskvrnjuju.

‘Molim vjernike i molitvene grupe da se ujedine u molitvi za sudionike ovog sotonističkog rituala tako da se odvrate s puta tame i priklone svjetlu vjere’, zamolio je biskup dodajući da svi oni koji u tome sudjeluju otvaraju vrata duhovnom carstvu zla što nije dobro ni za pojedince ni za grad, ni za svijet. Prema Global News Sotonistički Hram broji preko 100 tisuća sljedbenika širom svijeta, posebno u SAD-u, na nekoliko punktova.’

Javna Sotonistička misa trebala bi se održati u subotu ujutro, pa se priključite molitvama.

“Žrtvujte se za grešnike i recite mnogo puta kad prinosite neku žrtvu: “O moj Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i za naknadu za grijehe počinjene protiv Prečistog Srca Marijina.” – rekla je Gospa u Fatimi 13. kolovoza 1917. u upozorila da mnoge duše odlaze u pakao jer nitko za njih ne moli i ne žrtvuje se. Nakon toga blaženom Franji i Jacinti te sestri Luciji pokazala je pakao:

Djevica nam je pokazala golemo vatreno more, za koje se činilo da je pod zemljom. Vragovi i duše, uronjeni u taj oganj, izgledali su kao crno ili tamno ugljevlje, ali prozirno i u ljudskim oblicima. Sve je to plivalo u tom ognjenom moru, nošenom valovima plamena koji je izbijao iz njih samih, zajedno s oblacima dima. Padali su na sve strane poput varnica u velikom požaru, rastreseno, kao bez težine, uz zastrašujuće krikove i uzdahe, pune očaja. Tresli smo se od užasa i straha. Vragovi su se razlikovali po svojim stravičnim i odvratnim oblicima, neviđenog izgleda zastrašujućih i nepoznatih životinja, a prozirni i crni. To je viđenje trajalo samo jedan trenutak. Sigurno bismo bili umrli od strah i užasa, da nam naša Nebeska Majka nije bila obećala (u prvom viđenju) da će nas odvesti u Nebo.

Strelovito samo podigli oči prema našoj Gospođi koja nam reče dobrostivo, ali tužna: ‘Vidjeli ste pakao kamo odlaze duše jadnih grešnika.’