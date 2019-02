BRAVO! JEDINA ZASTUPNICA HRVATA KOJU TRUMP POZIVA NA MOLITVU VIKNULA: Bog je iznad politike!

Autor: Vjera

Marijana Petir jedina je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu koja već četvrti put za redom sudjeluje na jednom od najznačajnijih događanja u SAD-u.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir prisustvovala je danas u Washingtonu 67. Nacionalnom molitvenom doručku koji uz predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i članove američkog Kongresa, okuplja političare i diplomate iz svih dijelova SAD-a te državnike iz više od 140 zemalja svijeta.

Govoreći na Nacionalnom molitvenom doručku američki predsjednik Donald Trump istaknuo je kako njegova administracija poduzima odlučne korake kako bi se zaštitila i osigurala sloboda vjeroispovijesti. Posebnu pomoć pruža progonjenim kršćanima i drugim religijskim grupama koje se suočavaju s progonom. U tom smislu već je i imenovao posebnog povjerenika za suzbijanje antisemitizma, a posebni napori se ulažu kako bi agencije za posvajanje bazirane na vjeri mogle neometano raditi. “Moramo graditi društvo koje će štititi svaki ljudski život jer je svako dijete, rođeno i nerođeno, stvoreno na Božju sliku”, rekao je predsjednik Trump.

Ova izjava američkog predsjednika, ističe zastupnica Petetriir, posebice je važna u svjetlu nedavno usvojenog zakona u američkim saveznim državama New York i Virginija kojim se dozvoljava pobačaj sve do samog rođenja djeteta. “Američki predsjednik jasno je pred cijelom nacijom, ali i cijelim svijetom stao u zaštitu nerođenih. I to dvaput za redom jer je isto već rekao u svom govoru o stanju Unije. Odgovornost je svih nas zaštiti one najslabije članove svakog društva a to djeca svakako jesu”, izjavila je Petir netom po završetku Nacionalnog molitvenog doručka.

Marijana Petir jedina je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu koja već četvrti put za redom sudjeluje na jednom od najznačajnijih događanja u SAD-u. “Naravno da je velika čast biti pozvana i sudjelovati na Nacionalnom molitvenom doručku. Ovo je događaj koji okuplja političare i kreatore politika iz cijeloga svijeta koji pripadaju različitim političkim opcijama, ali kojima je kršćanska vjera kompas u njihovu političku djelovanju. To je pravi pokazatelj da je Bog iznad politike i da političke razlike možemo i moramo ostaviti po strani radi općeg dobra i zaštite temeljnih vrijednosti”, rekla je Marijana Petir.

Budući da je riječ o višednevnom događaju, zastupnica Petir se je tijekom svog boravka u Washingtonu susrela s guvernerima, kongresmenima i političarima koji su se istaknuli u zaštiti i promociji općeljudskih vrijednosti kao i s predstavnicima građanskih udruga.

Podsjetimo, zastupnica Petir jedna je od organizatorica Europskog molitvenog doručka koji se, po uzoru na Nacionalni molitveni doručak, svake godine u prosincu održava u Europskom parlamentu u Bruxellesu.