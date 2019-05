AFRIČKI KARDINAL VRISNUO: Europa će nestati, evo što će onda biti!

Autor: Vjera

Evo što bi se moglo dogoditi s Europom, kad izumre

Afrički kardinal Robert Sarah, upozorava da bi Europa zbog masovnih imigracija mogla nestati.

Oni koji nastoje upotrebljavati Bibliju za promoviranje migracije, guraju “lažno” tumačenje Svetog pisma, rekao je Sarah u novom intervjuu za francuski dnevnik Valeurs Actuelles.

Masovne migracije Sarah je nazvao novim oblikom ropstva te da Crkva ne bi trebala surađivati u stavovima koji potiču sve veće prihvaćanje masovnih migracija na tradicionalno kršćanski kontinent.

“Svi migranti koji stignu u Europu su bez novca, bez posla, bez dostojanstva … Je li to ono što Crkva želi?”

“Crkva ne može surađivati s ovim novim oblikom ropstva u obliku masovne migracije. Ako Zapad nastavi s tim planom, postoji veliki rizik da će, zbog nedostatka rađanja djece, Europa nestati i da će je napasti stranci, baš kao što su Rim napali barbari.”

“Moja zemlja je pretežno muslimanska. Mislim da znam o čemu govorim”, dodao je ovaj afrički kardinal.

U intervjuu je kardinal pozvao Europu da izbjegne prihvaćanje materijalizma i da ne zaboravi svoju kršćansku baštinu i korijene, upozoravajući da bi to moglo dovesti do izumiranja same Europe.

“Ako Europa nestane, a time i neprocjenjive vrijednosti starog kontinenta, islam će napasti svijet” – rekao je kardinal Sarah. “Tada bi se potpuno promijenila kultura, antropologija i vizija morala,” rekao je.



novizivot.net