VIŠE NIJE TAJNA! Kako djeluje Presveto Trojstvo i zašto smo u opasnosti ako odbijemo Gospu?

Silazi s neba da bi čovječanstvu otkrila što Trojstvo želi od nas

Blagdanom Presvetoga Trojstva ispovijedamo vjeru u jednoga Boga i tri božanske osobe – Oca i Sina i Duha Svetoga. To je najdublja tajna naše vjere, tajna intimnoga Božjeg života. Svojim umom to često ne možemo dokučiti ni shvatiti, ali svećeniku don Stefanu Gobbiju Djevica Marija otkriva taj misterij Trojstva i objašnjava na koji je način povezano s nama i s Njom, posrednicom milosti.

Ovo je njezina poruka svećeniku preko kojeg je Gospa osnovala Svećenički marijanski pokret, a koji broji stotine tisuće svećenika i laika svijeta, a sve po razgovorima s Marijom u srcu koje je ovaj svećenik primao:

“Ljubljeni sinovi, Posrednica sam milosti. Milost je sam život Božji koji se u vama priopćuje. Ona se rađa u krilu Očevu, a zaslužili ste ju po Riječi koja je u mojem djevičanskom krilu postala čovjekom da biste vi sudjelovali u samom božjem životu, i zato se On darovao kao otkupnina za vas, postajući tako jedinim posrednikom između Boga i čitavog čovječanstva.





Iz krila Očeva, milost, da bi stigla do vas, mora proći preko božanskog Srca Sina koji vam se priopćava u svojem Duhu ljubavi. Kao što zraka svjetla, što prolazi kroz prozor uzima njegov oblik, boju i crtež, tako i božanska milost, zaslužena od Isusa, može doći do vas samo preko njega i zato ona u vama proizvodi njegovu vlastitu sliku i sve više vas suobličuje prema njegovoj vlastitoj Osobi.

Božanski život može vam doći samo u Isusovu liku, i koliko više On raste u vama, toliko ste sličniji njemu, tako da zaista možete rasti kao njegova mala braća.

Preko milosti Otac vam se sve više priopćava, Sin vas čini sličnijim sebi, Duh Sveti vas preobražava, ostvarujući vezu života s Presvetim Trojstvom, koja postaje sve jača i djelotvornija. U dušama koje su u milosti prisutno je samo Presveto Trojstvo koje ondje boravi.

Ovaj život milosti u vezi je i s vašom nebeskom Majkom.

Kao prava Isusova i vaša Majka, moje se posredovanje obavlja između vas i mojeg Sina Isusa. To je prirodna posljedica mojeg božanskog majčinstva.

Kao Isusovu Majku, Bog me izabrao da budem sredstvo kako bi moj Sin mogao doći do vas. U mojem djevičanskom krilu ispunilo se moje prvo djelo posredovanja.









Kao vašu Majku, Isus me izabrao da budem sredstvo kako bi preko mene svi vi mogli doći k njemu.

Ja sam prava Posrednica milosti između vas i svoga Sina Isusa. Moj je zadatak da svojoj maloj djeci dijelim onu milost koja izlazi iz Očeva krila i koju vam je zaslužio moj Sin, a daruje vam je Duh Sveti.

Moj je zadatak da tu milost dijelim svoj svojoj djeci prema posebnim potrebama svakoga od vas, a njih Majka dobro poznaje.









Ja uvijek obavljam tu svoju ulogu. Potpuno je ipak mogu obavljati samo prema onim svojim sinovima koji mi se povjeravaju savršenim predanjem. Mogu je obavljati osobito prema vama, ljubljeni sinovi, koji ste se svojom posvetom potpuno povjerili meni.

Ja sam put koji vodi k Isusu. Ja sam najsigurniji, najkraći i najnužniji put za svakoga od vas. Ako odbijete ići tim putem, izlažete se opasnosti da se izgubite za vrijeme putovanja.

Danas su me mnogi htjeli gurnuti u stranu promatrajući me samo kao zapreku da se dođe do Isusa, jer nisu shvatili moju ulogu Posrednice između vas i mojeg Sina.

Tako, nikada kao u ovim vremenima, mnoga se moja djeca izlažu opasnosti da ne dođu do njega. Isus kojega susreću, često je samo rezultat njihovih ljudskih iznašašća i odgovara njihovim težnjama i željama, to je Isus oblikovan po njihovoj mjeri; nije Isus Krist, pravi Sin Božji i sin vaše Bezgrješne Majke.

Povjerite mi se s pouzdanjem i ostat ćete vjerni, jer ću moći potpuno ispuniti svoj plan Posrednice milosti. Vodit ću vas svakog dana putem svoga Sina, tako da On može rasti u vama sve do svoje punine.

To je moje veliko Djelo koje još ispunjavam u šutnji i u pustinji. Pod mojim moćnim djelovanjem Posrednice milosti sve više postajete preobraženi u Krista da biste tako bili prikladni za zadaću koja vas čeka. Naprijed, dakle, odvažno putem koji vam zacrtava vaša nebeska Majka…”