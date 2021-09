VIDJELICA O PORUCI KOJA JE UZNEMIRILA: Gospa opominje na posljednje dane, nismo svjesni što se događa!

Autor: Vjera

Na početku ukazanja Gospa je upozorila narod na posljednje dane i ono što nas čeka

U prvim danima vidjelica Mirjana ispričala je svećeniku o teškom ukazanju koje je doživjela s Djevicom Marijom.

Rekla je svećeniku: „Ovo je stoljeće pod đavolskom moći, ali kad se ispune tajne koje su vam povjerene, njegova će moć biti uništena.

No, sada je u ovom trenutku Sotona postao agresivan: uništava brakove, izaziva razdor među svećenicima, vodi čovjeka u grijeh i žanje duše kao nikada prije.

Kako se vijest o ovim dramatičnim riječima proširila gradom, u srcima ljudi počela se stvarati dublja ozbiljnost oko ukazanja. Ukazanja više nisu bila uzbudljiv prijedlog za ljude u selu, ali odjednom se otkrila nova opasnost.

Gospa je došla voditi ljude natrag do svog sina Isusa, ali je također upozoravala čovječanstvo na đavolove planove.

Rekla je u srpnju 1981.: „Uskoro će se dogoditi velika bitka, u igri su ljudske duše – bitka između mog Sina i Sotone.

25. ožujka 1992. ispričala je vidjelici Mariji o vražjim planovima. Upozorila je da je čovječanstvo na “putu propasti”.

„Draga djeco! Danas vas kao nikada prije pozivam da živite s mojim porukama i da ih primijenite u svom životu. Došla sam k vama da vam pomognem i stoga vas pozivam da promijenite svoj život jer ste krenuli putem bijede, u put propasti. Kad sam vam rekla: obratite se, molite, postite, izmirite se, ove ste poruke shvatili površno. Počeli ste ih živjeti, a onda ste prestali, jer vam je bilo teško. Ne, draga djeco, kad je nešto dobro, morate ustrajati u dobru i ne misliti: ‘Bog me ne vidi, ne sluša, On ne pomaže’. I zato ste otišli od Boga i od mene zbog vašeg bijednog interesa. Bog je želio da, s vašom ljubavlju i uz njegovu pomoć, činite čuda i na taj način date primjer. Stoga vam evo govorim: Sotona se igra s vama i s vašim dušama i ne mogu vam pomoći jer ste mi daleko od srca. Zato se molite, živite moje poruke i tada ćete vidjeti čuda Božje ljubavi u svom svakodnevnom životu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.”

Gospa nam govori da je ovdje na zemlji kako bi sve duše vratila sa sobom na nebo. Ali ona kaže da moramo biti aktivni. Ona kaže: „Molila sam se da se kazna ublaži. Ponovljene molitve i post umanjuju Božju kaznu, ali nije moguće u potpunosti izbjeći kaznu.

Idite ulicama grada, brojite one koji slave Boga i one koji Ga vrijeđaju. Bog to više ne može izdržati. ”

“Anđele moj, moli se za nevjernike. Ljudi će čupati kosu, brat će se zalagati za brata, proklinjat će svoj prošli život, život bez Boga.

Pokajat će se, ali bit će prekasno. Sada je vrijeme za obraćenje. Ohrabrivala sam vas posljednje četiri godine. Moli se za njih. ”

Konačno, Gospa nam daje posebne lijekove koji mogu zaštititi naše obitelji od đavolskih zamki. Ona kaže:

Morate se zaštititi molitvom i postom: prije svega molitvom u zajedništvu. Požuri i obrati se se.

Oni koji ne vjeruju ne čekaju znak koji je najavljen, bit će prekasno.

Vi koji vjerujete, obraćajte se i produbljujete svoje obraćenje.”

Izvor: Mystic post