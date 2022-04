Vidjela je sve: Snažni detalji prve Euharistije u povijesti koji potresaju do srži

Autor: Vjera

'Riječi su mu izlazile iz usta kao vatra i svjetlo, i ulazile u svakog apostola, s iznimkom Jude'

Iako Evanđelja sadrže prekrasan opis Posljednje večere, odnosno prve Euharistije, odnosno opis čudesnog povijesnog saveza kojeg Krist preko svog Tijela i Krvi sklapa sa svojim učenicima sve do danas, neki su ljudi u povijesti imali milost vidjeti čudesne detalje koji veličanstveno nadopunjuju sliku i proširuju razumijevanje ovog tako važnog trenutka u povijesti spasenja ljudskog roda. Jedna od tih je blažena Anna Katharina Emmerich, blaženica koja je imala milost vidjeti čitav život Isusa Krista pa tako i posljednju večeru. Zanimljivo je, da osim nje nitko nije zapisao jedan prekrasan detalj, a to je da je Euharistiju na duhovan način (vjerojatno bilokacijom) s učenicima djelila i Blažena Djevica Marija, a koja nije bila prisutna u samoj dvorani posljednje večere, a koju je Isus prije pozvao da se molitvom i u duhu pridruži ovom beskrajno milosnom činu prije muke. Ona ju je vidjela kako lebdeći ulazi u prostoriju. Također, zanimljivo je da, prema viđenju bl. Anne, svi učenici primili su sv. Pričest na usta.

Pročitajte veličanstvenu i detaljnu objavu i opis prve Euharistije kuju je predvodio Krist:

Isus je sjedio između Petra i Ivana

Naredbom našeg Gospodina, majordom je ponovo postavio stol nasred sobe. Stajao je s jednim vrčem punim vina, a drugi pun vode je stavio ispod stola. Petar i Ivan su došli do srca prostorije. Donijeli su kalež koji su uzeli od Serafije, a koji je još bio umotan u svoj pokrov. Nosili su ga između sebe kao da nose tabernakul. Postavili su ga na stol pred Isusa.

Tamo je stajala jedna ovalna plata s tri lijepe bijele štruce, postavljene na komad platna. Pokraj njih su bile polovice štruca koje je Isus prethodno ostavio u stranu za vrijeme Pashalnog obroka. Također su bili i vrčevi napunjeni vodom i vinom. Bile su i tri kutijice. Prva je sadržavala gustu pomast, druga tekuće ulje, a treća je bila prazna. U davna vremena, svi prisutni su jeli od iste štruce i pili iz iste čaše, sve do kraja obroka. Tako su izražavali svoje bratstvo i prijateljstvo, gostoprimstvo i oproštaj kod odlaska. Mislim da Sveto pismo sadrži ponešto o tom običaju.

Na dan Posljednje večere Isus je uzdigao ovaj običaj, koji je do sada bio više simboličan i živopisan obred, na razinu dostojanstva najsvetijeg sakramenta. Jedna od optužbi iznesenih protiv Isusa u Kajfinu domu, u povodu izdaje Jude, je bila da je Isus uveo novinu u Pashalnu ceremoniju, ali je Nikodem dokazao da Pisma sadrže taj stari običaj.

Isus je sjedio između Petra i Ivana. Vrata su bila zaprta. Sve je učinjeno na najmisteriozniji i najveličanstveniji način. Kad je kalež bio odmotan iz pokrova, Isus je molio i govorio svojim apostolima s krajnjom srdačnošću. Čula sam ga kako im objašnjava značenje Večere i cijele ceremonije, a ja sam se odmah sjetila svećenika kako poučava druge kako da slave Misu.

Zatim, s daske na kojoj su vrčevi stajali, Isus uze neku policu s utorima. Uze i komad bijela platna kojim je kalež bio prekriven. Raširi platno po polici i dasci. Zatim podiže ovalnu pliticu koju postavi na istu policu, na vrh kaleža. Tad uze štruce ispod platna kojim su bile pokrite i postavi ih ispred sebe na dasku. Izvuče iz kaleža malu vazu i poreda šest čašica. Tad blagoslovi kruh i ulje, nakon čega ih s obje ruke podiže u zrak. Podiže oči k nebu, pomoli se i sve vrati na stol, ponovo pokrivajući sve.

Tada uze kalež. Petar uli malo vina. Ivan uli malo vode koju je Isus prethodno blagoslovio. Doda još malo vode u žličicu i sve uli u kalež. Tad blagoslovi kalež, podiže ga s molitvom u zrak, učini oblation (?) i nakon taga ga vrati na stol.

Blažena Djevica Marija prima Pričest, iako nije u prostoriji

Ivan i Petar izliše malo vode na njegove ruke, koje je držao iznad plate na kojoj su stajale štruce. Tad uze malo vode u žličicu koja je stajala umetnuta u kalež i proli tu vodu po štrucama. Nakon toga posuda s vodom prođe oko stola, tako da su svi apostoli oprali ruke u njoj. Ne sjećam se da li je to baš striktni red u kojem se ceremonija izvodila, ali znam da me sve podsjećalo na točan način svetog žrtvovanja kod Mise.

U međuvremenu, naš Gospodin je postajao sve nježniji i nježniji, ljubak u ponašanju. Reče apostolima da će im dati sve što ima, naime, cijelog sebe. Izgledao je skroz promijenjen pomoću ljubavi. Vidjela sam ga kao prozirnog, sve dok nije nalikovao osvjetljenoj sjeni.

Razlomi kruh na nekoliko dijelova, koje postavi na platno. Uze jedan kraj platna i sav kruh uspe u kalež. U trenutku kad to učini čini mi se da sam vidjela Blaženu Djevicu kako prima Presveti Sakrament na duhovan način, premda ona nije bila prisutna u dvorani. Ne znam kako je to učinjeno, ali čini mi se da je ušla u dvoranu bez da je doticala tlo. Došla je pred našeg Gospodina da primi Svetu Euharistiju, nakon koje je više nisam vidjela. Isus joj je jutros u Betaniji rekao da će blagovati Pashu s njom na duhovan način. Tad joj je imenovao i čas kad će se to dogoditi, a ona neka se uteče molitvi kako bi duhovno primila Sakrament.

Pričest na usta

Opet je poučavao i molio. Riječi su mu izlazile iz usta kao vatra i svjetlo, i ulazile u svakog apostola, s iznimkom Jude. Uze platu s komadima kruha (ne sjećam se da li ih je postavio na kalež) i reče: ‘Uzmite i jedite. Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje.’ Ispruži desnicu kao da blagoslivalja, a istovremeno briljantno svjetlo iziđe iz njega. Njegove riječi bijahu jasne. Kruh od njega uđe u usta apostola kao svijetla supstanca, a svjetlo kao da je prodiralo kroz njih i okruživalo ih sve. Samo je Juda ostao u mraku.

Isus dade kruh prvo Petru, zatim Ivanu, a onda dade znak Judi da priđe. Juda je tako bio treći koji je primio Presveti Sakrament, ali riječi našeg Gospodina kao da su se odbijale od usta izdajice, i vraćale se svom Božanskom Autoru. Bila sam smetena gledajući ovo, tako da teško mogu opisati svoje osjećaje. Isus mu reče: ‘Ono što činiš, čini brzo’. Tad je Isus podijelio Blagoslovljeni Sakrament drugim apostolima koji su mu prilazili dva po dva.

Juda odlazi bez zahvale

Isus podiže kalež, držeći ga za dvije ručkice u visinu svojih očiju i izgovori riječi pretvorbe. Dok je to radio izgledao je potpuno promijenjen, kao proziran, i kao da cijeli prelazi u ono što će podijeliti svojim apostolima. Dade Petru i Ivanu piti iz kaleža koji je držao, a onda ga postavi na stol.

Ivan pretoči Presvetu Krv iz kaleža u male čašice, a Petar ih je davao drugim apostolima. Po dvojica su pili iz jedne čaše. Čini mi se, ali nisam baš sigurna, da je i Juda također sudjelovao u pijenju. Nije se vratio na svoje mjesto, nego je odmah napustio dvoranu, a drugi apostoli su mislili da je Juda poslan na neki zadatak od Isusa. Otišao je bez molitve ili zahvale. Možete shvatiti koliko je griješno zanemariti zahvaliti za našu zemaljsku hranu koju primamo svaki dan, a kamoli za primanje Životvornog Kruha Anđeoskog.

Za vrijeme cijele večere vidjela sam jedno strašno malo stvorenje, s jednim stopalom kao osušenom kosti, kako je stalno kraj Judinih nogu. Međutim, kad je stigao do vrata vidjela sam tri đavla oko njega. Jedan mu je ulazio u usta, drugi mu je urgirao što raditi, a treći je išao ispred njega. Bila je noć, a oni kao da su ga obasjavali, tad je izjurio van kao luđak u mrak.

Isus se nije pričestio, ali svećenici moraju

Naš Gospodin izli par kapi Svete Krvi što je ostala u kaležu u malu vazu o kojoj sam prije govorila. Postavi prste iznad kaleža dok su Petar i Ivan izlijevali po njegovim rukama vodu i vino. Učinivši to, dao im je ponovo piti iz kaleža. Ono što je ostalo, izliveno je u male čaše i razdjeljeno drugim apostolima.

Isus obrisa kalež, stavi malu vazu u kojoj je bio ostatak Svete krvi u njega, a preko svega postavi platu s ostacima posvećena kruha. Zatim kalež pokri pokrovom, omota ga i postavi usred šest malih čaša. Vidjela sam kako apostoli u zajednici, primaju ove ostatke Presvetog Sakramenta, nakon Isusova Uskrsnuća.

Ne sjećam se da sam vidjela našeg Gospodina da sam jede ili pije posvećene elemente, niti sam vidjela Melkisedeka kad je prikazivao vino i kruh, da ih kuša. Objašnjeno mi je zašto svećenici sudjeluju u gozbi, premda Isus nije.

Sad sestra Emerih iznenada pogleda u vis, činilo se kao da sluša. Neka objašnjenja su joj dana o toj temi, ali slijedeće riječi su bile sve što je ponovila: ‘da je služba podjeljivanja dana anđelima, oni ne bi imali udjela u njoj, ali ako svećenici ne sudjeluju, Presveta Euharistija će se izgubiti – to je tako uređeno, da tek kroz njihovo sudjelovanje Euharistija ostaje usčuvana.’

Bilo je neke neopisive svečanosti i reda u svemu što je Isus činio za vrijeme Svete Euharistije. Svaki njegov pokret je bio veličanstven. Nekoliko puta za vrijeme ceremonije, primjetila sam kako se apostoli naklanjaju jedan drugome, na isti način, kao što to rade naši svećenici. (zlatno pero)