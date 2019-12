(VIDEO) Pater Ike pozvao branitelje na prvu Domovinsku duhovnu obnovu u Međugorju

‘Pozdrav svima, osobito hrvatskim braniteljima gdje god bili diljem svijeta!

Radost mi je da mogu najaviti prvu Domovinsku duhovnu obnovu koja će se dogoditi uoči Cvjetnice iduće godine od 02. do 05. travnja.

Silno nam je potrebna i važna duhovna obnova domovine, odnosno obnova u domovinskim vrijednostima. Želimo utjecati na to da se u hrvatskom čovjeku budi veće dostojanstvo i zahvalnost zbog svega onoga što nam je Bog dao u našoj domovini.

Ne možemo pristati na to da oni koji su krvarili i bili spremni umrijeti za domovinu budu danas zapostavljeni i zaboravljeni. Crkva sigurno ima na to odgovor. Krist sigurno ima na to odgovor.

Zato pozivam sve branitelje da otvore svoje srce Kristu. On još uvijek ima što reći i ponuditi za nas. Pozivam sve branitelje da ako ikako mogu dođu u Međugorje na prvu domovinsku duhovnu obnovu uoči Cvjetnice iduće godine.

Domovina to smo svi mi. Stoga svi oni kojima je domovina važna, pozvani su i mjesto im je na prvoj Domovinskoj duhovnoj obnovi. Vidimo se!’, poručio je pater Ike.