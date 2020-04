(VIDEO) OVO JE PREDIVNO! Vjernici se spontano okupili u zagrebačkom kvartu i zapjevali!

Autor: Dnevno

Mnogim vjernicima teško je pala činjenica kako uskršnje blagdane nisu mogli proslaviti odlaskom na misu.

Nije to samo misa, vjernicima nedostaju i njihovi svećenici, časne sestre, dragi ljudi koje susretnemo, zagrlimo i čestitamo Uskrs, kako smo to do ove godine mogli bez problema raditi.

Nedostaje nam i zajednička pjesma kojom se obraćamo Bogu!

Jučer so mogli svjedočiti spontanom okupljanju vjernika koji su zastali čuvši poznate zvukove s gitare. Držeći se propisanog razmaka, zapjevali su svi – i djeca i roditelji! Jednostavno predivno!