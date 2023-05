‘VI STE VOJSKA BOGA!’ Jim Caviezel pozvao Hrvate u duhovni rat: ‘Hrvati su kao David, mali, daš im kamen i oni razbiju Golijata’

Autor: Z. K.

U prepunoj dvorani Arene Zagreb ponovno se dogodilo čudo ‘žive crkve’ u Hrvata, a koje se iz godine u godinu ponavlja na duhovnom spektaklu pod nazivom Progledaj Srcem, u organizaciji katoličke televizija Laudato.

Možemo slobodno primijetiti da je riječ o čudu, jer napuniti Arenu sa 17 tisuća ljudi, a godinu prije i maksimirski stadion s 50 tisuća ljudi koji žele slaviti i služiti Boga, u ovom vremenu kad na cijelom Zapadu Crkve bivaju sve praznije, a katoličanstvo postaje omraženo i napadnuto, što od grijeha što od svijeta, jest čudo i to neviđeno na ovim prostorima.

Dokaz je to Božjih riječi i obećanja o nepobjedivoj Crkvi koja će stajati do kraja. Plod je to molitve generacija i izvanredna milost koja pohodi naš narod još od pape Agatona.





Teško je objasniti radost koju osjećaš

Teško je objasniti riječima onima koji nisu sudjelovali kako je bilo i što se tamo događalo. Teško je objasniti radost koju osjećaš, koja izvire kad vidiš sve te, posebno mlade ljude, u slavljenju Isusa. Tu silu tu moć, taj duh ratništva, te vatrene duše u ovom zagađenom svijetu spremne na proklamaciju Boga Živoga, spremne na pobjedu, na žrtvu.

Upoznala sam divne ljude u nesebičnom služenju Bogu, čula moćna svjedočanstva, vidjela svećenika na koljenima kako vapije Bogu za naš narod, čula riječi ohrabrenja, ozdravljenja, proroštva, milosrđa i blagosti, osjetila silazak Duha Božjeg na okupljeni narod i na cijeli hrvatski narod, možda još nesvjestan blagoslova koje su primili po ovom snažnom događaju.

Svećenici koji su zagovarali i molili za narod su fra Ivan Matić, Dražen Radigović, fra Stjepan Brčina i don Mijo Grozdanić, ali još 25 svećenika je svih osam sati neumorno ispovijedalo mase ljudi koji su u dugim redovima čekali izljev Božjeg milosrđa.

Božja slava bend, Amorse i Emanuel vodili su maratonsko slavljenje i održavali posebno molitveno ozračje u zgradi i srcima tih tisuća ljudi.

No, očekivano, najveća zvijezda bio je hollywoodska zvijezda Jim Caviezel koji je svojim svjedočanstvom pred tisućama ljudi ali i uglednim pripadnicima Crkve, poput novog nadbiskupa Dražena Kutleše i vatikanskog nuncija Giorgia Lingua, između ostalih, potresao Arenu do srži.

Naime, Jim je započeo svoje svjedočanstvo iskustvom u snimanju Pasije s Mel Gibsonom te iznio šokantne dijelove poput toga da ga je za vrijeme snimanja dva puta doista udario bič i da mu je oderana koža i meso s leđa, poput iščašenog ramena od nošenja križa, udara groma u križ na kojem je visio, operacije srca kao posljedice, a kad je došao do teme rana i boli, Jim je počeo plakati.









Dvorana je skandirala, a on je govorio o tome kako ga je ta silna bol izmijenila. Objašnjavao je mistično iskustvo patnje koja ti približava otajstvo Boga.

Potresan govor o Gospi

Rekao je da su svi koji su radili na filmu, a koji je oborio sve rekorde gledanja, morali svakodnevno na Euharistiju, postiti i moliti krunicu svaki dan da bi ga uspjeli snimiti. Zamolio nas je da molimo za Mel Gibsona jer uskoro kreće snimanje nastavka Pasije, pod nazivom Uskrsnuće, te napomenuo da su udari zloga veliki.

Posebno je bio potresan njegov govor o Gospi Međugorskoj, po kojoj je doživio obraćenje i koja ga je, kako kaže, pripremila za ulogu Isusa Krista u Pasiji.









“Gospi u Međugorju posvetio sam cijeli svoj život i karijeru”, rekao je Jim Caviezel, a dvorana je oduševljeno slavila. Dodao je da je posvetu učinio u Međugorju po posveti svetog Ljudevita Montfortskog te izazvao okupljene da i oni to učine: “Ako niste učinite, posvetite se Gospi uz ovu posvetu, stvarno djeluje”.

“Od tada sve što činim, činim za nju, Gospu Međugorsku”, ponovio je Jim uz gromoglasan pljesak. Na svaki spomen Međugorja dvorana se orila pljeskom.

Naime, Jim je s vidiocem Ivanom bio prisutan na jednom ukazanju kad mu se otvorila istina o nadnaravnom, krunici i Euharistiji, a s Međugorjem se upoznao preko supruge Keri čija je baka, zamislite, Hrvatica.

Iznio je Jim i predivno svjedočanstvo o snazi krunice u njegovoj karijeri, i rekao da je Djevica Marija od mladosti bila s njim, a Njena ga je ruka vodila kroz sve trenutke i posebno, one tamne.

Rekao je da je u tamnim trenucima svog života zavapio: “Ako postojiš pomozi mi, učinit ću što želiš”, te pozvao da svi to učine, da zazovu Boga i da će on odgovoriti.

Posebne u bile Jimove poruke mladima kojima se stalno obraćao.

“Svi mi imamo jednu ulogu, govorim mladima: koga glumiš sada? Jesi li Ivan ili Petar ili Marija Magdalena ili farizeji ili političar kao herod i pilat, pereš li ruke od boga, ili si juda ili možda glumiš boga? Tko si? To je tvoj izbor! Kako ćeš se zvati, dobro ili zlo ili nešto između? Dvoje od troje je jako loš odabir! upozorio je i dodao da imamo izbor svidjeti se svijetu, mnoštvu ljudi koji će te sutra zaboraviti ili samo jednom koji te nikad neće zaboraviti.

Rekao je: “Možda ti ime neće biti upisano na stazi slavnih, možda nitko neće ni znati tvoje ime, ali važno je da ti ime bude upisano na nebesima”. Ovo mnoštvo na zemlji zaboravit će te čim nisi na vrhu, razveselit će se kad padneš, ali Bog u njegovoj kući slavnih po vjeri u Sina zauvijek ima zapisano tvoje ime.”

Vi mladi koji ste ovdje mislite li da je slučajnost vaš život, možda ste očajni, zbunjeni nesigurni, u strahu od budućnosti no ovo nije vrijeme za povlačenje i odustajanje!

“Slušajte me mladi, želim da imate hrabrost ući u ovaj poganski svijet i bez srama izražavajte svoju vjeru!”

Nakon ove izjave dvorana se potresla od pljeska.

“Vrijeme je da ova generacija prihvati poziv, božji poziv na darivanje nas samih u potpunosti Njemu. Moli, posti, meditiraj sveto pismo moli krunicu, primaj sakramente ozbiljno, naročito euharistiju, jer živimo u kulturi koja se urušava, cijeli svijet je okorjeo u grijehu, ali negdje u tišini srca Bog te zove, odazovi se!”

“Samo nas vjera i mudrost crkve mogu spasiti, no potrebni su nam ratnici spremni riskirati reputaciju, glas i živote u obrani istine,” rekao je još Jim dok je upozoravao na sotonino djelo – uspostavu Novog Svjetskog Poretka koji će nam pokušati uzeti slobodu.

“Ako se nastavimo povlačiti suočit ćemo se s konačnom odlukom! Novi svjetski poredak dolazi! U tom trenutku ćemo biti toliko oslabljeni duhovnom moralno ekonomsko, a sotona vjeruje u pobjedu jer je od nas čuo te glasove;bolje poraz nego smrt ili kako je netko rekao, radije živjeti u sužanjstvu nego umrijeti na nogama. No, mi ne vjerujemo da se život i mir ne mogu platiti cijenom lanaca i novca.

Vi i ja imajmo hrabrosti da kažemo neprijateljima: “postoji cijena koju nećemo platiti, postoji točka koju nećemo prijeći.”

Jim je mnogo ohrabrivao hrvatski narod kojim je oduševljen. Rekao je da su Hrvati kao David, maleni narod kojem kad daš kamen razvalit će cijelog Golijata. Da nas tamo 17 tisuća ima srce 5 milijuna. Potaknuo nas je na Alojzija Stepinca čijem se liku i djelu divi upravo u tom kontekstu slobode, i neodustajanja od istine, pod cijenu života.

Iznio je Jim i snažno proroštvo i rekao: Alojzije Stepinac će biti svet!

“Sloboda od grijeha, ne činiti ono što moramo, nego ono što trebamo! To je sloboda koju vam želim, slobodu od slabosti, od ropstva u koji nas vodi grijeh, sloboda za koju vrijedi umrijeti,” rekao je i ponovio

“Vi ste vojska, došli ste se boriti kao slobodni ljudi, što ćete učiniti sa svojom slobodom?

Mi se moramo boriti za tu autentičnu slobodu.

Živite kao prijatelji s Blaženom Djevicom i s Kristom kao mačem, i okružite se anđelima našeg Boga i tjerajte Lucifera u pakao gdje pripada,” rekao je moćne riječi Jim Caviezel koji je okupljene počastio govorom na aramejskom jeziku recitirajući biblijski stih:

“Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge”