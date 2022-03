Užas, čemu ovo? Crkva istražila kip svetog Mihaela koji ‘krvari’, šokantno je što su otkrili

Autor: Vjera

Slava preko boli i rata? Nevjerojatno na što su ljudi spremni

Nakon provedene kemijske analize briseva korištenih za čišćenje navodne krvi s kipa svetog Mihaela Arkanđela mještanke, nadbiskupija Denver, istraživanje je utvrdilo da crvena tekućina nije krv. Alicia Martinez, 57, iz Broomfielda u Coloradu, predgrađu Denvera, rekla je da je njezin kip svetog Mihovila 23. veljače, malo prije nego je Rusija pokrenula rat protiv Ukrajine, počeo kapati tamnu tekućinu koja je izgledala kao krv i to iz glave. Denverska nadbiskupija je 24. ožujka rekla da je “prvu vizualnu inspekciju kipa proveo đakon iz župe u tom području.” Zatim su 12. ožujka tri službenika iz nadbiskupije posjetila njezin stan kako bi izvršili temeljitiju istragu”.

Po dolasku u kuću i ulasku u prostoriju u kojoj se navodno nalazi kip, nadbiskupijskom timu je rečeno da je netko ukrao kip sv. Mihovila. Nije bilo vidljivih znakova nasilnog ulaska u posjed.” Nakon što je obavila intervju s Martinezom o navodnom krvarenju iz kipa, Alicia je dala timu nekoliko pamučnih štapića za koje je rekla da su korišteni za čišćenje tamne tekućine koja je izgledala kao krv iz kipa.

Nadbiskupija je kazala da: “Kemijska analiza osušene tekućine na pamučnim štapićima provedena Kastle-Meyerovom metodom za pretpostavljeno pozitivne uzorke krvi. Test je definitivno pokazao da crvena tekućina dobivena iz kipa nije bila ni ljudska ni životinjska krv. Izgled tvari na pamučnim štapićima bio je sličan crvenom laku za nokte.”

U intervjuu za španjolsku Katoličku novinsku agenciju, ranije u ožujku, Martinez je to iskustvo nazvala “neobjašnjivim”. Nakon što je na Facebooku objavila video kipa koji navodno krvari, Martinez, koja radi u trgovini, dobila je nekoliko komentara da traži samo novac ili slavu, zbog čega je uklonila video. Više puta je izrazila da to nije bila njezina namjera dijeljenja videa, već da se to “nešto stvarno dogodilo u stanu u kojem živi s cimerima. “Ono što sam vidjela bilo je nešto stvarno. To je bilo nešto što nema objašnjenje”, rekla je. “Ovo nije prijevara. Ovo nije nešto za postati slavan. Ništa od toga. Znam da je to nešto božansko od Boga i ne događa se svima”, govorila je Martinez i u intervjuu te dodala da je kontaktirala i svoje prijatelje svećenike. Nadbiskupija je zaključila svoju izjavu od 24. ožujka rekavši da kao što je uvijek slučaj, ‘poziva vjernike da budu razboriti kad su u pitanju neistražena i neodobrena čuda’.