UVODI SE PRVI STUPANJ REDUKCIJE VODE U ISTRI! Situacija je loša, župan upozorava: Nema više razbacivanja, ‘svatko može dnevno uštedjeti 15 posto’

Autor: Dnevno.hr

Nakon Slovenije koja je još prije 10 dana ograničila uporabu vode u svom primorju, sada je na redu Istra gdje u nedjelju od pomoći na snagu stupa prvi stupanj redukcije vode.

Redukcija se odnosi na korištenje pitke vode za zalijevanje svih zelenih površina, bilo one javne ili privatne, korištenje takve vode za tuševe na plažama, pranje automobila i kamiona te autobusa, ali i za pranje ulica i trgova, najavio je istarski župan Boris Miletić na konferenciji za novinare.

“S obzirom na to da je situacija s hidrologijom, a tu mislim na izvorišta pitke vode i stanje u akumulacijskom jezeru Butoniga i meteorološka predviđanja koja govore da se u narednih mjesec dana ne očekuju veće padaline, danas ću donijeti odluku koja će stupiti na snagu u ponoć u nedjelju gdje se ograničava korištenje pitke vode u sljedećim područjima. Prije svega to se odnosi na korištenje pitke vode za zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina, nadalje za pranje osobnih, teretnih ili vozila javnog prijevoza, pranje ulica i trgova, s izuzetkom zelenih tržnica i ribarnica, te tuševe na našim plažama”, poručio je Miletić istaknuvši kako će odluka na snazi biti do opoziva, piše Jutarnji list.





“Ovo je prva mjera u cilju omogućavanja opskrbe pitkom vodom tokom cijele godine. Apeliram na građane, poslovne subjekte i naše posjetitelje da racionalno koriste vodu. Svatko od nas može dnevno uštedjeti 10 do 15 posto vode koju potrošimo kako ne bismo bili primorani u narednom razdoblju uvoditi još neke restriktivnije mjere”, objasnio je Miletić.