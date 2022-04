UPUTE ZA TJERANJE SILA ZLA, MOĆNE STEPINČEVE RIJEČI! Ovo se ne događa bez asistencije đavla: ‘Zapovijedam ti sotono, duše srdžbe da odstupiš od mene’

Autor: N.K

Utamničeni kardinal i blaženik Alojzije Stepinac svakog je dana molio egzorcizam o čemu detaljno piše u Dnevniku vlč. Josipa Vranekovića († 1964.), župnika u Krašiću.

Molitva je prije svega imala za cilj borbu protiv sila zla. Upravo iz tog razlogaju je napisao papa Leon XIII.

Župnik Vraneković – koji je sa Stepincem proveo njegovih posljednjih devet godina nakon što je ovaj pušten iz lepoglavskog kazamata – zabilježio je Stepinčeve riječi o toj molitvi:

“Gledajući sve što se događa kod nas i u svijetu, uvjerenja sam da se to ne događa bez specijalne asistencije đavla. Zato ja svako jutro čim ustanem, obučem se, i prvo mi je da izmolim egzorcizam Leona XIII. Svaki dan to činim od prošloga rata, kad me je na to upozorio jedan njemački svećenik.

On mi je naime rekao, kako na vjeronaučnoj pouci nikako nije ništa mogao postići s djecom, jer ih je hitlerovština silno pokvarila. Nemirni su, viču, galame, tuku se. ‘Drugi put prije nego sam došao među njih, izmolim egzorcizam. I začudo, bili su tog puta mirni kao ovce. Otada svaki put molio sam egzorcizam ‒ i dobro je bilo.

Kad mi je taj svećenik to ispričao, otada i ja svaki dan molim egzorcizam. Jedanput sam ga samo zaboravio u Lepoglavi, i to baš onoga jutra, kad se jadni onaj svećenik objesio. Preporučam Vam, da ga i Vi molite svaki dan.” (Dnevnik, 1952. godina, str. 72)

Molitva sv. Mihaelu arkanđelu

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju;

protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon.

Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo:





Ti, vojvodo vojske nebeske,

Sotonu i druge zle duhove,

koji svijetom obilaze na propast duša,









božanskom jakošću u pakao strovali. Amen.

Osim Papine molitve protiv Zloga, bl. Alojzije Stepinac je molio i sljedeću molitvu, kao privatni egzorcizam, svakog jutra i večeri. Preporučivao ju je i drugima, posebno župnicima, poglavarima zajednica, obitelji… s blagoslovljenim raspelom u ruci i živom vjerom. Evo i te molitve:

“Zapovijedam ti sotono”

Ova molitva je nadasve aktualna danas u eskalaciji zla. Moli je i ti kad si u bilo kojoj potrebi s čvrstom vjerom i križem u ruci:









U ime Boga Oca, u ime Boga Sina, u ime Boga Duha Svetoga, u ime Isusa Krista jedinoga Gospodara i Spasitelja našega, u ime preblažene Djevice Marije Njegove i naše Majke: zapovijedam ti, sotono, i svaki oholi, lakomi i bludni duše, duše srdžbe, mržnje i svake zle volje; duše tjeskobe, straha, malodušnosti i očaja; duše laži, prijevare, zavisti i ljubomore i svakog drugog zla, da odstupiš od mene (od ove kuće, od moje obitelji, od ovog skupa, od ove zajednice, od moje župe, od moje biskupije, od moga naroda, od te i te (ime) osobe, od cijeloga svijeta, itd.) i dadeš mjesto Duhu Svetomu Utješitelju! (križajući se križem na sve četiri strane): Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove, pobijedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov, aleluja.

Za kraj poljubiti križ