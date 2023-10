Upozorenja fra Smiljana koja su odjeknula Hrvatskom: ‘Tko samo jednom zove duhove, do kraja života može imati teškoće’

Autor: Z. K.

“Imam jednu krunicu koju sam dobio za mladu misu. Jedan subrat je bio u Jeruzalemu u Getsemanskom vrtu i donio mi krunicu sa zrncima napravljenim od koštica masline iz tog vrta. Kad bih s njom molio, pa krunicu stavio na glavu nekome tko je pod utjecajem zloga, demoni urlali; vatra, vatra, makni to, vatra. A ja im kažem: nije, to je Gospina krunica. Nekoliko puta bi mi demon istrgao krunicu iz ruke i iskidao ali sam je uvijek ponovno obnovio”, pričao je uvijek živopisni pater Smiljan osobnim svjedočanstvima.

Od sveučilišnog profesora do službe ozdravljenja, iscjeljenja i oslobođenja od zlih duhova

Pater Smiljan prepričao je svoj put s Gospodinom od mladog franjevca, studenta u Zagrebu, preko studija i magisterija u Rimu, do sveučilišnog profesora nakon čega ga Gospa stavlja na put mladim karizmaticima što ga odvodi u potpuno drugom smjeru od onog kojeg je on kao sveučilišni profesor imao u svom planu.

Duhovne obnove, ruke u zraku, molitve u jezicima, služba oslobađanja, ozdravljanja, iscjeljenja, sve je to bilo u početku vrlo strano pateru Smiljanu, sve dok i sam nije na čudesan način pozvan upravo u tu službu. Ovaj svećenik koji je mislio da će biti profesor na kraju je vodio čak tri karizmatske molitvene zajednice, a iza njega su stotine duhovnih seminara i molitvi za ozdravljenje, iscijeljene i oslobađanje.





Svećenik je to u čijem prisustvu su se često događala silna ozdravljenja, poput žene koja je slijepa progledala na jednoj od ‘posljednjih srijeda’, ili žene s rakom jezika koja je ozdravila a kasnije i čitala u crkvi, ali i grozne reakcije zloga od ljudi na putu oslobođenja. Pater Smiljan svjedočio je kako je dospio u tu ‘čudesnu’ službu.

Dogodilo se to na Križevcu u Međugorju kad je pater Rufus, poznati indijski, a svjetski karizmatski svećenik s kojim je pater Smiljan napravio jedan od najvećih seminara ikad za hrvatski narod, molio za njega te mu prenio da ga Gospodin zove upravu u tu službu ozdravljenja, iscjeljenja i oslobođenja od zlih duhova.

Svojevremeno bio je i pomoćnik glavnog vatikanskog egzorcista Gabriela Amortha, a dozvolu za egzorcizam imao je pod kardinalom Franjom Kuharićem, nakon čega su mu povučene sve dozvole. No, pater Smiljan kaže da “svi svećenici smiju moliti molitve za oslobođenje” pa tako pater Smiljan ima mnoštvo plodova upravo na polju oslobođenja od zlih duhova.

Već na prvom susretu rekli su mu zli duhovi, kako je kroz smijeh svjedočio, da je: “ružan goropadan i velik”.

Najteži slučajevi

“Kad dođu na misu, zijeva im se ili zaspu, posebno kada je najsvetiji dio mise, pretvorba, ne mogu izdržati i napuštaju crkvu. Smeta im sve što je sveto. Prestaju dolaziti na misu, ispovijedati se i pričešćivati, jer su uvjereni u božanstva kojima im se na zemlji nudi sreća, zdravlje i život.”, to su neki od simptoma opsjedanja zlim duhovima, rekao je pater Smiljan i dodao da se često razotkriju po molitvi polaganja ruku i osoba počne gurati i udarati svećenika.

“Najteži su mi slučajevi reikija i transcendentalne meditacije te oni koji idu vjernicima islama, tobožnjim iscjeliteljima, koji im daju tzv. Hodžine zapise. Oni imaju teške porive za samoubojstvom” upozoravao je fra Smiljan.









Na upit kako razlikuje duhovne probleme od psihičkih, kaže kako se posluži malim trikom pa npr. osobi koja dođe k njemu uvjerena da je zaposjednuta zloduhom on počne recitirati neku pjesmu na latinskom jeziku, koji ta osoba ne razumije, pa ako na nju „odreagira“, odmah zna da se ne radi o duhovnoj, nego o psihičkoj bolesti.









Iza reikija je sotona

Pričajući o svojim prvim susretima s molitvom otklanjanja, pater Smiljan napominje da je najveće reakcije imao od osoba koje su se bavile reikijem. Posvjedočio je jednu zanimljivu epizodu.

Nakon cjelodnevnog moljenja molitvi za oslobađanje osoba pod utjecajem reikija bio je jako umoran i nije mogao zaspati. Kaže kako u tim trenucima ima običaj pustiti Hrvatski radio 3, s klasičnom glazbom. ‘Upalio sam radio, ležim na krevetu, slušam, uživam u miru kad odjedanput iz tog radija rikne riječ: Belzebub. Ja sam se stresao, i nakon jedno pola sata ponovno: Belzebub.

Prisjetio se da mu je preko dana dok je molio za one koji su se bavili reikijem sam demon otkrio svoje ime Belzebub. Iskoristio je ovo svjedočanstvo da upozori ljude na reiki, sve one koji se time bave, kao i one koji su bili na polaganju ruku kod reiki majstora. “Crkva je 1982. godine izdala dekret po kojem svaki onaj koji se bavi reikijem i koji ide na molitve reikija je isključen iz crkve. To znači da kad takva osoba i dođe na ispovijed, svećenik mora moliti molitvu oslobađanja”, rekao je pater Smiljan i napomenuo da iza energije reikija stoji sotona sam i da je ta pošast jako raširena među nama.

O magiji

Fra Smiljanu su za života gotovo svaki dan na samostanska vrata dolazili ljudi koji su se spleli s crnom magijom, urocima i sl.. Fra Smiljan je jedan cijeli dan u tjednu sjedio u ispovjedaonicim a ljudi koji su dolazili nerjetko su bili svjedoci krikova i oslobođenja koje dopiru iz ispovjedaonice u crkvi sv. Križa na Sigetu u kojoj je djelovao dugi niz svog svećeničkog života.

Većina njih, kako je svjedočio, gotovo je svakodnevno posjećivala gatare, tražila gatanje iz dlana, šalice crne kave, tarota, obilazila različite samozvane bioenergetičare, odlazila k “majstorima” crne i bijele magije na skidanje uroka.”

“Svega tu zna biti. Znali smo imati pune kutije kojekakvih zamotuljaka i vradžbina koje nam se prikupe tijekom godine, ali smo ih sve spalili. Tko bi to čuvao! govorio je fra Smiljan Kožul.

O visku

Među tim “igračkama” najrasprostranjeniji je sigurno visak. On, tvrde oni koji ga koriste, može dati odgovore na sva pitanja, a odgovor se dobije prema tome u kojem se smjeru vrti u ruci osobe koja ga drži. Kada sam pitao one koji se bave viskom tko im to odgovara, oni su rekli da je to Bog. Ali, žalosno je uopće da netko može zamisliti Boga s kojim se može igrati viskom.

Bio sam na jednoj večeri na kojoj je profesorica hrvatskog jezika, koja je fantastično recitirala hrvatske pjesnike, sve što je došlo na stol prvo “provjeravala” viskom. Kada mi je dodijalo da se visak vrti nad svime time, pitao sam je što radi, pa mi je rekla da želi vidjeti je li to dobro za nju ili nije. U čudu me gledala kada sam joj rekao da je jadan taj njezin bog u kojega vjeruje i s kojim se može igrati viskom, govorio je fra Smiljan.

Simboli i privjesci oko vrata

Fra Smiljan je vodio bitku s vragom koji djeluje na ljude i preko simbola i privjesaka oko vrata. Mnogi su mu, govorio je, dolazili sa raznim znakovima, a posebno znakom slona oko vrata. Upozoravao je kako su nesvjesni da tim štuju ni manje ni više nego božanstvo Krišne, nespojivog s kršćanstvom. Isto je i s djetelinom, neronovim križem itd. Simboli su važni, govorio je.

O horoskopu

Horoskop je sam po sebi bezazlen, kaže fra Smiljan ali kada netko počne vjerovati da mu se u tih nekoliko redaka nalazi njegova sudbina i da zbog toga, na primjer, neće otići na posao, ustati iz kreveta ili nešto slično, onda se radi o ozbiljnom problemu. Osoba postaje ovisna o tome, a to znači da je zarobljena – kaže on i dodaje da danas u svijetu ima između pet i sedam milijuna ovisnika o horoskopima, koji se striktno pridržavaju astroloških uputa.

Zazivanje duhova

Ako je netko samo jednom bio kod zazivanja duhova čitav život može imati teškoća!, upozorava fra Smiljan dodajući da takve osobe najčešće trebaju molitve za oslobođenje. Dodaje da u iskustvima zazivanja duhova kad osobe “čuju baku ili djeda” to baš nikad nisu oni koje mislimo nego zli duhovi vrlo uspješni u imitaciji glasa. Bog to izričito zabranjuje.

I djeca pod teretom grijeha roditelja

Fra Smiljan je svojevremeno i upozorio da nije bezazleno baviti se npr. magijom jer se posljedice grijeha mogu prenijeti na buduće generacije i na vašu djecu. ‘Ne prenose se grijesi, mi odgovaramo za samo svoje grijehe, ali prenose se posljedice grijeha. To su razne negativne sklonosti”, rekao je fra Smiljan i dodao: “Poznajem obitelji koje su gneracijama opterećene duhom alkoholizma, nestabilnostima, psovkama.”

Svaki strah dolazi od zloga

Jedna od posljednjih poruka upućenih svom narodu bila je upozorenje o strahu.

“Svaki strah dolazi od Zloga. Zli je onaj koji nas straši. Kad, primjerice, sanjamo ili imamo priviđenja pa se probudim u strahu, taj san je sigurno od Zloga. Kada Bog meni nešto u snu ili na neki drugi način želi poručiti, to mi podiže srce, daje radost”, rekao je fra Smiljan i naglasio da je Isus ustanovio tri sakramenta za posvemašnje zdravlje: sakrament ispovijedi, za zdravlje duha, sakrament pričesti, za zdravlje duše i sakrament bolesničkog pomazanja za zdravlje tijela.

Isus lijek za sve rane

Govoreći o ranama duše, fra Smiljan je spomenuo četiri rane: “Prva je rana osjećaj da nismo prihvaćeni i da nismo ljubljeni, da smo odbačeni. Druga je rana osjećaj manje vrijednosti. Treća je rana osjećaj krivnje, a četvrta strahovi. Isus nam je dao svoje Tijelo za jelo da bismo te rane duše iscijelili. Tko blaguje Tijelo moje ima život u sebi. (usp. Iv 6, 55)” Fra Smiljan je objasnio da to znači da osoba ima u sebi snagu, zdravlje, milost. “Jasno je da nas Zli neće prestati napastovati. Ali euharistija, primanje Kristova tijela – to nas oslobađa tih strahova”, naglasio je.

Dodao je da ljude koji su potrebni oslobođenja uvijek šalje pred Presveto, u sakramentalni život po sv. ispovijedi i svetoj Pričesti, a ako su u pitanju teži slučajevi onda će biti potrebne i molitve oslobođenja. Ipak kaže: ‘Od stotinu ljudi koji misle da su opsjednuti, stvarne probleme imaju možda dvoje ili troje.’