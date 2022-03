Ukrajinski biskupi od Pape traže posvećenje Rusije Gospi Fatimskoj. Gospa: ‘Ako to ne učinite, Rusija će…’

Autor: Vjera

Ukrajinci mole za one koji ih progone i traže posvećenje ruskog naroda Marijinom Bezgrešnom Srcu koje je osobno zatražila u Fatimi

Sljedeće pismo Episkopata Ukrajine Svetom Ocu, objavljeno na catholicarena

Sveti Oče!

U ovim satima neizmjerne boli i strašne kušnje za naš narod, mi, biskupi Konferencije Episkopata Ukrajine, postajemo glasnogovornici neumoljive i srdačne molbe koju podržavaju naši svećenici i posvećene osobe, a koja nam dolazi iz cijelog kršćanskog svijeta, kako bi Vaša Svetost našu Domovinu i Rusiju posvetila Presvetom Bezgrješnom Srcu Marijinu.

Odgovarajući na ovu molbu, ponizno molimo Vašu Svetost da javno izvršite čin posvete Presvetom Bezgrešnom Srcu Marijinu Ukrajine i Rusije, na zahtjev Presvete Djevice u Fatimi.

Neka Majka Božja, Kraljica mira, prihvati naše molbe: Regina pacis, ora pro nobis!’

Ako se Rusija ne posveti izazivat će ratove po cijelom svijetu

Ovo je Gospina poruka u kojoj traži posvećenje Rusije u ukazanju u Fatimi prije više od sto godina:

“Vidjeli ste pakao kamo duše jadnih grješnika odlaze. Za njihov spas, Bog želi u svijetu uspostaviti pobožnost Bezgrješnom Srcu. Ako se učini ono što vam kažem, mnoge će se duše spasiti i bit će mir. Rat će završiti, ali ako ljudi ne prestanu vrijeđati Boga, izbit će gori za vrijeme pontifikata Pija XI. Kad ugledate noć obasjanu nepoznatim svjetlom, znajte da je to veliki znak dan vam od Boga, da će kazniti svijet za zločine, ratom, glađu i progonima Crkve i Svetog Oca. Da to spriječim, ja ću doći zatražiti posvećenje Rusije mom Bezgrješnom Srcu i pričest na Prve Subote, kao naknadu za grijehe. Ako se obrati pažnja na moje zahtjeve, Rusija će se obratiti i bit će mir, ako ne, ona će proširiti svoje zablude po cijelom svijetu, izazivajući ratove i progone Crkve. Dobri će podnijeti mučeništvo, Sveti Otac će morati mnogo prepatiti; razne nacije bit će uništene. Na kraju će pobijediti moje Bezgrješnom Srce.’ Također vidjelica, sestra Lucija rekla je da je, 13. lipnja 1929., za vrijeme viđenja koje joj je bilo dano u njenoj kapeli Tuyu, čula Gospu kako govori: „Došao je čas kada Bog traži svetoga oca, u zajedništvu sa svim biskupima svijeta, da učini posvetu Rusije mojem Bezgrješnom Srcu, obećavajući da će ju tako čuvati“.

Posveta je bilo ali ne i Rusije?

Od tog dan, dogodile su se razne posvete nekoliko puta i od različitih papa; 1. listopada 1942., tijekom radijske poruke, papa Pio XII. posvetio je čitav svijet Gospinu Bezgrješnom Srcu i posebno spomenuo:„one koji ispovijedaju jedinstvenu pobožnost Tebi, gdje nema kuće koja ne prikazuje Tvoju ikonu, danas možda sakrivenu do boljih dana“. Ovo je upućivalo na Rusiju, iako ta zemlja nije imenom spomenuta. Biskupi također nisu bili uključeni u ovu posvetu iako je to Gospa zatražila. Nadalje, 7. srpnja, 1952., papa Pio XII. posvetio je imenom Rusiju Marijinu Bezgrješnom Srcu, ali opet bez uključenja biskupa svijeta.I 13. svibnja 1982., sveti Ivan Pavao II. otišao je u Fatimu izvršiti čin posvećenja. No, ni tada nije izrijekom posvećena Rusija a i opet posvećenje se nije dogodilo u zajedništvu s biskupima svijeta stoga se ni ova posveta ne može tumačiti da je učinjena pod uvjetima koje je od nas tražila Gospa. Posljednja i ujedno najsvečanija posveta uslijedila je 25. ožujka 1984., kada je to činio Ivan Pavao II., sa svim svjetskim biskupima, no baš za tu posvetu otac Gabriele Amorth rekao je kako nije bila ispunjenje onoga što je Gospa tražila.

Krv je potekla

“Posvećenje još nije izvršeno. Bio sam 25. ožujka na Trgu svetoga Petra, bio sam u prvom redu, praktički sam mogao dodirnuti Svetog Oca. Ivan Pavao II. je želio posvetiti Rusiju, ali ne i njegova pratnja, bojeći se antagonizma od strane pravoslavaca, pa su ga skoro i skroz spriječili. Stoga, kada je Sveti Otac na koljenima posvetio svijet, dodao je rečenicu koja nije bila uključena u službenu verziju te je umjesto toga rečeno da posvećuje “osobito one narode za koje si sama zatražila njihovo posvećenje.” Dakle, neizravno, to uključuje Rusiju. Međutim, izričito posvećenje još nije izvršeno – rekao je otac Amorth, ujedno i dugogodišnji vatikanski egzorcist koji je sudjelovao na tom događaju dodajući da ne zaboravimo kako je Gospa rekla da će unatoč svemu pobijediti njezino bezgrešno srce.

No osvrnuo se i na krv mučenika koja se zaista počela prolijevati kako je Gospa i prorekla da će se zbiti ako do posvećenja ne dođe: “Gledajte, danas ima više mučenika nego u prvim stoljećima kršćanstva. Samo pogledajte Bliski istok, gdje su toliki kršćani ubijeni samo zato što su kršćani. Postoji ogroman broj mučenika! Ali nemojmo zaboraviti što nam je Gospa rekla: “Ali na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti.’