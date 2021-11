U sobi mu se pojavio svetac koji je čekao ovo: Čovjek s teškim oblikom covida svjedočio nešto izvanredno!

Autor: Vjera

Položio mu je ruke na grudni koš i ispod rebara, ali nakon što je otac troje djece izrekao ovo

Napomena urednika portala ncregister.com s kojeg prenosimo ovo svjedočanstvo: Ova se priča izvorno pojavila na web stranici biskupije Lansing.

Dobio je težak oblik bolesti, a tad mu se u bolničkoj sobi pojavio svetac

Oženjeni otac troje djece iz biskupije Lansing tvrdi da ga je blaženi Solanus Casey, skromni kapucinski fratar i svećenik, dvaput posjetio u bolnici i ubrzao, kako vjeruje, izmolio mu čudesan oporavak od COVID-19.

52-godišnji građevinski radnik, Nolan Ostrowski, župljanin u katoličkoj crkvi Svetog Petra u Michiganu, podijelio je svoju priču s biskupijom u intervjuu 1. studenog. Kada su mu se simptomi COVID-19 pogoršali, 25. srpnja primljen u bolnicu Sparrow u Lansingu.

“A onda, jedne noći, ležao sam tamo i probudio sam se. Osjećao sam da je oko mene puno tame, puno očaja nada mnom, i primijetio sam da netko sjedi sa strane mog uzglavlja a ja sam nisam se mogao okrenuti da vidim tko je to – vidio sam samo njegove noge i njegov smeđi ogrtač”, rekao je Ostrowski, dodajući da je u početku mislio da bi to mogao biti njegov anđeo čuvar. Ta se očita posjeta dogodila 30. srpnja, na blagdan blaženog Solana Caseyja. Sljedeće noći, 31. srpnja, isti lik u smeđoj haljini ponovno se pojavio u bolničkoj sobi Ostrowskog, iako je, ovaj put, lik sjedio u podnožju njegova kreveta s rukama na bedrima.

Čekao je da se odrekne grijeha

“On je sjedio tamo i tada sam shvatio da ovo nije samo moj anđeo čuvar. Ovo je svetac. Ovo je netko poseban”, prisjetio se Ostrowski. Ostrowski se počeo moliti i “zalagati se za moj život”, rekavši osobi da ne želi da se njegova djeca odgajaju bez njega.

“Nije bilo nikakvog odgovora od njega. Bilo je kao da razgovaram s kipom. Ništa. A onda sam rekao: ‘Pa, ako me spasiš, nikad više neću uzalud koristiti Božje ime.’ I skočio je kao da je dobio na lotu. Mislim, bilo je nekako zapanjujuće. I trčao je oko mog kreveta. A kad je trčao, bilo je to kao preskakanje, plutajući pokreti”, rekao je Ostrowski. “I ispružio je ruku i dodirnuo mi grudni koš ispod ruke, a zatim na dno mog rebra. Sjećam se da sam malo podigao ruku, ali sve je bilo vrlo brzo. A onda se samo odmaknuo nekoliko koraka, i osjećao sam se kao da me obuzela neka lakoća. Bilo je vrlo opušteno i ugodno. Znao sam da sam spašen.”

Sljedećeg dana, žena Ostrowskog Kathleen pokazala mu je fotografiju blaženog Solana. Ostrowski ga je odmah prepoznao kao figuru koja ga je dvaput posjetila i položila mu ruke na prsni koš. Ostrowski je ozdravio.

Otac Solanus Casey bio je kapucinski svećenik koji je veći dio svog života boravio u samostanu Svetog Bonaventure u Detroitu. Za života je bio poznat kao čudotvorac kao i po svojoj velikoj vjeri i po sposobnostima duhovnog savjetovanja, a posebno po velikoj pažnji prema bolesnima. Proglašen je blaženim na svečanosti održanoj u Ford Fieldu u Detroitu 2017. godine.









Obitelj Ostrowski i njihovi prijatelji doista su se molili blaženom Solanu u danima prije događaja od 30. do 31. srpnja, premda je Ostrowski rekao da “u stvari nije znao o čemu se radi ili što je učinio da bi on došao”.