‘U snu sam vidio svoje mjesto u paklu, a onda je Gospa rekla: on je moj i pokidala lance’: Moćno obraćenje producenta iz Hollywooda u Međugorju

Autor: Vjera

Mauro Rich imao je zavidan život u očima svijeta, uz sjajan posao u Hollywoodu, pripremajući vlastite produkcije i zarađujući mnogo novca.

No, nesreća koju je nosio odmalena, zbog usamljenosti s kojom je odrastao u razorenoj obitelji i ekscesa na fakultetu, spriječila ga je da bude sretan. I upravo u Međugorju, na putovanju na koje nije mislio da će otići, njegov se život počeo okretati za 180 stupnjeva i gdje je sada pronašao to ispunjenje.

Ovaj Amerikanac, trenutno otac troje djece, u intervjuu za HMTelevision priča da su mu roditelji i baka i djed bili razvedeni pa nije znao što je obitelj. “Odrastao sam prilično sam”, prisjeća se on, koji nije imao prijatelja i zapravo ga je obrazovala televizija, točnije MTV.





“Moj obiteljski život bio je u rasulu”

“U državnoj školi ljudi su bili opsjednuti uspjehom. Budući da je moj obiteljski život bio u rasulu, želio sam sebi izgraditi uspješan život. A za Boga nije bilo mjesta”, nastavlja Rich.

Protiv savjeta roditelja, odlučio je studirati film na Sveučilištu New York. “U kreativnom području bilo je uzbudljivo, ali u duhovnom području bilo je puno gore, dublje sam potonuo u grijeh i došao do mišljenja da je Crkva prilično netolerantna.”

Njegovo iskustvo s New Ageom

Tijekom ovog vremena na sveučilištu upoznao se s New Ageom, “prilično utjecajnim u to vrijeme”. U to vrijeme “sudjelovao sam u mnogim stvarima kao što je tarot, odlazio sam u New Age trgovine i čitao njihove knjige. Ovo je za mene postala religija, jer si mogao raditi što hoćeš i ništa se posebno nije dogodilo.”

Osim toga, bio je uključen – dodaje Rich – u “stvari poput droge, nasilja i bludnih veza” koje nisu bile dobre, kako svjedoči, za njega. “S djevojkama koje sam imao nisam mogao održati stabilne veze jer nisam ni razumio što je to veza.”

Počeo je dobivati ​​nagrade, a angažirao ga je i MTV, za njega “sveti gral”.

Njegov život bio je “snimanje videa za repere, život pun raskoši, seksa i droge”. I iako sam bio uspješan, nisam bio sretan.“









“Išao sam od tuluma do tuluma, u školi nikad nisam bila među popularnima, a sada sam stekao prijatelje, ali me to nije ispunjavalo”.

Hodočašće u Međugorje, prekretnica

A onda je došla promjena. Upravo je završio svoj prvi film kad su ga majka i očuh pozvali da ode u Međugorje jer je majka dotad već pronašla Boga.

Iznenađujuće je pristao ići i kad je stigao, mislio je da su ga "okrali" sve dok se nije popeo na brdo ukazanja.