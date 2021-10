U PRIJENOSU UŽIVO Vidjela cijela Francuska! Snimljeno euharistijsko čudo pod rukama kardinala

Čim kardinal stavi ruke nad hostiju ona se diže i odvaja od posude, a zatim lebdi

Kroz povijest Crkve bilo je izvješća o brojnim euharistijskim čudima. No, dana 7. studenog 1999. jedno je snimljeno. Nadbiskup Lyona u to je vrijeme, pokojni kardinal Billé, slavio je misu u maloj bazilici u Lurdu. S njim su bili nadbiskup Francuske, kardinal Jean-Marie Lustiger, mnogi francuski biskupi, brojni svećenici i svi poglavari trapističkih samostana diljem svijeta. Svečanost je izravno prenosila francuska televizija, pa je čudo u to vrijeme viđeno po cijeloj Francuskoj.

Ono što se događa je nevjerojatno. Čim kardinal stavi ruke nad hostiju ona se diže i odvaja od posude, a zatim lebdi!

Pogledajte video i držite oči na hostiji:

Ovo nije prvi put u povijesti da hostije, odnosno Tijelo Kristovo lebdi. Čudo se dogodilo i 1608. godine na blagdan Duhova u časnom benediktinskom samostanu Faverney, biskupija Besancon, blizu švicarske granice.

Po podne su se mnogi hodočasnici našli na klanjanju Presvetom oltarskom sakramentu, no kako se noć sve više bližila, i njih je bilo sve manje. Kad je benediktinac Garnier oko 23 sata u ispovjedaonici ostao sam i izmoren od naporna dana, odlučio se i on malo odmoriti. Ugasio je sve svijeće, samo je dvije lampe ostavio da gore pred Presvetim oltarskim sakramentom. Onda je otišao u svoju ćeliju.

Kad se svećenik Garnier u ponedjeljak rano ujutro u 3 sata vratio u crkvu, debeli oblaci dima prodirali su iz crkve pri otvaranju vrata. Zaprepašteno je primijetio posljednji treptaj vatre na mjestu gdje je bio oltar s izloženim Presvetim. Hitro je pozvao šestoricu subraće koji su odmah u debelom dimu počeli tražiti pokaznicu s Presvetim.

Uzaludno su pretraživali razvalinu. Drveni je oltar bio potpuno srušen i izgorio, jedan svijećnjak bijaše rastopljen, a drugi je pao i razbio se. Mramorna ploča, na kojoj je pokaznica stajala, ležala je ispod pepela i žeravice raspadnuta u tri dijela i bila je toliko vruća da je nisu mogli ni dirnuti.









U međuvremenu su došli stanovnici Feverneya s hodočasnicima kako bi pomogli spasiti što se još spasiti moglo. Pater Gernier duboko je sada žalio što je Presveto ostavio samo. U taj se tren začuo poklik radosti u zadimljenoj crkvi. Novak, imenom Brenier, koji je pomagao tražiti svete hostije, ugledao je, u vis gledajući, pokaznicu sa svetim hostijama koje su slobodno lebdjele u zraku visoko iznad rešetaka kora.

Pater Garnier uzbuđeno je i nehotice pošao rukom prema pokaznici. Jedan ga je subrat u tome spriječio upozorivši ga kako se ovdje pred njihovim očima upravo događa autentično euharistijsko čudo. Svi su prisutni vidjeli to čudo, neoštećene hostije u pokaznici koja je lebdjela bez ikakve podloge ili oslonca jer oltar bijaše posve izgorio. Čak su se srušile sve rešetke kora pred očima mnogih hodočasnika, a lebdeća pokaznica nije nimalo podrhtala.

Svladani pobožnim divljenjem svi su se prisutni bacili na koljena pred Presvetim oltarskim sakramentom koji je u plamenu ostao neoštećen. Redovnici, koji se odmah nisu mogli snaći, brzo su dozvali kapucine iz Vesoula, koji su bili na glasu kao izvrsni teolozi, kako bi se s njima posavjetovali što im je dalje činiti. Jahači su se raspršili po okolnim selima i raznosili dragu vijest.

Međutim, čudo lebdeće pokaznice i dalje je trajalo, ne samo onih 800 stanovnika Faverneya nego i 9.000 do 10.000 hodočasnika moglo je 33 sata promatrati čudo, što je trajalo od duhovskoga ponedjeljka do duhovskoga utorka, i tako se osobno uvjeriti u njegovu istinitost.