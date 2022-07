U pozadini crkvenih skandala djeluje veličanstvena sila o kojoj ne znate ništa

Autor: Vjera

Važno je do kraja ostati vjeran svetoj crkvi i svjedočiti Sili Božjoj

Jedan od znakova vremena a koji je u posljednje vrijeme postao jako očit je i – nutarnja podjela u redovima Svete Crkve. Ovdje donosimo neke od poruka koje to najavljuju desetljećima prije, a sve kako ne bi bili sablažnjeni kad se stvari još više zakuhaju.

Kad nas uhvati tjeskoba oko događaja koji slijede uvijek je dobro prisjetiti se sna svetog don Bosca, a koji je također vidio tu strašnu oluju u kojoj će se naći Kristova Crkva ali i dvije luke u koje uvijek trebamo gledati što god da se dogodi. To je sveta Euharistija (napast će je, pokušati ukinuti ali mi uvijek do kraja svijeta moramo biti u njenoj blizini što će nam Gospodin omogućiti) i druga je Blažena Djevica Marija koja će trijumfirati u posljednjim vremenima.

Naime, mogli ste primijetiti da posljednjih nekoliko godina posebno do nas dolaze različita mišljenja o raznim stvarima, a sve iz crkvenih redova. Posebno je to postalo vidljivo iz sinodalnog puta u Njemačkoj, a gdje se predlažu revolucionarne promjene u pogledu na učenje Isusa Krista i svete Crkve, a koje podosta sablažnjavaju vjernike. I ne samo Njemačka, sve to kuha u svim crkvama svijeta a tamo je samo kulminiralo. O čemu se radi?>>> više na vjera.hr