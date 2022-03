‘U muci si i vrištiš’ Mladić uslijed gripe umro i završio u paklu te rekao: nije kao u filmu, budite oprezni

Svjedočanstvo 25-godišnjeg mladića koji je vidio pakao i raj

Čujemo mnoge priče o ljudima koji posjećuju raj ili pakao, ali izvještaj o 25-godišnjem mladiću koji je odveden i u raj i u pakao natjerat će vas da se danas naježite. Josh Miles je imao gripu koja je dovela do srčanog udara, moždanog udara i napadaja, a završila je tako što je njegova duša napustila tijelo i otišla u pakao i raj. Svoju bolest nije shvaćao ozbiljno i vratio se na posao s temperaturom od 38 stupnjeva, a nije se ni obazirao na svog tatu koji mu je rekao da ide kući. Završio je smjenu i cijelu noć bio je s temperaturom od 37 stupnja. Sljedećeg dana, Williej Miles, Joshov otac, odveo je sina u određenu bolnicu, a na putu do hitne pomoći, Willie je u automobilu vidio svog sina u čudnom stanju.

Vidio je kako mu sina muče, “Josh se naprezao. Govorio je iz sveg glasa. ‘Ubit ću te’. I shvatio sam da su mu demonske sile pokušavale oduzeti život,” prisjetio se. Willie se uplašio, ali ga je Duh Sveti ohrabrio i on je odmah položio ruke na svog sina dok je bio u suzama, ukoravajući demonske sile da odstupe, a zatim se Josh onesvijestio. Nije bio siguran je li njegov sin još živ, ali Gospodin mu je rekao da nastavi moliti. Josh nema pojma što se dogodilo nakon njegovog napada u autu, ne sjeća se da se tata molio za njega, ali jedno jako dobro zna – kamo mu je otišla duša.

Josh Miles ide u pakao

Joshova duša napustila je njegovo tijelo i osjetio je da pada na neko užareno mjesto te je shvatio da je otišao ravno u pakao. Josh Miles se također sjeća kako je lebdio u zraku. “Osjećao sam se kao orao… bilo je to nešto nevjerojatno”, rekao je. Kad je Josh sletio u pakao, rekao je da nije ništa slično onome kako to prikazuju filmovi, knjige i druge stvari. “Vruće je, ali nema vatre. Jako je vruće, kao otopljene stijene… kao tisuće stupnjeva koje sijaju”, ispričao je. “Tlo ima tisuće stupnjeva, ali vaša stopala ne gore, opisao je Josh. Nadalje, dodao je: “Sve u vezi pakla što možete zamisliti je sve loše što možete zamisliti u životu, to je ono što pakao jest. Ne možeš disati. Ne možeš razgovarati. Ti si u mukama i vrištiš. Nije vatra ali je jako vruće. Čini se da ne možeš shvatiti pojam stvarnog života. Jer sve su to tvoje najgore misli i tvoja najgora iskustva (za vječnost).“ “Primite najdublje ozljede, najdublje gorke stvari. Najgore greške i grijehe. Toliko razmišljaš o zlu, gubiš razum do kraja života, za vječnost, zauvijek”, istaknuo je dalje Josh. “U paklu, ne samo da si povrijeđen zbog stvari kroz koje si prošao, nego si povrijeđen jer sada shvaćaš koliko je Bog stvarno bio dobar prema tebi.” Josh je vidio puno drugih ljudi koji su također bili u paklu. Čuo je mnogo vrištanja, plač i muku. Uplašio se, jako.

Josh Miles posjećuje raj

U jednom trenutku čuo je oca kako moli nad njim kako zaziva Božje ime. Tada se stvorio u raju. Put u raj trajao je puno duže nego put u pakao. U pakao je samo pao, ali u raj je odlazio uskom cestom. Bio je vođen svjetlošću. Prva stvar koju je doživio u raju bilo je olakšanje – olakšanje nakon sve boli i mučenja koje je do tada doživio. Došao je do Boga i sve je nestalo. Stao je kraj Njega, koji okrepljuje ljubavlju i milošću. Napokon se osjećao sigurno.” “Ne mogu vam objasniti koliko je to zadovoljstvo. Kada stojite u Božjoj prisutnosti, razmislite o najboljoj stvari koju možete učiniti i postići upravo sada u svom životu. Vaši najveći snovi, ciljevi ne znače ništa u usporedbi s onima kada stojite u prisutnosti Boga”, ispričao je Josh. Ponovno je rekao da raj nema veze s onim kako ga prikazuju filmovi i knjige, samo ga, napominje Biblija točno opisuje. “To je najčišće najprirodnije svjetlo koje ste ikada željeli vidjeti. Svijetlo je. Unutra nema ni zrna tame, nema ni sjene”, rekao je. Rekao je da je Božja prisutnost toliko jaka da se osjećala kao tiha grmljavina i dodao je da je Božje prijestolje mjesto poštovanja. “Vi doslovno samo želite služiti Mu. To je sve što želiš učiniti”.

Vidio je i životinje koje su izgledale čudno na Božjem prijestolju, kaže da nikad nije znao da su opisane u Bibliji, ali u Svetom pismu su doista bila bića koja spominju. Tada je opet čuo očev glas. Njegov je otac molio. Nalazili su se u bolnici. Na kraju molitve otac ga je glasno zazvao imenom. Na to se Josh probudio. U trenucima odvajanja duše i tijela, Josh je doživio srčani udar, i moždani i nekoliko napadaja. No, po zagovoru svog oca i milosrđu oca nebeskog Josh se vratio u život.. Kad se Josh probudio, shvatio da je naišao na pakao i raj, svega se sjećap i podijelio taj susret sa svojim tatom. ‘Braćo i sestre, istina je da postoje raj i pakao, i svatko od nas bit će poslan na bilo koje od ovih mjesta na temelju našeg spasenja i jesmo li živjeli svoj život u skladu s Božjom riječju,’ rekao je Josh i dodao: ‘Svi smo mi djeca Božja, ali moramo shvatiti gdje se trenutno nalazimo, u kojem nam je stanju duša.’