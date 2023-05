Tvrdi da je bio na nebu i vidio nešto čudesno: Blagoslove koja nitko nije zatražio! ‘Vidio sam i zdrave organe za bolesne’

Autor: Vjera

Bio jednom jedan osmogodišnji dječak koji je tvrdio da je “posjetio” nebo i tamo vidio mjesto “netraženih blagoslova”.

Isus mu je pokazao da u kraljevstvu Božjem postoje mnoge dobrobiti koje nam mogu pomoći na zemlji — darovi, emocije, iscjeljenja — ali je rekao da većina ostaje nepodijeljena jer ih ne tražimo! Što je s nezatraženim blagoslovima majčinstva?

Možete li to zamisliti? Netraženi blagoslovi. Jeste li u vjeri tražili ono što vam je potrebno? Jeste li bili konkretni? Živite li život punim plućima — što znači u dubokoj molitvi? Koračate li s pouzdanjem — povjerenjem — ili sa strahom?





Dječak, Robert Liardon koji je kao odrastao napisao knjigu pod nazivom I Saw Heaven, rekao je da je čak vidio i zdrave organe za one koji su bolesni i opisao “mjesto” blagoslova kao skladišta koja su bila gotovo puna jer tako malo ljudi iskorištava ono što sadrže.

“Sve što trebate učiniti je ući i uzeti ono što vam je potrebno rukom vjere, jer to je tu!” tvrdio je. “Ne moraš plakati i moliti Boga da napravi uslugu koja ti je potrebna. Samo idi po to. Vrata se otvaraju za one koji trebaju ući. Trebali bismo isprazniti te zgrade!”, pisao je. >>>više na vjera.hr