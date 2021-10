Tony Cetinski: Baka me krstila skrivećki u dva ujutro, na tome sam joj zahvalan cijeli život!

Autor: Vjera

Od vjere preko poroka do ponovnog zagrljaja s Bogom

Tony Cetinski nedavno je sklopio sakrament braka te je tada progovorio o važnosti Euharistije u našem životu. Rekao je, između ostalog, : ‘Redovito prisustvovanje svetoj misi i primanje Tijela Kristova čini da postajemo novi ljudi, kristoliki. Tada je i naša ljubav bliža onoj pravoj ljubavi kakvu vidimo da Krist ima prema nama’. Riječi su to koje su oduševile ali i zbunile njegove pratitelje. Očito je bilo da se u Tonyjevom životu nešto promijenilo. Nedugo potom dao je dvosatni intervju Laudato televiziji u emisiji More milosrđa. Progovorio je o svom životu i svjedočio da se prava prekretnica u njegovom životu, a tiče se vjere dogodila na koncertu Progledaj srcem 2019. godine pred prepunom Arenom gdje su se tisuće ljudi skupile slaviti Boga. Za Tonia, koji iza sebe ima veliki broj koncerata pa i onih iz pune Arene ništa nije bilo neobično – u početku. Osim što kaže, da se nisu svi slagali s time da nastupa na tom koncertu. Međutim, kako svjedoči prije nego je izašao na pozornicu nešto se dogodilo. Tresao se i imao tremu kao da nikada do tada nije nastupao.

‘Svi su lebdjeli oko mene a mene je stalno nešto prizemljivalo. To nije bila trema. To je bio osjećaj kao da nikada nisam nastupao. Pjesmu sam znao napamet, a kad sam došao na pozornicu tražio sam šalabahter, a njega su prekrile latice ruža. To su momenti kad ne možeš vjerovat nakon toliko godina da se to događa. U tom trenutku nisam znao objasniti što je to ali poslije sam shvatio da mi je Bog govorio: Ovdje nisi bitan ti, bitan je Bog. Tada sam definitivno shvatio što je bilo. Znam da me pratio u svim mojim grešnim danima, odlukama!’

Svjedočio je svoj put vjere u koji ga je, kako kaže, uvela baka Nora Marija koja je bila vjernica i koja ga je poskrivećki u 2 ujutro krstila kao malenog. ‘Zauvijek sam joj zahvalan na tome’, kaže Toni koji dodaje da ga je baka kao malenog kroz priču i igru naučila cijeloj povijesti Rima, kao i molitvama za koje joj ne može dovoljno zahvaliti.

Kaže da je od Crkve i Boga najviše odlutao nakon smrti njegovog prijatelja Toše Proeskog. ‘Nisam to mogao shvatiti, bila je to velika nepravda’, kazao je Toni da se nakon toga odao grešnom životu i porocima. Dalje svjedoči da ga je odnos s njegovom suprugom Dubravkom ponovno promijeniom ‘vratio ga starom Toniju’ i vratio Gospodinu.

Poslušajte iskrenu ispovijest Tonija Cetinskog: